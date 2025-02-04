4 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака

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4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, День онколога и Тимофеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День онколога

4 февраля в России отмечается День врача-онколога. Дата связана с другим не менее важным торжеством — Всемирным днем борьбы против рака. Это профессиональный праздник врачей, которые занимаются лечением онкологических заболеваний.

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Международные праздники

Всемирный день борьбы против рака

Ежегодно 4 февраля во многих странах отмечается Всемирный день борьбы против рака. Дата была провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями». Цель — акцентировать внимание общественности на проблеме профилактики онкологических заболеваний.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 февраля

Праздник хорошего настроения.

День чудесных чудаков.

День рождения резиновых калош.

День неандертальца.

День домашнего супа.

День создания вакуума.

День фаршированных грибов.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Тимофея

День памяти святого апостола Тимофея отмечается 4 февраля в православном календаре. Тимофей был учеником и сподвижником апостола Павла и сыграл значительную роль в распространении христианства. Он стал первым епископом Эфеса, где активно проповедовал и укреплял веру.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 4 февраля

День памяти преподобномученика Анастасия Персиянина.

День памяти преподобного Макария Жабынского.

Традиции и приметы на 4 февраля

4 февраля православные вспоминают святого апостола Тимофея, в народе — Тимофеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки пересчитывали, сколько осталось корма и соломы, солений и запасов в закромах, рассчитывали все до весны.

Пасечники проверяли, как чувствую себя зимующие пчелы.

Заготавливали еловую хвою, чтобы заваривать и использовать ее в качестве компрессов и для дыхательных ванночек.

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Что нельзя делать:

Ругаться — нечистая сила могла услышать бранные слова и забрать души.

Начинать ремонт — Домовой разозлится и начнет пакостить.

Устраивать вечеринки и веселиться до утра — можно прогулять свое будущее.

Переступать порог жилища левой ногой — вся оставшаяся зима будет полна проблем и неудач.

Погодные приметы:

Снег налипал на столбы и деревья — к оттепели.

Обильный снегопад предвещал хороший урожай зерновых.

Морозные узоры на окнах идут вверх — будет стужа, вниз — к потеплению.

Что произошло 4 февраля