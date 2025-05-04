4 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
4 мая отмечается Международный день пожарных, Всемирный день веселья и Проклов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Международные праздники
Международный день пожарных
4 мая отмечается Международный день пожарных. Торжество появилось после трагических событий, связанных с лесным пожаром в декабре 1998 года в Австралии. Это профессиональный праздник людей мужественной профессии, которые защищают и спасают жизни людей, животных, имущество от огня.
Всемирный день веселья
Ежегодно в первое воскресенье мая отмечается Всемирный день веселья. В 2025 году праздник выпал на 4 мая. Его создал Мадан Катария, семейный врач в индийском Мумбаи. Цель торжества — повысить осведомленность о смехе и его многочисленных целебных свойствах.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 мая
-
День жен-мироносиц.
-
День рождения складного зонтика.
-
Международный день осиротевших матерей.
-
День апельсинового сока.
-
День любителей вермишелевого супа.
-
День «Звездных войн».
-
День обновления взаимоотношений.
-
Международный день уважения кур.
-
День собачьего счастья.
Церковные праздники
День памяти священномученика Януария (Ианнуария) и с ним мучеников Прокла (Прокула), Соссия, Фавста и других
День памяти священномученика Януария (Ианнуария) и его спутников мучеников Прокла (Прокула), Соссия, Фавста и других отмечается 4 мая. Эти святые страдали за веру во времена гонений на христиан.
Какие еще церковные праздники отмечаются 4 мая
-
День памяти святого праведного Алексия Бортсурманского.
Традиции и приметы на 4 мая
4 мая в народе отмечается Проклов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Чтобы в дом не проникла нечисть, предки держали двери и окна закрытыми, а оконные и дверные проемы окропляли святой водой, вешали чеснок и чертополох.
-
Праздник старались провести дома: ухаживали за животными, убирались.
Что нельзя делать:
-
Рубить деревья и причинять какой-либо вред природе — в семью придут болезни.
-
Ходить в незнакомые места, лес и даже в гости — к неприятностям.
Погодные приметы:
-
Гром сулит богатый урожай.
-
Черемуха покрылась цветами — лето будет теплым.
Что произошло 4 мая
-
1113 год — Владимир Мономах занял Киевский Великокняжеский престол.
-
1715 год — в Париже выпущен первый складной зонтик.
-
1878 год — американский изобретатель Томас Эдисон продемонстрировал широкой публике изобретенный им фонограф.
-
1896 год — в Петербурге в саду Аквариум состоялся первый в России киносеанс.
-
1904 год — началось строительство Панамского канала.
-
1904 год — в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».
-
1934 год — открытие Московского Дома кино (ныне Центральный Дом кино).
-
1935 год — Сталин на выпуске красных офицеров произнес свою знаменитую фразу: «Кадры решают все!».
-
1960 год — Совет Министров СССР принял постановление «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами», в соответствии с которым с 1 января 1961 было проведено 10-кратное уменьшение цен.
-
1961 год — президиум ВС РСФСР принял указ об усилении борьбы с бездельниками, паразитами и тунеядцами.
-
1966 год — в Турине подписан протокол об участии итальянской фирмы «Фиат» в сооружении промышленного комплекса по производству легковых автомобилей в Тольятти.
-
1979 год — Маргарет Тэтчер становится премьер-министром Великобритании — первой и пока единственной женщиной-премьером Великобритании.
-
1988 год — компания PepsiCo стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на Центральном советском телевидении.
-
2000 год — в Московском доме русского зарубежья писателю Валентину Распутину вручена литературная премия.
-
2001 год — в Москве утверждены правила выгула собак.