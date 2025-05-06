Стиль жизни
Какой сегодня праздник: что за день 6 мая — традиции и приметы
Хобби и развлечения

6 мая, 00:05

4 мин.

6 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Фото Илья Галахов, Global Look Press

6 мая отмечается Международный день против диеты, День герба и флага Москвы и Юрьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День герба и флага Москвы

6 мая в России отмечается День герба и флага Москвы. Это торжество празднуется в День памяти святого великомученика Георгия Победоносца — покровителя столицы. Учредили праздник 20 лет назад.

Самые красивые набережные Москвы: где погулять вдоль Москвы реки.15 самых красивых набережных Москвы

Международные праздники

Международный день против диеты

6 мая в мире отмечается Международный день против диеты. Впервые его отметили в 1992 году в Великобритании, позже торжество вышло за пределы страны. Цель праздника — научить людей принимать себя такими, какие они есть, не следовать стереотипам о красоте.

Международный день против диеты
Фото urbazon, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 мая

  • День Даждьбога.

  • Всемирный день борьбы с астмой.

  • День добровольного пожарного в Ульяновской области.

  • День Конституции Республики Тыва.

  • День напитков.

  • День без домашних заданий.

  • День признательности туристам.

  • День встречи с Белым Рыцарем.

  • День блинчиков «Сюзетт».

Церковные праздники

День памяти святого мученика Георгия Победоносца

День памяти святого мученика Георгия Победоносца отмечается 6 мая и имеет давние корни в христианской традиции. Святой Георгий считается одним из самых почитаемых святых, и его образ олицетворяет храбрость, самоотверженность и защиту от зла. В православной церкви он часто изображается, сражающимся с драконом, что символизирует победу добра над злом. Святой Георгий стал символом воинского братства и заступником воинов, что нашло отражение в различных военных наградах и званиях, названных в его честь.

Георгий Победоносец
Фото bruev, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 6 мая

  • Праздник Иверской иконы Божией Матери.

  • День памяти святой мученицы Александры Римской.

Православный календарь на&nbsp;2025 год: праздники и&nbsp;посты&nbsp;&mdash; важные события.Православный календарь на 2025 год: все значимые события в одном месте

Традиции и приметы на 6 мая

6 мая в народе отмечается Егорий Вешний или Юрьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • В этот день предки отмечали день рождения скота, поэтому проявляли к нему много заботы, благодарили пастухов — угощали яичницей, дарили ткани и деньги.

  • По поверьям, особой силой в этот день обладала утренняя роса. С утра люди выходили на луг, чтобы покататься по траве. Это придавало силы и здоровья. По этой же причине на рассвете выгоняли на выпас скотину.

  • Юрьев день считался удачным временем для отдачи долгов. Избавившись от задолженности, можно было привлечь достаток.

Ухаживать за домашним скотом.
Фото Galdric, iStock

Что нельзя делать:

  • Обижать домашних животных и скот, делать что-либо из шерсти, брать ее в руки — к беде.

  • Ругаться, ссориться — в провокатора может ударить молния.

  • Женщинам стричь волосы, делать прически и брать в руки расческу — к потере волос.

  • Вешать постиранное белье на улице — в него может забраться нечисть и принести болезни в дом.

Погодные приметы:

  • Мороз — к хорошему урожаю овса и проса.

  • Насыщенный алый закат — к ненастью.

  • Дождь предвещал хороший сенокос.

Что произошло 6 мая

  • 1686 год — заключен «Вечный мир» между Россией и Речью Посполитой.

  • 1715 год — издан Артикул воинский — первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.

  • 1782 год — Русский офицер Павел Бибиков приговорен к пожизненному заключению за критику князя Потемкина.

  • 1782 год — открыта первая дорога из России в Грузию.

  • 1917 год — закон об образовании заводских комитетов (осуществляющих контроль за увольнениями и приемом на работу).

  • 1927 год — по инициативе Жюля Ромена, Жан-Ришара Блока и Жоржа Дюамеля в Париже состоялось организационное собрание французского общества культурной связи с СССР.

  • 1937 год — открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград-Москва.

  • 1941 год — И. В. Сталин становится председателем Совнаркома.

  • 1942 год — на стадионе «Динамо» в осажденном Ленинграде прошел футбольный матч.

  • 1946 год — первый полет учебного самолета Як-18.

  • 1986 год — в СССР официально объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС.

  • 1995 год — в Москве на Поклонной горе освящен храм св. Георгия Победоносца.

  • 2000 год — Россия принята в Международную торговую палату.

  • 2003 год — Владимир Путин наградил ректора Высшего театрального училища им. Щукина Владимира Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и театрального образования.

Календарь профессиональных праздников на&nbsp;2025 год.Календарь профессиональных праздников на 2025 год
Развлечения
Увлечения
