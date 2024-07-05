5 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
5 июля — Всемирный день бикини, День трудоголиков, Ульянин день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату, а также кто из знаменитостей отмечает день рождения.
Праздники в России
День военных представительств Министерства обороны РФ
5 июля отмечают праздник сотрудники военных представительств Министерства обороны Российской Федерации. Воинские подразделения были созданы для контроля качества и приемки военной продукции на предприятиях, в организациях и учреждениях.
Международные праздники
День трудоголиков
Праздник зародился в США. Посвящен тем людям, которые с головой погружаются в работу и готовы полностью посвятить ей все силы и время.
Всемирный день бикини
5 июля отмечается Всемирный день бикини. Именно в этот день начинается история легендарного купального костюма для женщин, который стал неотъемлемой частью пляжной моды.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 июля
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День республики Калмыкия;
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День герба, гимна и флага Брянской области;
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День механического карандаша;
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День луженых глоток;
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День работы без рук.
Церковные праздники
День памяти мученика Галактиона и мученицы Иулиании
Мученики Галактион и Иулиания посвятили себя служению Богу и благотворительности. Однако во времена гонений на христиан они были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам, но не отреклись от своей веры. В конце концов, возлюбленные приняли мученическую смерть, оставив за собой светлый пример веры и мужества.
Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Евceвия, eпиcкoпa Caмocaтcкoгo
Священномученик Евсевий в период гонений на христиан активно защищал веру. Он принимал участие в многочисленных церковных соборах, но за свою деятельность был подвергнут гонениям и репрессиям со стороны римских властей.
Какие еще церковные праздники отмечают 5 июля
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Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Чoлнcкaя;
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Пpaздник Тaбынcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи;
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Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Вapлaaмa Хутынcкoгo.
Традиции и приметы на 5 июля
5 июля православная церковь чтит память святых мучеников Галактиона и Иулиании. На Руси этот праздник называли Ульяниным днем.
Традиции праздника
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В этот день принято чистить колодцы. Считалось, что после очищения вода в них станет полезной и обретет целебные свойства.
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В Ульянин день уделяется особое внимание банным процедурам. Принято ходить в баню.
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Влюбленные в праздник должны больше времени проводить вместе, а свободные девушки ходить по знакомым тропинкам, чтобы встретить суженого.
Что нельзя делать
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Запрещается ссориться, ругаться, конфликтовать.
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Верующим нельзя нарушать Петров пост — есть мясо и молочные продукты.
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Не стоит браться за важные дела раньше полудня, иначе начатое не увенчается успехом.
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Запрещалось отправляться в долгие путешествия и поездки.
Погодные приметы
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На камнях выступила влага — к дождю.
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Быстро плавающие по небу облака сулят ненастье.
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Обилие комаров и мошек предвещает солнечную погоду в ближайшие дни.
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Если на небе отчетливо виден месяц, будет урожайный год.
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Хороший клев рыбы — к богатому урожаю хлеба.
Кто родился 5 июля
Тутта Ларсен
Российская теле- и радиоведущая Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) родилась 5 июля 1974 года в Макеевке. Работала виджеем на музыкальном канале «MTV Россия», затем на «Звезде», была соведущей в ток-шоу на канале «Россия».
Позже Тутта основала собственный канал TUTTA.TV, посвященный воспитанию детей и семейным отношениям. Сейчас телеведущая продолжает вести передачи на радио и ТВ, участвует в различных проектах.
Алла Будницкая
Советская и российская актриса театра и кино Алла Будницкая родилась 5 июля 1937 года в Москве. Будучи десятиклассницей впервые снялась в кино. Дебютом стала эпизодическая роль в массовке в советском художественном фильме «Аттестат зрелости». В 1962 году окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИКа).
Сыграла в таких рейтинговых картинах, как «Король-олень», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Также снималась в двух французских фильмах «Счастье» и «Женщина на ветру».
Кто еще родился 5 июля
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Виктор Куликов (1921 — 2013) — советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.
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Жорж Помпиду (1911 — 1974) — французский государственный и политический деятель, президент Франции.
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Владимир Сутеев (1903 — 1993) — советский детский писатель и режиссер-мультипликатор, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
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Сергей Образцов (1901 — 1992) — советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве.
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Георгий Дементьев (1898 — 1969) — советский зоолог, орнитолог и эколог.
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Жан Кокто (1889 — 1963) — французский писатель, поэт, драматург, кинорежиссер и художник.
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Герберт Спенсер Гассер (1888 — 1963) — американский физиолог и психолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
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Клара Цеткин (1857 — 1933) — немецкий политик, деятельница коммунистического движения, борец за права женщин.
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Павел Чистяков (1832 — 1919) — русский художник, мастер исторической, жанровой и портретной живописи.
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Уильям Джон Ранкин (1820 — 1872) — шотландский инженер, физик и механик, один из родоначальников технической термодинамики.
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Павел Нахимов (1802 — 1855) — русский флотоводец, адмирал.
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Павел Кукольник (1795 — 1884) — русский историк, преподаватель, поэт, драматург.
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Павел Пестель (1793 — 1826) — русский дворянин, декабрист.
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Фаддей Булгарин (1789 — 1859) — русский писатель, журналист, издатель и критик.