Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 6 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

6 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

6 октября в России отмечается День российского страховщика
Мария Задорожная
Автор
День российского страховщика
Фото sommart, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

6 октября отмечается День Московской области, День российского страховщика и Всемирный день любителей чеснока. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Профессиональные праздники на&nbsp;год: календарь профессиональных праздников 2024. Календарь профессиональных праздников на 2024 год

Праздники в России

День российского страховщика

6 октября отмечается День российского страховщика. Это профессиональный праздник работников, которые занимаются страхованием. Торжество приурочено ко Дню основания Госстраха РСФСР — 6 октября 1921 года.

День Российского страховщика
Фото Nansan Houn, iStock

Международные праздники

Всемирный день любителей чеснока

Всемирный день любителей чеснока ежегодно отмечается 6 октября. Это неофициальный праздник, которые призван привлечь внимание к важности одной из самых древних и популярных специй в мире, обладающей ярким ароматом и мощным вкусом.

Чеснок для лечения акне. Помогает ли чеснок при лечении акне? Отвечает дерматолог

Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 октября

  • День Московской области;

  • День георгин;

  • День помощника врача;

  • Всемирный день охраны мест обитаний;

  • День спортсменов силовых видов спорта;

  • Всемирный день церебрального паралича;

  • Международный день африканской диаспоры;

  • День лапши в США;

  • День балтийской селедки в Финляндии.

Церковные праздники

День памяти святой мученица Ираиды Александрийской

6 октября православная церковь вспоминает святую мученицу Ираиду Александрийскую. По легенде, однажды девушка пришла к источнику за водой и увидела корабль с мужчинами и женщинами, которые были заключены в оковы за исповедание христианства. Ираиду настолько поразила стойкость людей, что она присоединилась к ним и приняла мученическую смерть за Христа.

День памяти святой мученица Ираиды Александрийской
Фото Sviatlana Lazarenka, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 6 октября

  • Праздник Словенской чудотворной иконы Божией Матери;

  • Праздник иконы Божией Матери Иверская Гавайская, Мироточивая.

Православный календарь на&nbsp;октябрь 2024 года. Православный календарь на октябрь 2024 года: праздники и именины

Традиции и приметы на 6 октября

6 октября православные верующие чтят память святой мученицы Ираиды, в народном календаре — Ираидин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Чтобы привлечь богатство, люди помещали в кошелек монетку с изъяном. Важно, чтобы монетка была получена от кого-либо.

  • Предки проверяли в этот день печки и камины, подготавливали их к зиме.

  • Люди старались обходить стороной бедняков. Считалось, что в этот день бедность может коснуться любого.

  • Хозяйки готовили наливушки — блюдо из картофеля. В ржаную лепешку наливали смесь из вареного картофеля, яиц и молока и отправляли в печь.

Камин
Фото Bastian Weltjen, iStock

Что нельзя делать

  • Жаловаться на проблемы и неудачи — ситуация только ухудшится.

  • Хвалить кого-либо — можно сглазить человека.

  • Впустую тратить деньги, совершать необдуманные покупки — к финансовым трудностям.

  • Пить алкогольные напитки — к бедам и неудачам.

Погодные приметы

  • Большой урожай орехов, но мало грибов — зима будет холодной.

  • Кошка умывается левой лапкой — к плохой погоде, правой — к хорошей.

  • Петух ночью запел — будет ненастье.

  • Журавли улетают — к скорой зиме.

Календарь праздников октябрь 2024. Календарь праздников на октябрь 2024 года: главные события
Развлечения
Новости холдинга
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании

Olimpbet awards

Последние новости
5 окт 18:30
Названа самая востребованная страна бывшего СССР для путешествий у россиян
5 окт 01:05
Кто родился 5 октября: список известных личностей
5 окт 00:05
5 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
4 окт 19:35
Психолог назвала особенности интровертов
4 окт 14:45
В наукограде Кольцово завершился XI Российский форум биотехнологий OpenBio