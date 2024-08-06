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Какой сегодня праздник: что за день 6 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

6 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День Железнодорожных войск РФ
Фото Mikhail Strogalev/istockphoto.com
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6 августа отмечается День Железнодорожных войск РФ, День Бориса и Глеба, а еще Международный день подкаблучника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День Железнодорожных войск РФ

Железнодорожные войска впервые появились в Российской империи 6 августа 1851 года. Тогда император Николай I утвердил Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги, в соответствии с которым были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги.

Международные праздники

Международный день «Врачи мира за мир»

«Врачи мира за мир» — это международный день, который приурочен к чудовищной трагедии — дню бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года. Учредить эту дату предложила организация «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы», чтобы напомнить о страшной человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом.

Международный день Врачи мира за мир
Фото Cecilie_Arcurs/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 августа

  • Международный день подкаблучника.

  • День огненной воды.

  • День грибного дождя.

  • Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, День Хиросимы.

Церковные праздники

День памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба

Борис и Глеб — русские князья и сыновья великого князя Владимира Святославича. По официальной версии, погибли от рук своего брата Святополка. Братья стали первыми русскими святыми и считаются покровителями русской земли, а также небесными помощниками князей русских. Кроме того, почитаются как чудотворцы-целители.

Церковные праздники
Фото Iuliia Zavalishina/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 6 августа

  • День памяти преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского.

  • День памяти мученицы Христины Тирской.

Традиции и приметы на 6 августа

6 августа православные верующие чтят память святых князей Бориса и Глеба. В народе этот праздник прозвали День Бориса и Глеба. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки заготавливали березовые веники в баню. Выбирали березы с ниспадающими ветвями или молодые деревца, которые еще не зацвели.

  • Хозяйки собирали черемуху и смородину, приступали к заготовкам на зиму.

  • Славяне в День Бориса и Глеба старались не утруждать себя тяжелой работой.

  • Люди ходили к друг другу в гости, угощали пирогами.

Традиции и приметы
Фото eugenesergeev/istockphoto.com

Что нельзя делать:

  • Рубить лес для строительства жилья — бревна будут привлекать в дом ссоры и конфликты.

  • Верить чужим советам — к неудачам.

  • Женщинам распускать волосы, иначе в них проберется нечисть и навредит здоровью.

Погодные приметы:

  • Южный ветер — к ненастью.

  • Кукушка низко летает — будет дождь.

  • Роса до обеда пересохла — будет гроза.

  • Паук паутину плетет — к солнечной погоде.

  • Цыплята к курице жмутся — к дождю.

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