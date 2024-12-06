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Какой сегодня праздник: что за день 6 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

6 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День рождения микроволновой печи
Фото frantic00, iStock
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6 декабря отмечается День рождения микроволновой печи, День памяти великого князя Александра Невского и Митрофанов день. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на этот день.

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Праздники в России

День памяти великого князя Александра Невского

6 декабря в России чтят память великого князя Александра Невского. Он был талантливым полководцем, дипломатом, мудрым и сильным правителем. Его прославляла церковь за кроткое служение ближним и милостивую помощь, оказанную народу во времена тяжелых испытаний и лишений.

Александр Невский
Фото Фрагмент картины Павла Корина

Международные праздники

День рождения микроволновой печи

6 декабря день рождения отмечает микроволновая печь. Этот прибор есть практически в каждом доме, который помогает сэкономить время в процессе разморозки, приготовления и разогрева пищи. Придумал микроволновую печь американский инженер Перси Спенсер. 8 октября 1946 года он запатентовал свой прибор, но сам патент изобретатель получил именно 6 декабря.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 декабря

  • День лентяя.

  • День рождения Санта Клауса.

  • День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.

  • Международный праздник вязаного жилета.

  • День независимости в Финляндии.

  • День шахтера в США.

Церковные праздники

День памяти святого мученика Феодора Антиохийского

День памяти святого мученика Феодора Антиохийского отмечается 6 декабря в православной традиции. Феодор был христианским мучеником, который жил в III веке в Антиохии, в то время как христианство подвергалось гонениям со стороны языческих властей. Он известен своей стойкостью в вере и готовностью не отречься от Христа даже под пытками. По преданию, святой Феодор был схвачен и подвергнут жестоким испытаниям за свои убеждения, но остался непоколебимым, что и стало причиной его мученической смерти.

День памяти святого мученика Феодора Антиохийского
Фото Igor Zubkov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 6 декабря

  • День памяти святителя Григория Акрагантийского.

  • День памяти святителя Амфилохия Иконийского.

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Традиции и приметы на 6 декабря

6 декабря в народе отмечается Митрофанов день, который предки связывали с днем памяти великого князя Александра Невского. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • На Руси устраивали шумные гуляния: женщины готовили угощения, мужчины варили пиво, а умельцы плели лапти.

  • Традиционно в этот день выпекали особые булочки, в одну из которых прятали крест. Их раскладывали по всем жилищу. Если булочка с крестом оказывалась у двери, это предвещало скорое возвращение члена семьи домой.

Выпекать булочки
Фото FilippoBacci

Что нельзя делать

  • Надевать новую и неудобную обувь — она привлечет пустые хлопоты и может стать причиной ссор в доме.

  • Незамужним девушкам есть пищу, приготовленную дома — к одиночеству в ближайший год.

  • Оставлять волосы непричесанными — будущий год будет такой же запутанный, как и волосы.

  • Умываться простой водой — к финансовым проблемам. Предки добавляли в воду капустный отвар на удачу.

Погодные приметы

  • Солнечная и теплая погода — июнь будет жарким.

  • Ясный месяц на небе — скоро придут холода.

  • Яркий и алый закат предвещал спокойную и теплую погоду.

  • Редкие облака на небе — к морозам.

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