5 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

5 мая отмечается День советской печати, Международный день акушерки и Луков день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День советской печати

5 мая отмечается День советской печати. Дата торжества выбрана неслучайно. Именно 5 мая 1912 года вышел первый номер газеты «Правда». С этого момента издание стало главной газетой большевиков, а после Гражданской войны — главной газетой в СССР.

Международные праздники

Международный день акушерки

5 мая отмечается Международный день акушерки. Учредила торжество Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Однако официальный статус этот день приобрел только в 1992 году.

Фото skynesher, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 мая

Международный день принцесс.

Всемирный день общения.

День водолаза.

Всемирный день гигиены рук.

Международный день борьбы за права инвалидов.

День кубанской журналистики.

Всемирный день легочной гипертензии.

Церковные праздники

День памяти святого апостола и евангелиста Луки

День памяти святого апостола и евангелиста Луки отмечается 5 мая. Лука является одним из двенадцати апостолов, и его часто называют автором третьей части Нового Завета — Евангелия от Луки, а также Деяний Апостолов. Он был врачом по профессии, что в некоторой степени повлияло на его стиль письма и внимание к деталям. Во время своего служения он не только проповедовал, но и путешествовал с апостолом Павлом, играл важную роль в распространении христианства.

Фото Andrei-Sitnikov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 5 мая

День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского.

День памяти святого апостола Варфоломея.

День памяти преподобного Виталия Александрийского.

Традиции и приметы на 5 мая

5 мая в народе отмечается Луков день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки начинали садить в огороде лук, также было принято в этот день съедать лук, чтобы укрепить здоровье.

По дому хозяйки раскладывали луковицы, чтобы отпугнуть нечисть.

Детям разрешали есть больше сладкого, чем обычно — чтобы сделать их жизнь счастливее.

Художники в этот день приступили к написанию новых картин, они просили вдохновения у святого Луки.

Фото petrunjela, iStock

Что нельзя делать:

Оставлять дома беспорядок — можно навлечь беду в семью.

Печь блины — к появлению нечистой силы.

Оставаться в одиночестве — могут напасть злые духи.

Погодные приметы:

Тепло — до конца весны погода будет хорошей.

Пасмурный день — к засушливому лету.

Гроза — к богатому урожаю.

Что произошло 5 мая