4 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
4 сентября отмечается Международный день тхэквондо, День рождения игры «Что? Где? Когда?» и Агафон Огуменник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День рождения игры «Что? Где? Когда?»
4 сентября 2024 года популярная интеллектуальная игра, которую знает каждый житель России, «Что? Где? Когда?» отмечает свой 49-й день рождения. Идея создания программы принадлежит советскому телеведущему и режиссеру Виктору Ворошилову. Он запустил ее в формате семейной викторины 4 сентября 1975 года.
Международные праздники
Международный день тхэквондо
Ежегодно 4 сентября в разных странах мира отмечается Международный день тхэквондо. Это боевое искусство сочетает в себе элементы самозащиты, спортивных единоборств и философских принципов. Возникло тхэквондо в Южной Корее 1950-1960-х годах, однако его основные принципы были заложены еще в эпоху древних корейских государств.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 сентября
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Всемирный день сексуального здоровья;
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День незнакомых дорог;
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День оттяга;
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Глобальный день поиска талантов;
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День специалиста по ядерному обеспечению России;
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День спасателя в Армении;
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День мультфильмов в Аргентине;
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День чилийского вина в США.
Церковные праздники
День памяти мученика Агафоника Никомидийского
Мученик Агафоник Никомидийский жил на стыке III и IV столетий, имел отношение к знатному роду. Однажды он отверг язычество, принял крещение и стал проповедовать христианство. Обладая даром убеждения, Агафоник обращал к вере в Христа язычников. Многие из них стали христианами и также как Агафоник Никомидийский погибли за свою веру.
Какие еще церковные праздники отмечают 4 сентября
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Праздник иконы Божией Матери Грузинская;
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День памяти преподобного Исаакия Оптинского;
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День памяти священномученика Горазда.
Традиции и приметы на 4 сентября
4 сентября православные верующие чтят память святого мученика Агафоника Никомидийского. В народном календаре — Агафон Огуменник. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Предки в день Агафона Огуменника задабривали домовых и дворовых духов. Хозяйки готовили им пироги и оставляли на чердаке, в конюшне, в бане, за печкой.
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Женщины убирали жилище.
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Люди старались совершать добрые дела, помогать нуждающимся.
Что нельзя делать
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Дарить и принимать подарки — будут неприятности.
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Отправляться в дальние поездки — они могут завершиться неудачей.
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Давать в долг деньги — обратно финансы не вернутся.
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Жаловаться на проблемы, рассказывать о неудачах — их станет намного больше.
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Девушкам трогать еду до заката — могут лишиться красоты.
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Ходить за грибами и ягодами, иначе можно разозлить лешего.
Погодные приметы
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Холодный дождь — к плохому улову.
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Ясная погода — хорошая погода задержится еще на четыре недели.
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Урожай орехов, а грибов мало — зима будет суровой и снежной.
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Филин возле дома ухает — где-то рядом бродит леший.