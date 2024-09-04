4 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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4 сентября отмечается Международный день тхэквондо, День рождения игры «Что? Где? Когда?» и Агафон Огуменник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День рождения игры «Что? Где? Когда?»

4 сентября 2024 года популярная интеллектуальная игра, которую знает каждый житель России, «Что? Где? Когда?» отмечает свой 49-й день рождения. Идея создания программы принадлежит советскому телеведущему и режиссеру Виктору Ворошилову. Он запустил ее в формате семейной викторины 4 сентября 1975 года.

Международные праздники

Международный день тхэквондо

Ежегодно 4 сентября в разных странах мира отмечается Международный день тхэквондо. Это боевое искусство сочетает в себе элементы самозащиты, спортивных единоборств и философских принципов. Возникло тхэквондо в Южной Корее 1950-1960-х годах, однако его основные принципы были заложены еще в эпоху древних корейских государств.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 сентября

Всемирный день сексуального здоровья;

День незнакомых дорог;

День оттяга;

Глобальный день поиска талантов;

День специалиста по ядерному обеспечению России;

День спасателя в Армении;

День мультфильмов в Аргентине;

День чилийского вина в США.

Церковные праздники

День памяти мученика Агафоника Никомидийского

Мученик Агафоник Никомидийский жил на стыке III и IV столетий, имел отношение к знатному роду. Однажды он отверг язычество, принял крещение и стал проповедовать христианство. Обладая даром убеждения, Агафоник обращал к вере в Христа язычников. Многие из них стали христианами и также как Агафоник Никомидийский погибли за свою веру.

Фото AlenaZamotaeva/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 4 сентября

Праздник иконы Божией Матери Грузинская;

День памяти преподобного Исаакия Оптинского;

День памяти священномученика Горазда.

Традиции и приметы на 4 сентября

4 сентября православные верующие чтят память святого мученика Агафоника Никомидийского. В народном календаре — Агафон Огуменник. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки в день Агафона Огуменника задабривали домовых и дворовых духов. Хозяйки готовили им пироги и оставляли на чердаке, в конюшне, в бане, за печкой.

Женщины убирали жилище.

Люди старались совершать добрые дела, помогать нуждающимся.

Фото nensuria/istockphoto.com

Что нельзя делать

Дарить и принимать подарки — будут неприятности.

Отправляться в дальние поездки — они могут завершиться неудачей.

Давать в долг деньги — обратно финансы не вернутся.

Жаловаться на проблемы, рассказывать о неудачах — их станет намного больше.

Девушкам трогать еду до заката — могут лишиться красоты.

Ходить за грибами и ягодами, иначе можно разозлить лешего.

Погодные приметы