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Какой сегодня праздник: что за день 4 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

5 мин.

4 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
День отдыха и праздников
Фото SolStock/istockphoto.com
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Рассказали, какие праздники отмечаются 4 июля в России и в мире.

Праздники в России

День тыла уголовно-исполнительной системы РФ

Праздник учредили в 2007 году. Его дата приурочена к дате утверждения первых правил содержания осужденных. Это профессиональный праздник тех, кто обеспечивает заключенных всем, что им положено по закону, — от питания до предметов первой необходимости.

Международные праздники

День джекфрута

Джекфрут, или индийское хлебное дерево, — это вечнозеленое лиственное дерево высотой до 25 метров. Известность оно получило из-за плодов, которые считаются самыми большим, произрастающими на деревьях. Их средний вес составляет от 8 до 15 кг.

День джекфрута
Фото Suriyawut Suriya/istockphoto.com

День отдыха и праздников

Никто не знает, кто и когда придумал этот праздник, но принято считать, что он появился в Великобритании. По одной из версий, работники лондонской компании в 1990-е годы решили отметить День отдыха и праздников в виде флешмоба. Они решили отдохнуть от своей профессиональной деятельности и устроили себе выходной.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 июля

  • День отмазывания;

  • День Алисы в Стране чудес;

  • День невидимости;

  • День груши в Японии;

  • День салата «Цезарь» в США.

Как выбрать грушу. Груша: польза и вред для здоровья

Церковные праздники

Праздник обретения мощей преподобного Максима Грека

Преподобный Максим Грек — сын богатого греческого сановника родился в городе Арте. Он получил блестящее образование. Великий князь Василий Иоанович захотел разобраться в греческих рукописях и попросил прислать ему ученого грека. Инок Максим прибыл в Москву. Он переводил множество богослужебных книг, за что снискал уважение. Однако спустя время ему вменили умышленную порчу книг и он 26 лет пробыл в заключении. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой Лавре.

Церковные праздники
Фото mammuth/istockphoto.com

День памяти святого мученика Иулиана Тарсийского

Мать крестила Иулиана. Когда ему исполнилось 18 лет, император Диоклитиан начал гонение на христиан. В числе других был схвачен и Иулиан. Его долго уговаривали отречься от Христа, но ни истязания, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не могли склонить юношу к отречению от Христа.

Какие еще церковные праздники отмечаются 4 июля

  • Праздник Марьиногорской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 4 июля

4 июля по народному календарю отмечают Ульянов день. Предки в этот день собирали цветы липы, которым приписывали способность избавлять человека от сглаза.

Традиции праздника

  • 4 июля принято собирать липу, чтобы избавиться от недуга.

  • Помогать страждущим и нуждающимся, но не смотреть им в глаза, чтобы не оказаться на их месте.

  • Окунаться с головой в озеро, пруд или реку трижды, чтобы смыть с себя все плохое.

  • День считается благоприятным для свадеб.

Традиции и приметы 4 июля
Фото IvanJekic/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • В Ульянов день влюбленным нельзя ругаться, спорить и конфликтовать, иначе они рискуют не помириться.

  • Супругам нельзя отправляться в дальние поездки порознь. В таком случае разлука может надолго затянуться.

  • Запрещается опаздывать, иначе все планы пойдут наперекосяк.

Погодные приметы

  • Протяжный гром — к долгому ненастью.

  • Ветер завывает в разные голоса — будет дождь.

  • Круги около звезд сулят хорошую погоду.

  • Солнце после дождя — вечером снова будет непогода.

  • Если лягушки по берегу прыгают, то будет затяжной дождь.

Кто родился 4 июля

Денис Панкратов

Денис Панкратов родился 4 июля 1974 года в Волгограде. Российский пловец, двукратный Олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, Чемпион мира, многократный Чемпион Европы и заслуженный мастер спорта. После завершения спортивной карьеры в 2002 году стал спортивным журналистом.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Юрий Тюкалов

Юрий Тюкалов — советский спортсмен, двукратный Олимпийский чемпион, шестикратный Чемпион Европы и заслуженный тренер по академической гребле. Родился 4 июля 1930 года в Ленинграде. Считается первым советским Олимпийским чемпионом по академической гребле. Его успех на хельсинских Олимпийских играх произвел фурор. Одновременно с золотой медалью чемпиона он получил высшую награду гребного клуба Финляндии. Умер Юрий Тюкалов в феврале 2018 года.

Кто еще родился 4 июля

  • Фрунзик Мкртчян (1930 — 1993) — советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР.

  • Джина Лоллобриджида (1927 — 2023) — итальянская актриса, кавалер ордена Почетного легиона.

  • Манолете (1917 — 1948) — выдающийся испанский матадор.

  • Александр Пирогов (1899 — 1964) — русский советский оперный певец, Народный артист СССР.

  • Калвин Кулидж (1872 — 1933) — 30-й президент США, государственный и политический деятель.

  • Джузеппе Гарибальди (1807 — 1882) — итальянский революционер, народный герой.

  • Джордж Эверест (1790 — 1866) — английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира.

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