6 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, День Достоевского и День Аграфены Купальницы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату, а также кто сегодня отмечает день рождения.
Праздники в России
День Достоевского
С 2010 года в России проводится городской праздник «День Достоевского». В нем участвуют музеи, театры и библиотеки. Дата связана с началом романа «Преступление и наказание», события которого начинаются именно в июле.
День финансовой службы МВД
Дата праздника связана с первым упоминанием (1918 год) структуры и функций финансового отдела НКВД РСФСР в докладе наркома внутренних дел V съезда Советов. Сейчас эта служба обеспечивает финансовыми ресурсами оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел, материальное обеспечение и социальную защиту сотрудников и пенсионеров МВД России.
Международные праздники
Всемирный день поцелуя
Всемирный день поцелуя учредили в 2006 году. Он был создан, чтобы отметить важность поцелуев в жизни человека, показать, что они могут быть выражением любви, привязанности, поддержки и счастья.
Всемирный день кардиолога
6 июля отмечается Всемирный день кардиолога. Это профессиональный праздник врачей, лечащих заболевания сердечно-сосудистой системы. Недуги сердца и сосудов считаются самыми распространенными в мире, получается кардиологи ежеминутно спасают жизни.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 июля
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День сплетения венков;
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Международный день Днепра;
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Мeждунapoдный дeнь плeвaния вишневыми кocтoчкaми;
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Мeждунapoдный дeнь кooпepaтивoв;
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Вceмиpный дeнь зooнoзныx зaбoлeвaний.
Церковные праздники
Coбop Влaдимиpcкиx святых
6 июля церковь чтит и вспоминает святых, чьи подвиг или посмертная слава были связаны с Владимирской землей. Праздник установили в 1982 году по благословению Патриарха Пимена.
День памяти cвятoй мученицы Aгpиппины ?имляныни
С юности Агриппина посвятила себя Богу. Но во времена гонений язычники выдали ее власти. Девушку обвинили в том, что она восстает против института брака и обманывает девушек. Святую Агриппину пытали, но она хранила молчание. Ангел Божий посетил мученицу и исцелил ее раны, и вскоре она снова с той же решимостью предстала перед судом. В новых мучениях святая Агриппина умерла.
Какие еще церковные праздники отмечают 6 июля
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Праздник иконы Божией Мaтepиaл Влaдимиpcкaя.
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Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Вpaтapницa Угличcкaя» («Нeугacимaя Cвeчa»).
Традиции и приметы на 6 июля
В народе святую Агриппину прозвали Аграфеной Купальницей, потому что день ее памяти предшествует празднику Ивана Купала.
Традиции праздника
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Утром принято умываться росой и приветствовать Аграфену Купальницу.
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На окнах и пороге нужно разложить крапиву, чтобы в дом не пробралась нечистая сила, которая любит разгуляться на Ивана Купала.
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Также в этот день нужно заготавливать веники на весь год.
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С этого дня на Руси открывался купальный сезон, поэтому нужно искупаться всей семьей.
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Можно убираться в доме, проводить заговоры и магические ритуалы, надевать новую одежду.
Что нельзя делать
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Посещать развлекательные мероприятия.
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Пить много алкоголя.
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Сквернословить, ругаться.
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Проводить день в одиночестве, иначе целый год так пройдет.
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Беременным, старикам и маленьким детям подходить к воде, так как могла настигнуть беда.
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Мужчинам нельзя ходить в баню. Парятся 6 июля только женщины.
Погодные приметы
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Муравьи спрятались — к ветру с ливнями и градом.
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Посеять репу — к хорошему урожаю.
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Выросла невысокая гречиха — овса много будет.
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К земле склонились цветы — ждать засухи.
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Птицы в песке купаются — к скорому дождю.
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Утки в реке плавают — будет жара.
Кто родился 6 июля
Далай-лама
Далай-лама — буддистский духовный лидер. Родился 6 июля 1935 года в Китае. В 1989 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за мирную борьбу в освобождении Тибета. Он считается признанным сторонником политики ненасилия даже перед проявлениями крайне жестокости.
Кроме того, Далай-лама стал первым человеком, которому присудили Нобелевскую премию мира за усилия по охране окружающей среды.
Сильвестр Сталлоне
Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне родился 6 июля 1947 года в Нью-Йорке. Он считается культовым актером, который прославил Голливуд еще в 70-80 годы прошлого века. Мировую известность Сталлоне принес киногерой Рэмбо.
Актер снялся в пятидесяти фильмах-боевиках, среди которых, кроме «Рэмбо», числятся «Рокки», «Танго и Кэш», «Скалолаз», «Разрушитель» и многие другие.
Кто еще родился 6 июля
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50 Cent (Кертис Джексон) (1975) — американский рэпер, актер и продюсер.
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Джордж Буш-младший (1946) — американский политический и государственный деятель, 43-й президент США.
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Тамара Синявская (1943) — российская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, Народная артистка СССР.
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Нурсултан Назарбаев (1940) — казахстанский государственный и политический деятель, 1-й президент Казахстана.
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Владимир Ашкенази (1937) — советский и исландский пианист и дирижер, семикратный лауреат премии «Грэмми».
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Билл Хейли (1925 — 1981) — американский рок-музыкант.
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Уника Цюрн (1916 — 1970) — немецкая писательница, художница и скульптор.
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Фрида Кало (1907 — 1954) — мексиканская художница.
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Анатолий Мариенгоф (1897 — 1962) — русский поэт-имажинист, мемуарист, драматург, прозаик и теоретик искусства.
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Марк Шагал (1887 — 1985) — русский и французский художник.
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Владимир Артемьев (1885 — 1962) — советский инженер-конструктор ракетной техники.
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Агриппина Ваганова (1879 — 1951) — русская балерина, артистка Мариинского театра, балетмейстер, педагог.
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Николай I (1796 — 1855) — российский император (1825-1855).