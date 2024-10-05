5 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

5 октября в России отмечается День учителя

Читайте нас в

5 октября отмечается День учителя, Всемирный день Джеймса Бонда и День Иона и Фоки. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День учителя

Впервые День учителя отметили в Советском Союзе еще в 1965 году, правда, поначалу праздник приходился на 29 сентября. В 1966 году была принята международная рекомендация «О положении учителей». Это был первый документ, определяющий условия труда педагогов во всем мире, поэтому торжество было принято перенести на 5 октября.

Международные праздники

Всемирный день Джеймса Бонда

Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день Джеймса Бонда. Праздник посвящен легендарному агенту 007, который олицетворяет мужество, интеллект и стиль. Джеймс Бонд был создан английским писателем Яном Флемингом, и его приключения впервые были представлены в книге «Казино «Рояль», выпущенной в 1953 году.

Фото Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл»

Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 октября

День работников уголовного розыска МВД РФ;

Всероссийский день ходьбы;

День «Сделайте что-нибудь приятное»;

Всемирный день изготовления открытки;

Международный день экономных развлечений;

Всемирный день вина «Вранац»;

Всемирный день менингита;

День цифрового скрапбукинга.

Церковные праздники

День памяти святого пророка Ионы

Иона — ветхозаветный пророк Северного царства, преемник пророка Елисея. Именно он предсказал «приращение» территории Израиля во время войны с Сирией во времена правления Иеровоама II. Иона считается древнейшим из еврейских пророков, писание которого сохранилось до настоящих дней.

Фото Grigorenko, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 5 октября

Праздник иконы Божией Матери «Услышательница»;

Собор Тульских святых;

День памяти священномученика Фоки Синопского.

Традиции и приметы на 5 октября

5 октября православные верующие вспоминают пророка Иону и священномученика Фоку, в народном календаре — День Иона и Фоки. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Крестьяне заканчивали уборку репы и готовили из нее разные блюда на стол.

Святому Фоке молились о защите дома от пожара.

Предки старались прогуливаться в лесу. Они верили, что если на голову упадет шишка, то богатство придет в дом.

Чтобы отогнать нечистую силу, люди ломали ветки осины и расставляли их по углам двора и привязывали к воротам.

Фото karinsasaki, iStock

Что нельзя делать

Есть рыбу, иначе можно было оскорбить память святого пророка Ионы.

Спать и лениться до обеда — к финансовым трудностям.

Спать в чужой постели — можно притянуть беды и болезни этого человека.

Ругаться — к пропаже голоса.

Погодные приметы