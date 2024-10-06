6 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
6 октября отмечается День Московской области, День российского страховщика и Всемирный день любителей чеснока. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День российского страховщика
6 октября отмечается День российского страховщика. Это профессиональный праздник работников, которые занимаются страхованием. Торжество приурочено ко Дню основания Госстраха РСФСР — 6 октября 1921 года.
Международные праздники
Всемирный день любителей чеснока
Всемирный день любителей чеснока ежегодно отмечается 6 октября. Это неофициальный праздник, которые призван привлечь внимание к важности одной из самых древних и популярных специй в мире, обладающей ярким ароматом и мощным вкусом.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 октября
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День Московской области;
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День георгин;
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День помощника врача;
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Всемирный день охраны мест обитаний;
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День спортсменов силовых видов спорта;
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Всемирный день церебрального паралича;
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Международный день африканской диаспоры;
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День лапши в США;
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День балтийской селедки в Финляндии.
Церковные праздники
День памяти святой мученица Ираиды Александрийской
6 октября православная церковь вспоминает святую мученицу Ираиду Александрийскую. По легенде, однажды девушка пришла к источнику за водой и увидела корабль с мужчинами и женщинами, которые были заключены в оковы за исповедание христианства. Ираиду настолько поразила стойкость людей, что она присоединилась к ним и приняла мученическую смерть за Христа.
Какие еще церковные праздники отмечают 6 октября
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Праздник Словенской чудотворной иконы Божией Матери;
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Праздник иконы Божией Матери Иверская Гавайская, Мироточивая.
Традиции и приметы на 6 октября
6 октября православные верующие чтят память святой мученицы Ираиды, в народном календаре — Ираидин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Чтобы привлечь богатство, люди помещали в кошелек монетку с изъяном. Важно, чтобы монетка была получена от кого-либо.
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Предки проверяли в этот день печки и камины, подготавливали их к зиме.
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Люди старались обходить стороной бедняков. Считалось, что в этот день бедность может коснуться любого.
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Хозяйки готовили наливушки — блюдо из картофеля. В ржаную лепешку наливали смесь из вареного картофеля, яиц и молока и отправляли в печь.
Что нельзя делать
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Жаловаться на проблемы и неудачи — ситуация только ухудшится.
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Хвалить кого-либо — можно сглазить человека.
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Впустую тратить деньги, совершать необдуманные покупки — к финансовым трудностям.
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Пить алкогольные напитки — к бедам и неудачам.
Погодные приметы
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Большой урожай орехов, но мало грибов — зима будет холодной.
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Кошка умывается левой лапкой — к плохой погоде, правой — к хорошей.
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Петух ночью запел — будет ненастье.
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Журавли улетают — к скорой зиме.