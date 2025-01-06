6 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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6 января отмечается Рождественский сочельник, Всемирный день детей-сирот войны и День памяти преподобного Николая Славянина. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на этот день.

Праздники в России

Рождественский сочельник

6 января в России отмечается Рождественский сочельник. В этот день люди усиленно готовятся к Рождеству, собираются за одним столом с родственниками и проводят вечер в кругу семьи, обмениваются подарками.

Международные праздники

Всемирный день детей-сирот войны

Всемирный день детей-сирот войны отмечается ежегодно 6 января. Его учредили для повышения осведомленности о жизни и положении миллионов детей, которые остались сиротами из-за войны.

Фото fizkes, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 января

День яблони.

День магического мышления.

День обнимашек в США.

Звездный день в Латвии.

День песочного печенья в США.

Церковные праздники

День памяти преподобного Николая Славянина

День памяти преподобного Николая Славянина отмечается 6 января. Он жил в X-XI веках и был важной фигурой в истории славянского христианства. Считается, что святой являлся одним из первых миссионеров, которые проповедовали христианство среди славянских народов.

Какие еще церковные праздники отмечаются 6 января

День памяти преподобномученицы Евгении Римской.

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Традиции и приметы на 6 января

6 января отмечается Рождественский сочельник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Верующие посещали службу, исповедовались. Было принято встречать родившегося Иисуса чистым и обновленным.

Праздник проводили в родительском доме, старались угостить нищих и бедных едой.

На Руси существовал запрет на употребление еды до первой звезды. Кто нарушит это правило, столкнется с голодом и нищетой.

Перед ужином стол накрывали белой скатертью, а глава семейства читал молитву.

К празднику украшали дом еловыми ветками и свечами, готовили 12 блюд — по числу апостолов.

На стол хозяйки ставили рисовую или пшеничную кутью, узвар из сухофруктов, печеную рыбу, ягодный кисель, орехи, овощи, пироги и пряники.

В старину взрослые люди оставались в праздник дома, а молодые парни и девушки ходили в гости, веселились и гадали.

На Руси в сочельник разжигали костры в знак приветствия Иисуса Христа. Вокруг них пели песни и веселились.

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Что нельзя делать:

Подметать пол, выносить мусор, заниматься тяжелым физическим трудом, ругаться и отправляться в путешествия.

Подавать к столу мясные и горячие блюда.

Надевать темные вещи, иначе весь следующий год будут сопровождать горести и болезни.

Шить и кормить птиц — к несчастью в доме.

Погодные приметы: