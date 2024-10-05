5 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
5 октября отмечается День учителя, Всемирный день Джеймса Бонда и День Иона и Фоки. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День учителя
Впервые День учителя отметили в Советском Союзе еще в 1965 году, правда, поначалу праздник приходился на 29 сентября. В 1966 году была принята международная рекомендация «О положении учителей». Это был первый документ, определяющий условия труда педагогов во всем мире, поэтому торжество было принято перенести на 5 октября.
Международные праздники
Всемирный день Джеймса Бонда
Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день Джеймса Бонда. Праздник посвящен легендарному агенту 007, который олицетворяет мужество, интеллект и стиль. Джеймс Бонд был создан английским писателем Яном Флемингом, и его приключения впервые были представлены в книге «Казино «Рояль», выпущенной в 1953 году.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 октября
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День работников уголовного розыска МВД РФ;
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Всероссийский день ходьбы;
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День «Сделайте что-нибудь приятное»;
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Всемирный день изготовления открытки;
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Международный день экономных развлечений;
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Всемирный день вина «Вранац»;
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Всемирный день менингита;
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День цифрового скрапбукинга.
Церковные праздники
День памяти святого пророка Ионы
Иона — ветхозаветный пророк Северного царства, преемник пророка Елисея. Именно он предсказал «приращение» территории Израиля во время войны с Сирией во времена правления Иеровоама II. Иона считается древнейшим из еврейских пророков, писание которого сохранилось до настоящих дней.
Какие еще церковные праздники отмечают 5 октября
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Праздник иконы Божией Матери «Услышательница»;
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Собор Тульских святых;
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День памяти священномученика Фоки Синопского.
Традиции и приметы на 5 октября
5 октября православные верующие вспоминают пророка Иону и священномученика Фоку, в народном календаре — День Иона и Фоки. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Крестьяне заканчивали уборку репы и готовили из нее разные блюда на стол.
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Святому Фоке молились о защите дома от пожара.
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Предки старались прогуливаться в лесу. Они верили, что если на голову упадет шишка, то богатство придет в дом.
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Чтобы отогнать нечистую силу, люди ломали ветки осины и расставляли их по углам двора и привязывали к воротам.
Что нельзя делать
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Есть рыбу, иначе можно было оскорбить память святого пророка Ионы.
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Спать и лениться до обеда — к финансовым трудностям.
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Спать в чужой постели — можно притянуть беды и болезни этого человека.
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Ругаться — к пропаже голоса.
Погодные приметы
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Мало сосновых шишек — зима будет теплой.
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С березы еще листья не опали — зима наступит поздно
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Рябчик прилетел — к началу листопада.