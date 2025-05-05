Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 5 мая — традиции и приметы
Хобби и развлечения

5 мая, 00:05

4 мин.

5 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

5 мая в России отмечается День советской печати
Мария Задорожная
Автор
День советской печати
Фото Aferist, iStock

5 мая отмечается День советской печати, Международный день акушерки и Луков день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День советской печати

5 мая отмечается День советской печати. Дата торжества выбрана неслучайно. Именно 5 мая 1912 года вышел первый номер газеты «Правда». С этого момента издание стало главной газетой большевиков, а после Гражданской войны — главной газетой в СССР.

День Победы.Производственный календарь 2025: праздничные дни в мае, когда отдыхаем и работаем

Международные праздники

Международный день акушерки

5 мая отмечается Международный день акушерки. Учредила торжество Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Однако официальный статус этот день приобрел только в 1992 году.

Международный день акушерки
Фото skynesher, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 мая

  • Международный день принцесс.

  • Всемирный день общения.

  • День водолаза.

  • Всемирный день гигиены рук.

  • Международный день борьбы за права инвалидов.

  • День кубанской журналистики.

  • Всемирный день легочной гипертензии.

Церковные праздники

День памяти святого апостола и евангелиста Луки

День памяти святого апостола и евангелиста Луки отмечается 5 мая. Лука является одним из двенадцати апостолов, и его часто называют автором третьей части Нового Завета — Евангелия от Луки, а также Деяний Апостолов. Он был врачом по профессии, что в некоторой степени повлияло на его стиль письма и внимание к деталям. Во время своего служения он не только проповедовал, но и путешествовал с апостолом Павлом, играл важную роль в распространении христианства.

День памяти святого апостола и евангелиста Луки
Фото Andrei-Sitnikov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 5 мая

  • День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского.

  • День памяти святого апостола Варфоломея.

  • День памяти преподобного Виталия Александрийского.

Православный календарь на&nbsp;2025 год: праздники и&nbsp;посты&nbsp;&mdash; важные события.Православный календарь на 2025 год: все значимые события в одном месте

Традиции и приметы на 5 мая

5 мая в народе отмечается Луков день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки начинали садить в огороде лук, также было принято в этот день съедать лук, чтобы укрепить здоровье.

  • По дому хозяйки раскладывали луковицы, чтобы отпугнуть нечисть.

  • Детям разрешали есть больше сладкого, чем обычно — чтобы сделать их жизнь счастливее.

  • Художники в этот день приступили к написанию новых картин, они просили вдохновения у святого Луки.

Сажать лук
Фото petrunjela, iStock

Что нельзя делать:

  • Оставлять дома беспорядок — можно навлечь беду в семью.

  • Печь блины — к появлению нечистой силы.

  • Оставаться в одиночестве — могут напасть злые духи.

Погодные приметы:

  • Тепло — до конца весны погода будет хорошей.

  • Пасмурный день — к засушливому лету.

  • Гроза — к богатому урожаю.

Что произошло 5 мая

  • 1581 год — в городе Остроге выходит календарь Ивана Федорова.

  • 1742 год — в Москве были восстановлены после пожара Красные ворота.

  • 1764 год — в Петербурге по указу императрицы Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и при нем училище для мещанских девушек (Смольный институт) — первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение.

  • 1821 год — на острове Св. Елены умер Наполеон. По одной из версий — отравлен мышьяком.

  • 1842 год — гроб с телом Михаила Юрьевича Лермонтова перевезен из Пятигорска в Тарханы в семейный склеп Арсеньевых.

  • 1849 год — Федор Достоевский вместе с другими членами революционного кружка петрашевцев по доносу провокатора Антонелли арестован и заключен в Петропавловскую крепость.

  • 1925 год — в «Комсомольской правде» напечатано первое в этой газете стихотворение В. Маяковского «Четырехэтажная халтура».

  • 1926 год — в связи с Днем печати на Тверском бульваре в Москве открылся первый книжный базар, ставший традиционным.

  • 1927 год — на Волховской ГЭС прошел пуск первого советского генератора.

  • 1929 год — первый полет цельнометаллического трехдвигательного пассажирского самолета АНТ-9.

  • 1958 год — философ и богослов Павел Флоренский реабилитирован постановлением Московского городского суда.

  • 1975 год — с конвейера Ленинградского производственного объединения «Кировский завод» сошли первые 300-сильные тракторы К-701.

  • 1990 год — учреждена Социал-демократическая партия Российской Федерации.

  • 2003 год — в Петербурге состоялось открытие памятника академику Сахарову.

Производственный календарь на&nbsp;2025 год.Все праздники и нерабочие дни 2025: производственный календарь года
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Читайте далее
Кто родился 5 мая: список известных личностей
Следующий материал
Кто родился 5 мая: список известных личностей

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14 ноя 21:10
Дизайнер рассказала, на что обратить внимание при покупке елки
14 ноя 13:45
Таиланд ужесточил пограничный контроль для туристов
13 ноя 19:00
Гайд по путешествиям в Мьянму: когда ехать и что посмотреть
13 ноя 15:05
Астроном рассказал об опасности магнитной бури, которая накрыла Землю
12 ноя 22:45
В Непале открыли маршрут для покорения новой вершины