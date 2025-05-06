6 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

6 мая отмечается Международный день против диеты, День герба и флага Москвы и Юрьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День герба и флага Москвы

6 мая в России отмечается День герба и флага Москвы. Это торжество празднуется в День памяти святого великомученика Георгия Победоносца — покровителя столицы. Учредили праздник 20 лет назад.

Международные праздники

Международный день против диеты

6 мая в мире отмечается Международный день против диеты. Впервые его отметили в 1992 году в Великобритании, позже торжество вышло за пределы страны. Цель праздника — научить людей принимать себя такими, какие они есть, не следовать стереотипам о красоте.

Фото urbazon, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 мая

День Даждьбога.

Всемирный день борьбы с астмой.

День добровольного пожарного в Ульяновской области.

День Конституции Республики Тыва.

День напитков.

День без домашних заданий.

День признательности туристам.

День встречи с Белым Рыцарем.

День блинчиков «Сюзетт».

Церковные праздники

День памяти святого мученика Георгия Победоносца

День памяти святого мученика Георгия Победоносца отмечается 6 мая и имеет давние корни в христианской традиции. Святой Георгий считается одним из самых почитаемых святых, и его образ олицетворяет храбрость, самоотверженность и защиту от зла. В православной церкви он часто изображается, сражающимся с драконом, что символизирует победу добра над злом. Святой Георгий стал символом воинского братства и заступником воинов, что нашло отражение в различных военных наградах и званиях, названных в его честь.

Фото bruev, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 6 мая

Праздник Иверской иконы Божией Матери.

День памяти святой мученицы Александры Римской.

Традиции и приметы на 6 мая

6 мая в народе отмечается Егорий Вешний или Юрьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В этот день предки отмечали день рождения скота, поэтому проявляли к нему много заботы, благодарили пастухов — угощали яичницей, дарили ткани и деньги.

По поверьям, особой силой в этот день обладала утренняя роса. С утра люди выходили на луг, чтобы покататься по траве. Это придавало силы и здоровья. По этой же причине на рассвете выгоняли на выпас скотину.

Юрьев день считался удачным временем для отдачи долгов. Избавившись от задолженности, можно было привлечь достаток.

Фото Galdric, iStock

Что нельзя делать:

Обижать домашних животных и скот, делать что-либо из шерсти, брать ее в руки — к беде.

Ругаться, ссориться — в провокатора может ударить молния.

Женщинам стричь волосы, делать прически и брать в руки расческу — к потере волос.

Вешать постиранное белье на улице — в него может забраться нечисть и принести болезни в дом.

Погодные приметы:

Мороз — к хорошему урожаю овса и проса.

Насыщенный алый закат — к ненастью.

Дождь предвещал хороший сенокос.

Что произошло 6 мая