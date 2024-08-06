6 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
6 августа отмечается День Железнодорожных войск РФ, День Бориса и Глеба, а еще Международный день подкаблучника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День Железнодорожных войск РФ
Железнодорожные войска впервые появились в Российской империи 6 августа 1851 года. Тогда император Николай I утвердил Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги, в соответствии с которым были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги.
Международные праздники
Международный день «Врачи мира за мир»
«Врачи мира за мир» — это международный день, который приурочен к чудовищной трагедии — дню бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года. Учредить эту дату предложила организация «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы», чтобы напомнить о страшной человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 августа
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Международный день подкаблучника.
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День огненной воды.
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День грибного дождя.
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Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, День Хиросимы.
Церковные праздники
День памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба
Борис и Глеб — русские князья и сыновья великого князя Владимира Святославича. По официальной версии, погибли от рук своего брата Святополка. Братья стали первыми русскими святыми и считаются покровителями русской земли, а также небесными помощниками князей русских. Кроме того, почитаются как чудотворцы-целители.
Какие еще церковные праздники отмечают 6 августа
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День памяти преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского.
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День памяти мученицы Христины Тирской.
Традиции и приметы на 6 августа
6 августа православные верующие чтят память святых князей Бориса и Глеба. В народе этот праздник прозвали День Бориса и Глеба. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Предки заготавливали березовые веники в баню. Выбирали березы с ниспадающими ветвями или молодые деревца, которые еще не зацвели.
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Хозяйки собирали черемуху и смородину, приступали к заготовкам на зиму.
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Славяне в День Бориса и Глеба старались не утруждать себя тяжелой работой.
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Люди ходили к друг другу в гости, угощали пирогами.
Что нельзя делать:
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Рубить лес для строительства жилья — бревна будут привлекать в дом ссоры и конфликты.
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Верить чужим советам — к неудачам.
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Женщинам распускать волосы, иначе в них проберется нечисть и навредит здоровью.
Погодные приметы:
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Южный ветер — к ненастью.
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Кукушка низко летает — будет дождь.
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Роса до обеда пересохла — будет гроза.
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Паук паутину плетет — к солнечной погоде.
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Цыплята к курице жмутся — к дождю.