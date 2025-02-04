4 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире
4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, День онколога и Тимофеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День онколога
4 февраля в России отмечается День врача-онколога. Дата связана с другим не менее важным торжеством — Всемирным днем борьбы против рака. Это профессиональный праздник врачей, которые занимаются лечением онкологических заболеваний.
Международные праздники
Всемирный день борьбы против рака
Ежегодно 4 февраля во многих странах отмечается Всемирный день борьбы против рака. Дата была провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями». Цель — акцентировать внимание общественности на проблеме профилактики онкологических заболеваний.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 февраля
-
Праздник хорошего настроения.
-
День чудесных чудаков.
-
День рождения резиновых калош.
-
День неандертальца.
-
День домашнего супа.
-
День создания вакуума.
-
День фаршированных грибов.
Церковные праздники
День памяти святого апостола Тимофея
День памяти святого апостола Тимофея отмечается 4 февраля в православном календаре. Тимофей был учеником и сподвижником апостола Павла и сыграл значительную роль в распространении христианства. Он стал первым епископом Эфеса, где активно проповедовал и укреплял веру.
Какие еще церковные праздники отмечаются 4 февраля
-
День памяти преподобномученика Анастасия Персиянина.
-
День памяти преподобного Макария Жабынского.
Традиции и приметы на 4 февраля
4 февраля православные вспоминают святого апостола Тимофея, в народе — Тимофеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Предки пересчитывали, сколько осталось корма и соломы, солений и запасов в закромах, рассчитывали все до весны.
-
Пасечники проверяли, как чувствую себя зимующие пчелы.
-
Заготавливали еловую хвою, чтобы заваривать и использовать ее в качестве компрессов и для дыхательных ванночек.
Что нельзя делать:
-
Ругаться — нечистая сила могла услышать бранные слова и забрать души.
-
Начинать ремонт — Домовой разозлится и начнет пакостить.
-
Устраивать вечеринки и веселиться до утра — можно прогулять свое будущее.
-
Переступать порог жилища левой ногой — вся оставшаяся зима будет полна проблем и неудач.
Погодные приметы:
-
Снег налипал на столбы и деревья — к оттепели.
-
Обильный снегопад предвещал хороший урожай зерновых.
-
Морозные узоры на окнах идут вверх — будет стужа, вниз — к потеплению.
Что произошло 4 февраля
-
1582 год — войска Речи Посполитой отступили от Пскова после продолжительной осады.
-
1717 год — в России по указу Петра I вышел учебник по воспитанию молодежи «Юности честное зерцало».
-
1719 год — Петр I издает указ о проведении первой переписи населения Российской империи.
-
1720 год — Петр I издает указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов.
-
1722 год — Петр I вводит «Табель о рангах».
-
1755 год — императрицей Елизаветой Петровной подписан указ о создании Московского университета.
-
1900 год — Феликс Дзержинский был арестован и заключен в X павильон Варшавской цитадели.
-
1931 год — в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.
-
1935 год — пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.
-
1940 год — в здании Военной коллегии Верховного Суда СССР приведен в исполнение приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР об «исключительной мере наказания» — расстрелу, бывшему наркому НКВД, генеральному комиссару госбезопасности Николаю Ивановичу Ежову.
-
1944 год — Ивану Никитовичу Кожедубу, летчику-асу Красной Армии, присвоено первое звание Героя Советского Союза.
-
1945 год — открылась Крымская (Ялтинская) конференция глав государств антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании (И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля), на которой обсуждалась капитуляция Германии.
-
1989 год — СССР объявил об отводе от границ с Китаем 260 тыс. солдат.
-
1990 год — в Москве состоялась 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ и отмену 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей политическую монополию КПСС.
-
1824 год — в США состоялась презентация резиновых калош.