5 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
5 мая отмечается День советской печати, Международный день акушерки и Луков день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День советской печати
5 мая отмечается День советской печати. Дата торжества выбрана неслучайно. Именно 5 мая 1912 года вышел первый номер газеты «Правда». С этого момента издание стало главной газетой большевиков, а после Гражданской войны — главной газетой в СССР.
Международные праздники
Международный день акушерки
5 мая отмечается Международный день акушерки. Учредила торжество Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Однако официальный статус этот день приобрел только в 1992 году.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 мая
-
Международный день принцесс.
-
Всемирный день общения.
-
День водолаза.
-
Всемирный день гигиены рук.
-
Международный день борьбы за права инвалидов.
-
День кубанской журналистики.
-
Всемирный день легочной гипертензии.
Церковные праздники
День памяти святого апостола и евангелиста Луки
День памяти святого апостола и евангелиста Луки отмечается 5 мая. Лука является одним из двенадцати апостолов, и его часто называют автором третьей части Нового Завета — Евангелия от Луки, а также Деяний Апостолов. Он был врачом по профессии, что в некоторой степени повлияло на его стиль письма и внимание к деталям. Во время своего служения он не только проповедовал, но и путешествовал с апостолом Павлом, играл важную роль в распространении христианства.
Какие еще церковные праздники отмечаются 5 мая
-
День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского.
-
День памяти святого апостола Варфоломея.
-
День памяти преподобного Виталия Александрийского.
Традиции и приметы на 5 мая
5 мая в народе отмечается Луков день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Предки начинали садить в огороде лук, также было принято в этот день съедать лук, чтобы укрепить здоровье.
-
По дому хозяйки раскладывали луковицы, чтобы отпугнуть нечисть.
-
Детям разрешали есть больше сладкого, чем обычно — чтобы сделать их жизнь счастливее.
-
Художники в этот день приступили к написанию новых картин, они просили вдохновения у святого Луки.
Что нельзя делать:
-
Оставлять дома беспорядок — можно навлечь беду в семью.
-
Печь блины — к появлению нечистой силы.
-
Оставаться в одиночестве — могут напасть злые духи.
Погодные приметы:
-
Тепло — до конца весны погода будет хорошей.
-
Пасмурный день — к засушливому лету.
-
Гроза — к богатому урожаю.
Что произошло 5 мая
-
1581 год — в городе Остроге выходит календарь Ивана Федорова.
-
1742 год — в Москве были восстановлены после пожара Красные ворота.
-
1764 год — в Петербурге по указу императрицы Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и при нем училище для мещанских девушек (Смольный институт) — первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение.
-
1821 год — на острове Св. Елены умер Наполеон. По одной из версий — отравлен мышьяком.
-
1842 год — гроб с телом Михаила Юрьевича Лермонтова перевезен из Пятигорска в Тарханы в семейный склеп Арсеньевых.
-
1849 год — Федор Достоевский вместе с другими членами революционного кружка петрашевцев по доносу провокатора Антонелли арестован и заключен в Петропавловскую крепость.
-
1925 год — в «Комсомольской правде» напечатано первое в этой газете стихотворение В. Маяковского «Четырехэтажная халтура».
-
1926 год — в связи с Днем печати на Тверском бульваре в Москве открылся первый книжный базар, ставший традиционным.
-
1927 год — на Волховской ГЭС прошел пуск первого советского генератора.
-
1929 год — первый полет цельнометаллического трехдвигательного пассажирского самолета АНТ-9.
-
1958 год — философ и богослов Павел Флоренский реабилитирован постановлением Московского городского суда.
-
1975 год — с конвейера Ленинградского производственного объединения «Кировский завод» сошли первые 300-сильные тракторы К-701.
-
1990 год — учреждена Социал-демократическая партия Российской Федерации.
-
2003 год — в Петербурге состоялось открытие памятника академику Сахарову.