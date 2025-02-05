5 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире
5 февраля отмечается Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей и Агафий-полухлебник. Рассказали, какие еще памятные даты и праздники выпали на этот день.
Праздники в России
Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей
5 февраля дипломатическо-курьерская служба МИД Российской Федерации отмечает День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Дата выбрана неслучайно — в этот день в 1926 году на территории Латвии был убит один из первых дипломатических курьеров советской России Теодор Нетте.
Международные праздники
Всемирный день Нутеллы
5 февраля по всему миру отмечается Всемирный день Нутеллы. Торжество празднуется ежегодно с 2007 года. Праздник сладости предложила провести Сара Россо — блогер, проживающая в Италии. Ее инициатива была подхвачена миллионами почитателей этого вкусного продукта.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 февраля
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День эрудита.
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Великий день.
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День разукрашивания планов на будущее.
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День шоколадного фондю.
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День бабочки-монарх.
Церковные праздники
День памяти священномученика Климента Анкирского
День памяти священномученика Климента Анкирского отмечается 5 февраля в православной церкви. Святой Климент был епископом Анкирским, стал известен благодаря своей выдающейся проповеди христианства и умению убеждать людей в истинности веры. За свою деятельность он столкнулся с преследованиями и был арестован за отказ отречься от христианства. В результате он принял мученическую смерть, что сделало его одним из почитаемых святых в православной традиции.
Какие еще церковные праздники отмечаются 5 февраля
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Собор Костромских святых.
Традиции и приметы на 5 февраля
5 февраля православные вспоминают священномученика Климента Анкирского, но в народе отмечается Агафий-полухлебник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Предки заканчивали подсчет оставшихся запасов, занимались уборкой амбаров, погребов и хлевов, чинили дырки в дверях и стенах.
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Чтобы остаток года прошел в достатке, хозяйки пекли пироги с куриным мясом и делили их среди домочадцев.
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В праздник было принято кормить нищих, убогих и сирот.
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Незамужние девушки вышивали на полотенцах узоры в виде распустившегося цветка. Если девушка успевала вышить узор за день, ее ждало скорое замужество.
Что нельзя делать:
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Отказывать в помощи — можно лишиться счастья.
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Лениться — к безденежью.
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Устраивать вечеринки с танцами — к неприятностям.
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Забирать найденные деньги — можно остаться без достатка.
Смотреть на падающие звезды — к потере близких.
Погодные приметы:
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Мороз и солнце весь день предвещали жаркий август.
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Много снега — будет урожайный год.
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Кошка легла брюхом кверху — к оттепели.
Что произошло 5 февраля
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1494 год — «Вечный мир» между Великим князем литовским Александром и Великим князем московским Иваном III, завершивший Пограничную войну 1487-1494.
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1901 год — в Москве состоялось открытие «Магазина Г. Г. Елисеева и погреба русских и иностранных вин».
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1912 год — в Москве состоялось открытие первой выставки творческой группы художников-авангардистов «Бубновый валет».
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1918 год — национализация торгового флота России.
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1926 год — вооруженное нападение на советских дипломатических курьеров Т. И. Нетте (убит) и И. А. Махмасталя (ранен) на территории Латвии.
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1928 год — удается искусственно синтезировать витамин D.
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1943 год — вступила в строй Дорога победы, напрямую связывавшая блокадный Ленинград с остальной страной.
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1960 год — принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации в Москве Университета дружбы народов.
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1965 год — принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании злостных пьяниц (алкоголиков)».