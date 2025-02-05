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Какой сегодня праздник: что за день 5 февраля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

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5 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Всемирный день Нутеллы
Фото PUZURIN, iStock
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5 февраля отмечается Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей и Агафий-полухлебник. Рассказали, какие еще памятные даты и праздники выпали на этот день.

Праздники в России

Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей

5 февраля дипломатическо-курьерская служба МИД Российской Федерации отмечает День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Дата выбрана неслучайно — в этот день в 1926 году на территории Латвии был убит один из первых дипломатических курьеров советской России Теодор Нетте.

Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей
Фото shironosov, iStock

Международные праздники

Всемирный день Нутеллы

5 февраля по всему миру отмечается Всемирный день Нутеллы. Торжество празднуется ежегодно с 2007 года. Праздник сладости предложила провести Сара Россо — блогер, проживающая в Италии. Ее инициатива была подхвачена миллионами почитателей этого вкусного продукта.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 февраля

  • День эрудита.

  • Великий день.

  • День разукрашивания планов на будущее.

  • День шоколадного фондю.

  • День бабочки-монарх.

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Церковные праздники

День памяти священномученика Климента Анкирского

День памяти священномученика Климента Анкирского отмечается 5 февраля в православной церкви. Святой Климент был епископом Анкирским, стал известен благодаря своей выдающейся проповеди христианства и умению убеждать людей в истинности веры. За свою деятельность он столкнулся с преследованиями и был арестован за отказ отречься от христианства. В результате он принял мученическую смерть, что сделало его одним из почитаемых святых в православной традиции.

День памяти священномученика Климента Анкирского
Фото Grigorenko, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 5 февраля

  • Собор Костромских святых.

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Традиции и приметы на 5 февраля

5 февраля православные вспоминают священномученика Климента Анкирского, но в народе отмечается Агафий-полухлебник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки заканчивали подсчет оставшихся запасов, занимались уборкой амбаров, погребов и хлевов, чинили дырки в дверях и стенах.

  • Чтобы остаток года прошел в достатке, хозяйки пекли пироги с куриным мясом и делили их среди домочадцев.

  • В праздник было принято кормить нищих, убогих и сирот.

  • Незамужние девушки вышивали на полотенцах узоры в виде распустившегося цветка. Если девушка успевала вышить узор за день, ее ждало скорое замужество.

Печь пироги с мясом
Фото Alisa Korolevskaya, iStock

Что нельзя делать:

  • Отказывать в помощи — можно лишиться счастья.

  • Лениться — к безденежью.

  • Устраивать вечеринки с танцами — к неприятностям.

  • Забирать найденные деньги — можно остаться без достатка.
    Смотреть на падающие звезды — к потере близких.

  • Мороз и солнце весь день предвещали жаркий август.

  • Много снега — будет урожайный год.

  • Кошка легла брюхом кверху — к оттепели.

Что произошло 5 февраля

  • 1494 год — «Вечный мир» между Великим князем литовским Александром и Великим князем московским Иваном III, завершивший Пограничную войну 1487-1494.

  • 1901 год — в Москве состоялось открытие «Магазина Г. Г. Елисеева и погреба русских и иностранных вин».

  • 1912 год — в Москве состоялось открытие первой выставки творческой группы художников-авангардистов «Бубновый валет».

  • 1918 год — национализация торгового флота России.

  • 1926 год — вооруженное нападение на советских дипломатических курьеров Т. И. Нетте (убит) и И. А. Махмасталя (ранен) на территории Латвии.

  • 1928 год — удается искусственно синтезировать витамин D.

  • 1943 год — вступила в строй Дорога победы, напрямую связывавшая блокадный Ленинград с остальной страной.

  • 1960 год — принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации в Москве Университета дружбы народов.

  • 1965 год — принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании злостных пьяниц (алкоголиков)».

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