4 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

4 мая отмечается Международный день пожарных, Всемирный день веселья и Проклов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

Международный день пожарных

4 мая отмечается Международный день пожарных. Торжество появилось после трагических событий, связанных с лесным пожаром в декабре 1998 года в Австралии. Это профессиональный праздник людей мужественной профессии, которые защищают и спасают жизни людей, животных, имущество от огня.

Всемирный день веселья

Ежегодно в первое воскресенье мая отмечается Всемирный день веселья. В 2025 году праздник выпал на 4 мая. Его создал Мадан Катария, семейный врач в индийском Мумбаи. Цель торжества — повысить осведомленность о смехе и его многочисленных целебных свойствах.

Фото VioletaStoimenova, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 мая

День жен-мироносиц.

День рождения складного зонтика.

Международный день осиротевших матерей.

День апельсинового сока.

День любителей вермишелевого супа.

День «Звездных войн».

День обновления взаимоотношений.

Международный день уважения кур.

День собачьего счастья.

Церковные праздники

День памяти священномученика Януария (Ианнуария) и с ним мучеников Прокла (Прокула), Соссия, Фавста и других

День памяти священномученика Януария (Ианнуария) и его спутников мучеников Прокла (Прокула), Соссия, Фавста и других отмечается 4 мая. Эти святые страдали за веру во времена гонений на христиан.

Фото fortton, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 4 мая

День памяти святого праведного Алексия Бортсурманского.

Традиции и приметы на 4 мая

4 мая в народе отмечается Проклов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Чтобы в дом не проникла нечисть, предки держали двери и окна закрытыми, а оконные и дверные проемы окропляли святой водой, вешали чеснок и чертополох.

Праздник старались провести дома: ухаживали за животными, убирались.

Фото PeopleImages, iStock

Что нельзя делать:

Рубить деревья и причинять какой-либо вред природе — в семью придут болезни.

Ходить в незнакомые места, лес и даже в гости — к неприятностям.

Погодные приметы:

Гром сулит богатый урожай.

Черемуха покрылась цветами — лето будет теплым.

