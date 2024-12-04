4 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
4 декабря отмечается Международный день гепарда, День российской информатики и Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День российской информатики
4 декабря в России отмечается День российской информатики. Именно этот день в 1948 году стали считать Днем рождения российской информатики. Хотя в России этот праздник не установлен официально, но его отмечают все, кто имеет отношение к данной отрасли.
Международные праздники
Международный день гепарда
Международный день гепарда отмечается ежегодно 4 декабря. Основная цель торжества — распространить информацию о важности защиты гепардов, которые относятся к исчезающему виду животных.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 декабря
-
День заказа подарков Деду Морозу.
-
День особенных детей.
-
Международный день банков.
-
День носков в США.
-
День окружающей среды в Таиланде.
Церковные праздники
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы отмечается 4 декабря и посвящен событию, когда родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, привели свою дочь Марию в храм для посвящения Богу. Согласно церковному преданию, это произошло, когда Марии было три года.
Введение во храм символизирует начало пути Богородицы к выполнению ее роли матери Спасителя, а также подчеркивает важность храма как места общения с Богом. Этот праздник особенно почитается в православной церкви, он выражает благодарность Богу за дар материнства и важность духовного воспитания.
Традиции и приметы на 4 декабря
4 декабря отмечается Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
-
В храмах в этот день совершаются торжественные богослужения, на которых верующие молятся о своих семьях, о благословении детей и о получении мудрости в их воспитании.
-
Предки выходили на улицу, устраивали зимние игры — играли в снежки и лепили снежную бабу, катались на санях.
-
Люди проявляли любовь к животным, чтобы сохранить крепкое здоровье и счастье.
Что нельзя делать
-
Копать — земля в этот день набирается сил перед зимой, поэтому нарушение данного запрета может привести к неурожаю в следующем году.
-
Женщинам ходить в гости одним — нужно приходить в сопровождении мужчины, чтобы сохранить благополучие в доме.
-
Брать деньги в долг и давать взаймы — к финансовым потерям.
-
Ругать и наказывать животных — к бедам.
Погодные приметы
-
Мороз и идет снег — в ближайшее время будет снежная погода.
-
Если облачно, то будет плохая погода.
-
Крепкий мороз — к жаркому лету.
-
Пасмурная погода — к богатому урожаю.