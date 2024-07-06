Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 6 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

6 мин.

6 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
День поцелуя
Фото South_agency/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, День Достоевского и День Аграфены Купальницы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату, а также кто сегодня отмечает день рождения.

Праздники в России

День Достоевского

С 2010 года в России проводится городской праздник «День Достоевского». В нем участвуют музеи, театры и библиотеки. Дата связана с началом романа «Преступление и наказание», события которого начинаются именно в июле.

День Достоевского
Фото Gattus/istockphoto.com

День финансовой службы МВД

Дата праздника связана с первым упоминанием (1918 год) структуры и функций финансового отдела НКВД РСФСР в докладе наркома внутренних дел V съезда Советов. Сейчас эта служба обеспечивает финансовыми ресурсами оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел, материальное обеспечение и социальную защиту сотрудников и пенсионеров МВД России.

Международные праздники

Всемирный день поцелуя

Всемирный день поцелуя учредили в 2006 году. Он был создан, чтобы отметить важность поцелуев в жизни человека, показать, что они могут быть выражением любви, привязанности, поддержки и счастья.

Всемирный день кардиолога

6 июля отмечается Всемирный день кардиолога. Это профессиональный праздник врачей, лечащих заболевания сердечно-сосудистой системы. Недуги сердца и сосудов считаются самыми распространенными в мире, получается кардиологи ежеминутно спасают жизни.

День кардиолога
Фото megaflopp/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 июля

  • День сплетения венков;

  • Международный день Днепра;

  • Мeждунapoдный дeнь плeвaния вишневыми кocтoчкaми;

  • Мeждунapoдный дeнь кooпepaтивoв;

  • Вceмиpный дeнь зooнoзныx зaбoлeвaний.

Церковные праздники

Coбop Влaдимиpcкиx святых

6 июля церковь чтит и вспоминает святых, чьи подвиг или посмертная слава были связаны с Владимирской землей. Праздник установили в 1982 году по благословению Патриарха Пимена.

Церковь.
Фото VitaliyPestov/istockphoto.com

День памяти cвятoй мученицы Aгpиппины ?имляныни

С юности Агриппина посвятила себя Богу. Но во времена гонений язычники выдали ее власти. Девушку обвинили в том, что она восстает против института брака и обманывает девушек. Святую Агриппину пытали, но она хранила молчание. Ангел Божий посетил мученицу и исцелил ее раны, и вскоре она снова с той же решимостью предстала перед судом. В новых мучениях святая Агриппина умерла.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 июля

  • Праздник иконы Божией Мaтepиaл Влaдимиpcкaя.

  • Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Вpaтapницa Угличcкaя» («Нeугacимaя Cвeчa»).

Традиции и приметы на 6 июля

В народе святую Агриппину прозвали Аграфеной Купальницей, потому что день ее памяти предшествует празднику Ивана Купала.

Традиции праздника

  • Утром принято умываться росой и приветствовать Аграфену Купальницу.

  • На окнах и пороге нужно разложить крапиву, чтобы в дом не пробралась нечистая сила, которая любит разгуляться на Ивана Купала.

  • Также в этот день нужно заготавливать веники на весь год.

  • С этого дня на Руси открывался купальный сезон, поэтому нужно искупаться всей семьей.

  • Можно убираться в доме, проводить заговоры и магические ритуалы, надевать новую одежду.

Традиции и приметы
Фото andreswd/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Посещать развлекательные мероприятия.

  • Пить много алкоголя.

  • Сквернословить, ругаться.

  • Проводить день в одиночестве, иначе целый год так пройдет.

  • Беременным, старикам и маленьким детям подходить к воде, так как могла настигнуть беда.

  • Мужчинам нельзя ходить в баню. Парятся 6 июля только женщины.

Баня. Как правильно париться в бане, чтобы не навредить здоровью?

Погодные приметы

  • Муравьи спрятались — к ветру с ливнями и градом.

  • Посеять репу — к хорошему урожаю.

  • Выросла невысокая гречиха — овса много будет.

  • К земле склонились цветы — ждать засухи.

  • Птицы в песке купаются — к скорому дождю.

  • Утки в реке плавают — будет жара.

Кто родился 6 июля

Далай-лама

Далай-лама — буддистский духовный лидер. Родился 6 июля 1935 года в Китае. В 1989 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за мирную борьбу в освобождении Тибета. Он считается признанным сторонником политики ненасилия даже перед проявлениями крайне жестокости.

Далай-лама
Фото Global Look Press

Кроме того, Далай-лама стал первым человеком, которому присудили Нобелевскую премию мира за усилия по охране окружающей среды.

Сильвестр Сталлоне

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне родился 6 июля 1947 года в Нью-Йорке. Он считается культовым актером, который прославил Голливуд еще в 70-80 годы прошлого века. Мировую известность Сталлоне принес киногерой Рэмбо.

Актер Сильвестр Сталлоне
Фото Global Look Press

Актер снялся в пятидесяти фильмах-боевиках, среди которых, кроме «Рэмбо», числятся «Рокки», «Танго и Кэш», «Скалолаз», «Разрушитель» и многие другие.

Сильвестр Сталлоне. «Я продолжаю твердить: я больше чем Рокки». Как Сильвестр Сталлоне поддерживает форму в 75 лет

Кто еще родился 6 июля

  • 50 Cent (Кертис Джексон) (1975) — американский рэпер, актер и продюсер.

  • Джордж Буш-младший (1946) — американский политический и государственный деятель, 43-й президент США.

  • Тамара Синявская (1943) — российская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, Народная артистка СССР.

  • Нурсултан Назарбаев (1940) — казахстанский государственный и политический деятель, 1-й президент Казахстана.

  • Владимир Ашкенази (1937) — советский и исландский пианист и дирижер, семикратный лауреат премии «Грэмми».

  • Билл Хейли (1925 — 1981) — американский рок-музыкант.

  • Уника Цюрн (1916 — 1970) — немецкая писательница, художница и скульптор.

  • Фрида Кало (1907 — 1954) — мексиканская художница.

  • Анатолий Мариенгоф (1897 — 1962) — русский поэт-имажинист, мемуарист, драматург, прозаик и теоретик искусства.

  • Марк Шагал (1887 — 1985) — русский и французский художник.

  • Владимир Артемьев (1885 — 1962) — советский инженер-конструктор ракетной техники.

  • Агриппина Ваганова (1879 — 1951) — русская балерина, артистка Мариинского театра, балетмейстер, педагог.

  • Николай I (1796 — 1855) — российский император (1825-1855).

День трудоголиков: история и&nbsp;главные традиции праздника.. День трудоголиков: история и главные традиции праздника

Развлечения
1
0
Новости холдинга
Левые у руля: чего ждать от лейбористского правительства Великобритании
Роналду превратился в мертвый груз и закончил с Евро, Мбаппе исчез из игры, попросил замену и отдал капитанскую повязку. Что случилось в матче Португалия - Франция
Арестованный после нападений в Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
5 июл 19:20
В трех городах России запустили бесплатные сап-прогулки
5 июл 18:45
Психолог объяснила, почему некоторые люди не хотят иметь детей
5 июл 17:45
Опубликована программа и лайнап VK Fest в Москве
5 июл 15:20
Финансовый эксперт рассказал, как правильно инвестировать деньги
5 июл 00:05
5 июля: какой сегодня праздник в России и в мире