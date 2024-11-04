4 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
4 ноября отмечается День народного единства, День рождения кассового аппарата и Праздник Казанской иконы Божией Матери. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День народного единства
4 ноября в России отмечается День народного единства в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Праздник установили в 2005 году в качестве нового национального торжества, заменившего День согласия и примирения. Это событие напоминает о значимости единства народа в борьбе за независимость и территориальную целостность России.
Международные праздники
День рождения кассового аппарата
День рождения кассового аппарата отмечается 4 ноября. Дата связана с датой патента на первый механический кассовый аппарат, выданного американскому изобретателю Джеймсу Ритти. В 1883 году он запатентовал свое устройство, которое стало основой для дальнейшего развития автоматизированной торговли и учета.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 ноября
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День царя Тутанхамона;
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День государственности Удмуртской Республики;
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День любви в Египте;
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День конфет в США;
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День отдыха в Австралии;
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День социального работника в Армении.
Церковные праздники
Праздник Казанской иконы Божией Матери
Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается в России 4 ноября в день значимого события в истории страны — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Казанская икона стала символом единства и духовной силы народа в смутное время. Эта икона, по преданию, была обретена в 1579 году в Казани после завоевания города и позже помогала в борьбе за освобождение от иноземного владычества. Казанская икона поддерживает верующих, укрепляет их веру и надежду на благополучие и защиту. В этот день православные христиане проводят молебны и другие религиозные обряды, выражая благодарность и прося о помощи и мире в стране.
Какие еще церковные праздники отмечают 4 ноября
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Праздник иконы Божией Матери Якобштадтская;
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Праздник иконы Божией Матери Андрониковская;
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День памяти святого равноапостольного Аверкия Иерапольского;
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День памяти Семи отроков Эфесских.
Традиции и приметы на 4 ноября
4 ноября отмечается осенний праздник Казанской иконы Божией Матери. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Праздничный день начинается с богослужений в церкви. Богородицу благодарят за помощь и поддержку, ей возносят прошения.
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В этот день принято накрывать праздничный стол с разнообразными блюдами, но главным традиционным угощением является пирог.
Что нельзя делать
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Отмечать праздник богато, пить алкоголь.
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Ругаться, конфликтовать — ссоры и ругань считаются грехом.
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Трудиться по дому и во дворе.
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Отказывать в помощи нуждающимся.
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Грустить и предаваться унынию.
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Отправляться в дальнюю дорогу — будет беда.
Погодные приметы
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Утренний туман указывает на грядущее потепление.
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Дождливая и ясная погода — скоро наступит настоящая зима со снегом и морозами.