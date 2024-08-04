4 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
4 августа отмечается День рождения шампанского, День железнодорожника и День Марии Ягодницы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День железнодорожника
История возникновения Для железнодорожника в России связана с именем императора Николая I. Именно его по праву называют «основателем железнодорожного дела в России». Так как во времена его правления началось строительство российских железных дорог.
Сегодня День железнодорожника отмечают в первое воскресенье августа. В 2024 году праздник справляется 4 августа.
Международные праздники
День рождения шампанского
4 августа считается Днем рождения шампанского. По легенде именно в этот день в 1668 году французский монах Пьер Периньон представил публике новый напиток, наполненный крошечными пузырьками газа и увенчанный пенистой «короной».
Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 августа
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День качания на качелях;
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День одиноких работающих женщин;
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День заветного сундучка;
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День полярного жирафа;
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Международный день дымчатого леопарда;
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День спелеолога;
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День экстрасенсорики.
Церковные праздники
День памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины
Мария Магдалина, равноапостольная святая, считается чудотворной иконой. Святой молятся об избавлении от различных болезней, как телесных, так и душевных, вредных привычек, а также просят отпустить грехи. Женщины просят Марию Магдалину о прощении после совершенного аборта.
Какие еще церковные праздники отмечают 4 августа
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День памяти преподобного Корнилия Переяславского.
Традиции и приметы на 4 августа
4 августа православная церковь чтит память святой равноапостольной Марии Магдалины. В народе отмечается День Марии Ягодницы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют 4 августа.
Традиции праздника
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В этот день предки ходили в лес собирать ягоды, отсюда и название праздника.
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Девушки собирали утреннюю росу в серебряную посуду и умывались ей, чтобы сохранить молодость и красоту.
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Солнечный свет в этот день обладал особой силой, поэтому хозяйки раздвигали шторы, мыли стекла и открывали окна.
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В праздник было принято ухаживать за собой, делать процедуры, надевать чистую одежду.
Что нельзя делать
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Работать, за исключением важных дел.
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Заниматься полевыми и садовыми делами, по поверьям нарушителей могла поразить молния.
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Оставлять окна и двери открытыми во время грозы, иначе может проникнуть нечистая сила и принести неприятности в дом.
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Ругаться, сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
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Выводить скотину, пока не высохнет роса.
Погодные приметы
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Гроза — к богатому урожаю сена.
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Туман на восходе солнца — к тихой и безветренной погоде.
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Беспрерывный гром — будет град.
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Если куры вышли под дождь, изменится погода.