5 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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5 декабря отмечается День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, Всемирный день волонтера и Прокопьев день. Рассказали, какие еще памятные даты и праздники выпали на этот день.

Праздники в России

День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой

5 декабря Россия отмечает одну из героических дат в истории Великой Отечественной войны. Именно в этот день в 1942 году Красная Армия начала контрнаступление под Москвой, в результате которого разгромила немецко-фашистские войска и отбросила передовые части вермахта от столицы Советского Союза.

Международные праздники

Всемирный день волонтера

Всемирный день волонтера отмечается 5 декабря. Этот праздник нацелен привлечь внимание общественности к такому важному делу, как безвозмездная помощь на благо общества. Появился праздник в 1985 году по инициативе Ассамблеи ООН.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 декабря

Всемирный день ниндзя.

Всемирный день почв.

День онлайн-предпринимателя.

День приюта для домашних животных в США.

День подарков в Нидерландах.

День синих джинсов в США.

День строителя на Кубе.

Церковные праздники

День памяти святого мученика Прокопия Чтеца

День памяти святого мученика Прокопия Чтеца отмечается 5 декабря православной церковью. Прокопий Чтец — известный христианский мученик, живший в IV веке. По преданию, он был священнослужителем и читал священные тексты, что вызвало ненависть язычников, так как они стремились преследовать христиан. Святой подвергся ужасным мучениям за свою веру, но не отрекся от Христа, что сделало его символом стойкости и верности.

Фото Grigorenko, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 5 декабря

День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского.

День памяти святых апостолов от 70-ти Филимона, Архиппа и Апфии.

День памяти святого мученика Менигна.

Традиции и приметы на 5 декабря

5 декабря православная церковь чтит память святого мученика Прокопия Чтеца, в народе — Прокопьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Мужчины на Руси в этот день занимались ремонтом саней или отправлялись на рынок, чтобы купить новые.

Люди давали вещи и еду нуждающимся, прислушивались к советам окружающих.

В старину на Прокопьев день вечером предки собирались за одним столом и рассказывали разные истории.

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Что нельзя делать

Пить алкогольные напитки — считалось, что в тело залетит нечистая сила и сделает из человека пьяницу.

Покупать и дарить живые цветы — они заберут энергию.

Давать деньги в долг — к материальным проблемам.

Стелить постель гостям и пристально смотреть друг другу в глаза — к бедам.

Погодные приметы