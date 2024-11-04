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Какой сегодня праздник: что за день 4 ноября - традиции и приметы
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Сегодня, 00:05

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4 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

4 ноября в России отмечается День народного единства
Мария Задорожная
Автор
День народного единства в России
Фото SkyNexx, iStock
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4 ноября отмечается День народного единства, День рождения кассового аппарата и Праздник Казанской иконы Божией Матери. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Праздник установили в 2005 году в качестве нового национального торжества, заменившего День согласия и примирения. Это событие напоминает о значимости единства народа в борьбе за независимость и территориальную целостность России.

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Международные праздники

День рождения кассового аппарата

День рождения кассового аппарата отмечается 4 ноября. Дата связана с датой патента на первый механический кассовый аппарат, выданного американскому изобретателю Джеймсу Ритти. В 1883 году он запатентовал свое устройство, которое стало основой для дальнейшего развития автоматизированной торговли и учета.

День рождения кассового аппарата
Фото Mauricio Toro, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 ноября

  • День царя Тутанхамона;

  • День государственности Удмуртской Республики;

  • День любви в Египте;

  • День конфет в США;

  • День отдыха в Австралии;

  • День социального работника в Армении.

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Церковные праздники

Праздник Казанской иконы Божией Матери

Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается в России 4 ноября в день значимого события в истории страны — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Казанская икона стала символом единства и духовной силы народа в смутное время. Эта икона, по преданию, была обретена в 1579 году в Казани после завоевания города и позже помогала в борьбе за освобождение от иноземного владычества. Казанская икона поддерживает верующих, укрепляет их веру и надежду на благополучие и защиту. В этот день православные христиане проводят молебны и другие религиозные обряды, выражая благодарность и прося о помощи и мире в стране.

Праздник Казанской иконы Божией Матери
Фото Andrey Danilovich, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 4 ноября

  • Праздник иконы Божией Матери Якобштадтская;

  • Праздник иконы Божией Матери Андрониковская;

  • День памяти святого равноапостольного Аверкия Иерапольского;

  • День памяти Семи отроков Эфесских.

Традиции и приметы на 4 ноября

4 ноября отмечается осенний праздник Казанской иконы Божией Матери. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Праздничный день начинается с богослужений в церкви. Богородицу благодарят за помощь и поддержку, ей возносят прошения.

  • В этот день принято накрывать праздничный стол с разнообразными блюдами, но главным традиционным угощением является пирог.

Печь пироги
Фото GMVozd, iStock

Что нельзя делать

  • Отмечать праздник богато, пить алкоголь.

  • Ругаться, конфликтовать — ссоры и ругань считаются грехом.

  • Трудиться по дому и во дворе.

  • Отказывать в помощи нуждающимся.

  • Грустить и предаваться унынию.

  • Отправляться в дальнюю дорогу — будет беда.

Погодные приметы

  • Утренний туман указывает на грядущее потепление.

  • Дождливая и ясная погода — скоро наступит настоящая зима со снегом и морозами.

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