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Какой сегодня праздник: что за день 4 февраля — традиции и приметы
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Сегодня, 00:05

4 мин.

4 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день борьбы против рака
Фото Choreograph, iStock
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4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, День онколога и Тимофеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День онколога

4 февраля в России отмечается День врача-онколога. Дата связана с другим не менее важным торжеством — Всемирным днем борьбы против рака. Это профессиональный праздник врачей, которые занимаются лечением онкологических заболеваний.

День онколога
Фото Ridofranz, iStock

Международные праздники

Всемирный день борьбы против рака

Ежегодно 4 февраля во многих странах отмечается Всемирный день борьбы против рака. Дата была провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями». Цель — акцентировать внимание общественности на проблеме профилактики онкологических заболеваний.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 февраля

  • Праздник хорошего настроения.

  • День чудесных чудаков.

  • День рождения резиновых калош.

  • День неандертальца.

  • День домашнего супа.

  • День создания вакуума.

  • День фаршированных грибов.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Тимофея

День памяти святого апостола Тимофея отмечается 4 февраля в православном календаре. Тимофей был учеником и сподвижником апостола Павла и сыграл значительную роль в распространении христианства. Он стал первым епископом Эфеса, где активно проповедовал и укреплял веру.

День памяти святого апостола Тимофея
Фото victorsharov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 4 февраля

  • День памяти преподобномученика Анастасия Персиянина.

  • День памяти преподобного Макария Жабынского.

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Традиции и приметы на 4 февраля

4 февраля православные вспоминают святого апостола Тимофея, в народе — Тимофеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки пересчитывали, сколько осталось корма и соломы, солений и запасов в закромах, рассчитывали все до весны.

  • Пасечники проверяли, как чувствую себя зимующие пчелы.

  • Заготавливали еловую хвою, чтобы заваривать и использовать ее в качестве компрессов и для дыхательных ванночек.

Заготавливать еловую хвою
Фото Ludmila Kapustkina, iStock

Что нельзя делать:

  • Ругаться — нечистая сила могла услышать бранные слова и забрать души.

  • Начинать ремонт — Домовой разозлится и начнет пакостить.

  • Устраивать вечеринки и веселиться до утра — можно прогулять свое будущее.

  • Переступать порог жилища левой ногой — вся оставшаяся зима будет полна проблем и неудач.

  • Снег налипал на столбы и деревья — к оттепели.

  • Обильный снегопад предвещал хороший урожай зерновых.

  • Морозные узоры на окнах идут вверх — будет стужа, вниз — к потеплению.

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Что произошло 4 февраля

  • 1582 год — войска Речи Посполитой отступили от Пскова после продолжительной осады.

  • 1717 год — в России по указу Петра I вышел учебник по воспитанию молодежи «Юности честное зерцало».

  • 1719 год — Петр I издает указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

  • 1720 год — Петр I издает указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов.

  • 1722 год — Петр I вводит «Табель о рангах».

  • 1755 год — императрицей Елизаветой Петровной подписан указ о создании Московского университета.

  • 1900 год — Феликс Дзержинский был арестован и заключен в X павильон Варшавской цитадели.

  • 1931 год — в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.

  • 1935 год — пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.

  • 1940 год — в здании Военной коллегии Верховного Суда СССР приведен в исполнение приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР об «исключительной мере наказания» — расстрелу, бывшему наркому НКВД, генеральному комиссару госбезопасности Николаю Ивановичу Ежову.

  • 1944 год — Ивану Никитовичу Кожедубу, летчику-асу Красной Армии, присвоено первое звание Героя Советского Союза.

  • 1945 год — открылась Крымская (Ялтинская) конференция глав государств антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании (И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля), на которой обсуждалась капитуляция Германии.

  • 1989 год — СССР объявил об отводе от границ с Китаем 260 тыс. солдат.

  • 1990 год — в Москве состоялась 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ и отмену 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей политическую монополию КПСС.

  • 1824 год — в США состоялась презентация резиновых калош.

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