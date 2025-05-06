6 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
6 мая отмечается Международный день против диеты, День герба и флага Москвы и Юрьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День герба и флага Москвы
6 мая в России отмечается День герба и флага Москвы. Это торжество празднуется в День памяти святого великомученика Георгия Победоносца — покровителя столицы. Учредили праздник 20 лет назад.
Международные праздники
Международный день против диеты
6 мая в мире отмечается Международный день против диеты. Впервые его отметили в 1992 году в Великобритании, позже торжество вышло за пределы страны. Цель праздника — научить людей принимать себя такими, какие они есть, не следовать стереотипам о красоте.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 мая
-
День Даждьбога.
-
Всемирный день борьбы с астмой.
-
День добровольного пожарного в Ульяновской области.
-
День Конституции Республики Тыва.
-
День напитков.
-
День без домашних заданий.
-
День признательности туристам.
-
День встречи с Белым Рыцарем.
-
День блинчиков «Сюзетт».
Церковные праздники
День памяти святого мученика Георгия Победоносца
День памяти святого мученика Георгия Победоносца отмечается 6 мая и имеет давние корни в христианской традиции. Святой Георгий считается одним из самых почитаемых святых, и его образ олицетворяет храбрость, самоотверженность и защиту от зла. В православной церкви он часто изображается, сражающимся с драконом, что символизирует победу добра над злом. Святой Георгий стал символом воинского братства и заступником воинов, что нашло отражение в различных военных наградах и званиях, названных в его честь.
Какие еще церковные праздники отмечаются 6 мая
-
Праздник Иверской иконы Божией Матери.
-
День памяти святой мученицы Александры Римской.
Традиции и приметы на 6 мая
6 мая в народе отмечается Егорий Вешний или Юрьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
В этот день предки отмечали день рождения скота, поэтому проявляли к нему много заботы, благодарили пастухов — угощали яичницей, дарили ткани и деньги.
-
По поверьям, особой силой в этот день обладала утренняя роса. С утра люди выходили на луг, чтобы покататься по траве. Это придавало силы и здоровья. По этой же причине на рассвете выгоняли на выпас скотину.
-
Юрьев день считался удачным временем для отдачи долгов. Избавившись от задолженности, можно было привлечь достаток.
Что нельзя делать:
-
Обижать домашних животных и скот, делать что-либо из шерсти, брать ее в руки — к беде.
-
Ругаться, ссориться — в провокатора может ударить молния.
-
Женщинам стричь волосы, делать прически и брать в руки расческу — к потере волос.
-
Вешать постиранное белье на улице — в него может забраться нечисть и принести болезни в дом.
Погодные приметы:
-
Мороз — к хорошему урожаю овса и проса.
-
Насыщенный алый закат — к ненастью.
-
Дождь предвещал хороший сенокос.
Что произошло 6 мая
-
1686 год — заключен «Вечный мир» между Россией и Речью Посполитой.
-
1715 год — издан Артикул воинский — первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.
-
1782 год — Русский офицер Павел Бибиков приговорен к пожизненному заключению за критику князя Потемкина.
-
1782 год — открыта первая дорога из России в Грузию.
-
1917 год — закон об образовании заводских комитетов (осуществляющих контроль за увольнениями и приемом на работу).
-
1927 год — по инициативе Жюля Ромена, Жан-Ришара Блока и Жоржа Дюамеля в Париже состоялось организационное собрание французского общества культурной связи с СССР.
-
1937 год — открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград-Москва.
-
1941 год — И. В. Сталин становится председателем Совнаркома.
-
1942 год — на стадионе «Динамо» в осажденном Ленинграде прошел футбольный матч.
-
1946 год — первый полет учебного самолета Як-18.
-
1986 год — в СССР официально объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС.
-
1995 год — в Москве на Поклонной горе освящен храм св. Георгия Победоносца.
-
2000 год — Россия принята в Международную торговую палату.
-
2003 год — Владимир Путин наградил ректора Высшего театрального училища им. Щукина Владимира Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и театрального образования.