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Какой сегодня праздник: что за день 4 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

4 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День рождения шампанского
Фото Jasmina81/istockphoto.com
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4 августа отмечается День рождения шампанского, День железнодорожника и День Марии Ягодницы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День железнодорожника

История возникновения Для железнодорожника в России связана с именем императора Николая I. Именно его по праву называют «основателем железнодорожного дела в России». Так как во времена его правления началось строительство российских железных дорог.

День железнодорожника
Фото Gwengoat/istockphoto.com

Сегодня День железнодорожника отмечают в первое воскресенье августа. В 2024 году праздник справляется 4 августа.

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Международные праздники

День рождения шампанского

4 августа считается Днем рождения шампанского. По легенде именно в этот день в 1668 году французский монах Пьер Периньон представил публике новый напиток, наполненный крошечными пузырьками газа и увенчанный пенистой «короной».

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 августа

  • День качания на качелях;

  • День одиноких работающих женщин;

  • День заветного сундучка;

  • День полярного жирафа;

  • Международный день дымчатого леопарда;

  • День спелеолога;

  • День экстрасенсорики.

Церковные праздники

День памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины

Мария Магдалина, равноапостольная святая, считается чудотворной иконой. Святой молятся об избавлении от различных болезней, как телесных, так и душевных, вредных привычек, а также просят отпустить грехи. Женщины просят Марию Магдалину о прощении после совершенного аборта.

Церковные праздники
Фото YorVen/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 4 августа

  • День памяти преподобного Корнилия Переяславского.

Традиции и приметы на 4 августа

4 августа православная церковь чтит память святой равноапостольной Марии Магдалины. В народе отмечается День Марии Ягодницы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют 4 августа.

Традиции праздника

  • В этот день предки ходили в лес собирать ягоды, отсюда и название праздника.

  • Девушки собирали утреннюю росу в серебряную посуду и умывались ей, чтобы сохранить молодость и красоту.

  • Солнечный свет в этот день обладал особой силой, поэтому хозяйки раздвигали шторы, мыли стекла и открывали окна.

  • В праздник было принято ухаживать за собой, делать процедуры, надевать чистую одежду.

Традиции и приметы
Фото m-gucci/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Работать, за исключением важных дел.

  • Заниматься полевыми и садовыми делами, по поверьям нарушителей могла поразить молния.

  • Оставлять окна и двери открытыми во время грозы, иначе может проникнуть нечистая сила и принести неприятности в дом.

  • Ругаться, сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

  • Выводить скотину, пока не высохнет роса.

Погодные приметы

  • Гроза — к богатому урожаю сена.

  • Туман на восходе солнца — к тихой и безветренной погоде.

  • Беспрерывный гром — будет град.

  • Если куры вышли под дождь, изменится погода.

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