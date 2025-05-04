Стиль жизни
Какой сегодня праздник: что за день 4 мая — традиции и приметы
4 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

4 мая отмечается Международный день пожарных
Мария Задорожная
Автор
Международный день пожарных
Фото Dziurek, iStock

4 мая отмечается Международный день пожарных, Всемирный день веселья и Проклов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

Международный день пожарных

4 мая отмечается Международный день пожарных. Торжество появилось после трагических событий, связанных с лесным пожаром в декабре 1998 года в Австралии. Это профессиональный праздник людей мужественной профессии, которые защищают и спасают жизни людей, животных, имущество от огня.

Календарь профессиональных праздников на&nbsp;2025 год.Календарь профессиональных праздников на 2025 год

Всемирный день веселья

Ежегодно в первое воскресенье мая отмечается Всемирный день веселья. В 2025 году праздник выпал на 4 мая. Его создал Мадан Катария, семейный врач в индийском Мумбаи. Цель торжества — повысить осведомленность о смехе и его многочисленных целебных свойствах.

Всемирный день веселья
Фото VioletaStoimenova, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 мая

  • День жен-мироносиц.

  • День рождения складного зонтика.

  • Международный день осиротевших матерей.

  • День апельсинового сока.

  • День любителей вермишелевого супа.

  • День «Звездных войн».

  • День обновления взаимоотношений.

  • Международный день уважения кур.

  • День собачьего счастья.

Церковные праздники

День памяти священномученика Януария (Ианнуария) и с ним мучеников Прокла (Прокула), Соссия, Фавста и других

День памяти священномученика Януария (Ианнуария) и его спутников мучеников Прокла (Прокула), Соссия, Фавста и других отмечается 4 мая. Эти святые страдали за веру во времена гонений на христиан.

День памяти священномученика Януария (Ианнуария) и с ним мучеников
Фото fortton, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 4 мая

  • День памяти святого праведного Алексия Бортсурманского.

Православный календарь на&nbsp;2025 год: праздники и&nbsp;посты&nbsp;&mdash; важные события.Православный календарь на 2025 год: все значимые события в одном месте

Традиции и приметы на 4 мая

4 мая в народе отмечается Проклов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Чтобы в дом не проникла нечисть, предки держали двери и окна закрытыми, а оконные и дверные проемы окропляли святой водой, вешали чеснок и чертополох.

  • Праздник старались провести дома: ухаживали за животными, убирались.

Уборка дома
Фото PeopleImages, iStock

Что нельзя делать:

  • Рубить деревья и причинять какой-либо вред природе — в семью придут болезни.

  • Ходить в незнакомые места, лес и даже в гости — к неприятностям.

Погодные приметы:

  • Гром сулит богатый урожай.

  • Черемуха покрылась цветами — лето будет теплым.

Что произошло 4 мая

  • 1113 год — Владимир Мономах занял Киевский Великокняжеский престол.

  • 1715 год — в Париже выпущен первый складной зонтик.

  • 1878 год — американский изобретатель Томас Эдисон продемонстрировал широкой публике изобретенный им фонограф.

  • 1896 год — в Петербурге в саду Аквариум состоялся первый в России киносеанс.

  • 1904 год — началось строительство Панамского канала.

  • 1904 год — в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».

  • 1934 год — открытие Московского Дома кино (ныне Центральный Дом кино).

  • 1935 год — Сталин на выпуске красных офицеров произнес свою знаменитую фразу: «Кадры решают все!».

  • 1960 год — Совет Министров СССР принял постановление «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами», в соответствии с которым с 1 января 1961 было проведено 10-кратное уменьшение цен.

  • 1961 год — президиум ВС РСФСР принял указ об усилении борьбы с бездельниками, паразитами и тунеядцами.

  • 1966 год — в Турине подписан протокол об участии итальянской фирмы «Фиат» в сооружении промышленного комплекса по производству легковых автомобилей в Тольятти.

  • 1979 год — Маргарет Тэтчер становится премьер-министром Великобритании — первой и пока единственной женщиной-премьером Великобритании.

  • 1988 год — компания PepsiCo стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на Центральном советском телевидении.

  • 2000 год — в Московском доме русского зарубежья писателю Валентину Распутину вручена литературная премия.

  • 2001 год — в Москве утверждены правила выгула собак.

Производственный календарь на&nbsp;2025 год.Все праздники и нерабочие дни 2025: производственный календарь года
