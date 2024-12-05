5 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
5 декабря отмечается День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, Всемирный день волонтера и Прокопьев день. Рассказали, какие еще памятные даты и праздники выпали на этот день.
Праздники в России
День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
5 декабря Россия отмечает одну из героических дат в истории Великой Отечественной войны. Именно в этот день в 1942 году Красная Армия начала контрнаступление под Москвой, в результате которого разгромила немецко-фашистские войска и отбросила передовые части вермахта от столицы Советского Союза.
Международные праздники
Всемирный день волонтера
Всемирный день волонтера отмечается 5 декабря. Этот праздник нацелен привлечь внимание общественности к такому важному делу, как безвозмездная помощь на благо общества. Появился праздник в 1985 году по инициативе Ассамблеи ООН.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 декабря
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Всемирный день ниндзя.
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Всемирный день почв.
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День онлайн-предпринимателя.
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День приюта для домашних животных в США.
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День подарков в Нидерландах.
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День синих джинсов в США.
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День строителя на Кубе.
Церковные праздники
День памяти святого мученика Прокопия Чтеца
День памяти святого мученика Прокопия Чтеца отмечается 5 декабря православной церковью. Прокопий Чтец — известный христианский мученик, живший в IV веке. По преданию, он был священнослужителем и читал священные тексты, что вызвало ненависть язычников, так как они стремились преследовать христиан. Святой подвергся ужасным мучениям за свою веру, но не отрекся от Христа, что сделало его символом стойкости и верности.
Какие еще церковные праздники отмечаются 5 декабря
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День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского.
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День памяти святых апостолов от 70-ти Филимона, Архиппа и Апфии.
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День памяти святого мученика Менигна.
Традиции и приметы на 5 декабря
5 декабря православная церковь чтит память святого мученика Прокопия Чтеца, в народе — Прокопьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Мужчины на Руси в этот день занимались ремонтом саней или отправлялись на рынок, чтобы купить новые.
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Люди давали вещи и еду нуждающимся, прислушивались к советам окружающих.
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В старину на Прокопьев день вечером предки собирались за одним столом и рассказывали разные истории.
Что нельзя делать
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Пить алкогольные напитки — считалось, что в тело залетит нечистая сила и сделает из человека пьяницу.
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Покупать и дарить живые цветы — они заберут энергию.
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Давать деньги в долг — к материальным проблемам.
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Стелить постель гостям и пристально смотреть друг другу в глаза — к бедам.
Погодные приметы
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Волки вышли из леса и близко подобрались к людям — наступит суровая и затяжная зима.
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Теплая погода предвещая снежную и длинную зиму.