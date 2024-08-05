5 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

5 августа отмечается Международный день светофора, День разглядывания горизонта и День Трофима и Феофила. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День пьяного курсанта

День пьяного курсанта — это неофициальный шуточный праздник, который традиционно отмечается 5 августа. Дата выбрана неслучайно, потому что ранее в эту дату выходил указ о зачислении молодых людей в училища. Парни весело отмечали поступление в учебное заведение, нередко — с алкоголем.

День пьяного курсанта: когда отмечается. Фото master1305/istockphoto.com

Международные праздники

Международный день светофора

5 августа впервые установили электрический светофор, который считается предшественником современных устройств. Считается, что светофор придумал инженер Джеймс Хог. А установили устройство в далеком 1914 году в американском городе Кливленде.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 августа

День разглядывания горизонта;

День «Работай, как собака»;

День распрямившегося штопора.

Церковные праздники

День памяти мучеников Трофима и Феофила Ликийских

Святые Трофим и Феофил Ликийские совершали мученические подвиги во времена правления императора Диоклетиана, который преследовал христиан. Трофим и Феофил открыто называли себя последователями учения Иисуса Христа и отказывались от любых жертвоприношений. За непоколебимую веру их бросили в костер, но они не сгорели в огне. Позже их убили с другими тринадцатью мучениками.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 августа

Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость с грошиками»;

Прославление праведного воина Феодора Ушакова;

Праздник Почаевской иконы Божией Матери.

Фото D-Keine/istockphoto.com

Традиции и приметы на 5 августа

5 августа православные христиане чтят память святых мучеников Трофима и Феофила Ликийских. В народном календаре праздник получил название День Трофима и Феофила. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в этот день.

Традиции праздника

Крестьяне верили, что в полдень над полем летают полевые духи-полудницы, символизирующие солнечный удар. Поэтому не выходили работать в это время.

Хозяйки обычно 5 августа варили варенье, но не пробовали его и не угощали близких. Считалось, что так варенье быстро испортится.

Люди верили, что малина в этот день сулит большую и чистую любовь. Поэтому старались съедать ягоду.

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Что нельзя делать

Долго спать и лежать в постели, иначе удача отвернется.

Отказывать в помощи и проявлять жадность, иначе будут финансовые проблемы.

Одиноким и молодым посещать водоемы и леса, иначе можно было привлечь болезни.

Погодные приметы