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Какой сегодня праздник: что за день 5 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

5 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

5 октября в России отмечается День учителя
Мария Задорожная
Автор
День учителя
Фото Drazen Zigic, iStock
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5 октября отмечается День учителя, Всемирный день Джеймса Бонда и День Иона и Фоки. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День учителя

Впервые День учителя отметили в Советском Союзе еще в 1965 году, правда, поначалу праздник приходился на 29 сентября. В 1966 году была принята международная рекомендация «О положении учителей». Это был первый документ, определяющий условия труда педагогов во всем мире, поэтому торжество было принято перенести на 5 октября.

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Международные праздники

Всемирный день Джеймса Бонда

Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день Джеймса Бонда. Праздник посвящен легендарному агенту 007, который олицетворяет мужество, интеллект и стиль. Джеймс Бонд был создан английским писателем Яном Флемингом, и его приключения впервые были представлены в книге «Казино «Рояль», выпущенной в 1953 году.

Всемирный день Джеймса Бонда
Фото Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл»

Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 октября

  • День работников уголовного розыска МВД РФ;

  • Всероссийский день ходьбы;

  • День «Сделайте что-нибудь приятное»;

  • Всемирный день изготовления открытки;

  • Международный день экономных развлечений;

  • Всемирный день вина «Вранац»;

  • Всемирный день менингита;

  • День цифрового скрапбукинга.

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Церковные праздники

День памяти святого пророка Ионы

Иона — ветхозаветный пророк Северного царства, преемник пророка Елисея. Именно он предсказал «приращение» территории Израиля во время войны с Сирией во времена правления Иеровоама II. Иона считается древнейшим из еврейских пророков, писание которого сохранилось до настоящих дней.

День памяти святого пророка Ионы
Фото Grigorenko, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 5 октября

  • Праздник иконы Божией Матери «Услышательница»;

  • Собор Тульских святых;

  • День памяти священномученика Фоки Синопского.

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Традиции и приметы на 5 октября

5 октября православные верующие вспоминают пророка Иону и священномученика Фоку, в народном календаре — День Иона и Фоки. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Крестьяне заканчивали уборку репы и готовили из нее разные блюда на стол.

  • Святому Фоке молились о защите дома от пожара.

  • Предки старались прогуливаться в лесу. Они верили, что если на голову упадет шишка, то богатство придет в дом.

  • Чтобы отогнать нечистую силу, люди ломали ветки осины и расставляли их по углам двора и привязывали к воротам.

Репа на столе
Фото karinsasaki, iStock

Что нельзя делать

  • Есть рыбу, иначе можно было оскорбить память святого пророка Ионы.

  • Спать и лениться до обеда — к финансовым трудностям.

  • Спать в чужой постели — можно притянуть беды и болезни этого человека.

  • Ругаться — к пропаже голоса.

Погодные приметы

  • Мало сосновых шишек — зима будет теплой.

  • С березы еще листья не опали — зима наступит поздно

  • Рябчик прилетел — к началу листопада.

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