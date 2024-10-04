4 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, Всемирный день улыбки и Кондрат да Ипат. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День космических войск РФ

День космических войск России отмечается 4 октября каждый год. Дату празднования выбрали неслучайно. Ее приурочили ко дню запуска первого в мире искусственного спутника Земли — 4 октября 1957 года.

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Международные праздники

Всемирный день защиты животных

Каждый год Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября. Дата приурочена ко дню памяти католического святого Франциска Ассизского — основателя ордена францисканцев и покровителя природы и животных. По легенде, святой умел разговаривать со зверями, поэтому на многих картинах и иконах он изображен вместе с ними.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 октября

День войск гражданской обороны МЧС РФ;

Всемирный день студенческого радио;

День детской музыки;

Праздник пледа;

День ответов на незаданные вопросы;

День выдержанного в бочках пива;

Международный день гудка на флейте;

День московского такси.

Церковные праздники

День памяти святого священномученика Еротея, епископа Атенского

4 октября православная церковь отмечает День памяти святого священномученика Еротея, епископа Атенского. Он был одним из ареопагитских советников, обращенных в христианство святым апостолом Павлом. Позже Еротей стал епископом Афин и активно проповедовал христианскую веру.

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Какие еще церковные праздники отмечают 4 октября

День памяти апостола от семидесяти Кондрата Афинского;

День памяти святого Ипатия Эфесского и пресвитера Андрея;

Воспоминание обретения мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского.

Традиции и приметы на 4 октября

4 октября верующие вспоминают апостола от семидесяти Кондрата и епископа Ипатия, в народе — Кондрат да Ипат. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Кондрата да Ипата предки считали покровителями плодородия и земледелия. Они обращались к ним и просили посодействовать хорошему урожаю.

Крестьяне начинали молотить хлеб. Молотильщиков с утра кормили овсяной кашей, а вечером потчевали пирогами.

4 октября проводили сватовство. Девушки наводили порядки во дворах, а свахи бегали от дома к дому, чтобы узнать, куда вести женихов.

В этот день много и усердно трудились, чтобы получить вознаграждение в виде везения во всех делах.

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Что нельзя делать

Ругаться, сквернословить, громко спорить и пребывать в негативных мыслях — к болезни.

Гулять в одиночестве, так как могут утащить темные силы.

Надевать чужую обувь, чтобы не заполучить чужие болезни.

Девушкам до заката притрагиваться к еде, чтобы не лишиться красоты и молодости.

Погодные приметы