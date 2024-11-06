6 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
6 ноября отмечается Международный день памяти животных, погибших от рук человека, Светец и День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы РФ. Рассказали, какие еще праздники и памятные дни выпали на эту дату.
Праздники в России
День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы РФ
День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы РФ отмечается 6 ноября в честь принятия в 1999 году указа Министерства юстиции Российской Федерации, который регламентировал деятельность архивов и служб делопроизводства в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Этот день стал символом признания важности работы специалистов, занимающихся созданием, хранением и обработкой документации, а также обеспечением доступа к архивам.
Международные праздники
Международный день памяти животных, погибших от рук человека
6 ноября отмечается Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Этот день служит напоминанием о необходимости защиты животных и сохранения их разнообразия.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 ноября
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День поиска центра города;
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День ориентирования без компаса;
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День независимых, гордых и одиноких женщин;
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День Конституции республики Татарстан;
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Международный день прекращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;
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День саксофона в США;
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День банковского работника в Аргентине;
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День начос в США.
Церковные праздники
Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — одна из самых известных и почитаемых икон в православном христианстве. На ней изображена Богородица с душами скорбящих и страждущих, часто она держит на руках Младенца Христа. Икона символизирует утешение и надежду для тех, кто испытывает скорбь, страдания или чувство утраты. Праздник «Всех скорбящих Радость» отмечается в православной церкви 6 ноября. Этот день посвящен молитве о заступничестве Божией Матери перед Господом за людей, находящихся в тяжелых жизненных ситуациях, и тем, кто ищет помощи и утешения.
Какие еще церковные праздники отмечают 6 ноября
- День памяти преподобного Зосима Верховского;
- День памяти святого мученика Арефы Негранского и с ним пострадавших.
Традиции и приметы на 6 ноября
6 ноября православная церковь отмечает Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а в народе — Светец. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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В Светец ходили в церковь, ставили свечи, молились иконе Скорбящей Божией Матери, прося ее избавить от скорби и болезней.
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Женщины готовили узвар из сухофруктов, в который обязательно добавляли мед. Считалось, что напиток укрепит здоровье и поможет пережить зиму, если выпить его в праздник.
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Мужчины убирали конюшни и чинили инвентарь.
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Девушки, которые не могли найти женихов, выстраивались в очередь к сельским знахаркам, чтобы погадать на суженного.
Что нельзя делать
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Оставаться в одиночестве — оно продлится еще длительное время.
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Покупать обувь — во время примерки можно получить негативную энергию от людей, которые ее мерили.
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Начинать важные дела — они не будут успешными.
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Давать кому-либо поносить свои вещи — добрые отношения с этим человеком разрушатся, начнется вражда.
Погодные приметы
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Выпал первый снег — зима будет снежной, но без сильных морозов.
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Восточный ветер — будут перемены в погоде, северный — будут метели.