4 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Рассказали, какие праздники отмечаются 4 июля в России и в мире.

Праздники в России

День тыла уголовно-исполнительной системы РФ

Праздник учредили в 2007 году. Его дата приурочена к дате утверждения первых правил содержания осужденных. Это профессиональный праздник тех, кто обеспечивает заключенных всем, что им положено по закону, — от питания до предметов первой необходимости.

Международные праздники

День джекфрута

Джекфрут, или индийское хлебное дерево, — это вечнозеленое лиственное дерево высотой до 25 метров. Известность оно получило из-за плодов, которые считаются самыми большим, произрастающими на деревьях. Их средний вес составляет от 8 до 15 кг.

Фото Suriyawut Suriya/istockphoto.com

День отдыха и праздников

Никто не знает, кто и когда придумал этот праздник, но принято считать, что он появился в Великобритании. По одной из версий, работники лондонской компании в 1990-е годы решили отметить День отдыха и праздников в виде флешмоба. Они решили отдохнуть от своей профессиональной деятельности и устроили себе выходной.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 июля

День отмазывания;

День Алисы в Стране чудес;

День невидимости;

День груши в Японии;

День салата «Цезарь» в США.

Церковные праздники

Праздник обретения мощей преподобного Максима Грека

Преподобный Максим Грек — сын богатого греческого сановника родился в городе Арте. Он получил блестящее образование. Великий князь Василий Иоанович захотел разобраться в греческих рукописях и попросил прислать ему ученого грека. Инок Максим прибыл в Москву. Он переводил множество богослужебных книг, за что снискал уважение. Однако спустя время ему вменили умышленную порчу книг и он 26 лет пробыл в заключении. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой Лавре.

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День памяти святого мученика Иулиана Тарсийского

Мать крестила Иулиана. Когда ему исполнилось 18 лет, император Диоклитиан начал гонение на христиан. В числе других был схвачен и Иулиан. Его долго уговаривали отречься от Христа, но ни истязания, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не могли склонить юношу к отречению от Христа.

Какие еще церковные праздники отмечаются 4 июля

Праздник Марьиногорской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 4 июля

4 июля по народному календарю отмечают Ульянов день. Предки в этот день собирали цветы липы, которым приписывали способность избавлять человека от сглаза.

Традиции праздника

4 июля принято собирать липу, чтобы избавиться от недуга.

Помогать страждущим и нуждающимся, но не смотреть им в глаза, чтобы не оказаться на их месте.

Окунаться с головой в озеро, пруд или реку трижды, чтобы смыть с себя все плохое.

День считается благоприятным для свадеб.

Фото IvanJekic/istockphoto.com

Что нельзя делать

В Ульянов день влюбленным нельзя ругаться, спорить и конфликтовать, иначе они рискуют не помириться.

Супругам нельзя отправляться в дальние поездки порознь. В таком случае разлука может надолго затянуться.

Запрещается опаздывать, иначе все планы пойдут наперекосяк.

Погодные приметы

Протяжный гром — к долгому ненастью.

Ветер завывает в разные голоса — будет дождь.

Круги около звезд сулят хорошую погоду.

Солнце после дождя — вечером снова будет непогода.

Если лягушки по берегу прыгают, то будет затяжной дождь.

Кто родился 4 июля

Денис Панкратов

Денис Панкратов родился 4 июля 1974 года в Волгограде. Российский пловец, двукратный Олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, Чемпион мира, многократный Чемпион Европы и заслуженный мастер спорта. После завершения спортивной карьеры в 2002 году стал спортивным журналистом.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Юрий Тюкалов

Юрий Тюкалов — советский спортсмен, двукратный Олимпийский чемпион, шестикратный Чемпион Европы и заслуженный тренер по академической гребле. Родился 4 июля 1930 года в Ленинграде. Считается первым советским Олимпийским чемпионом по академической гребле. Его успех на хельсинских Олимпийских играх произвел фурор. Одновременно с золотой медалью чемпиона он получил высшую награду гребного клуба Финляндии. Умер Юрий Тюкалов в феврале 2018 года.

Кто еще родился 4 июля