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Какой сегодня праздник: что за день 31 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

31 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День лошади
Фото olgaIT/istockphoto.com
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31 августа отмечается День дальнобойщика, День лошади и День ветеринарного работника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День дальнобойщика

Дальнобойщики отмечают свой профессиональный праздник каждый год в последнюю субботу августа. Торжество носит неофициальный характер. Однако именно дальнобойщики непосредственно занимаются поставкой продуктов питания, леса, топлива, промышленных изделий, включая доставку новых автомобилей.

День дальнобойщика
Фото Burak Sur/istockphoto.com

День лошади

День лошади — это неофициальный праздник, приуроченный ко дню памяти христианских святых Флора и Лавра, которых почитали как покровителей лошадей. В этот день принято кормить лошадей досыта, расчесывать им гриву. Седлать и использовать лошадей для работы запрещается.

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Международные праздники

Международный день бекона

Международный день бекона отмечается в субботу перед Днем труда в США, то есть в последнюю субботу августа или первую субботу сентября. Все зависит от того, когда именно отмечается День труда. В 2024 году Международный день бекона празднуется 31 августа. Торжество было придумано специально для тех, кто любит бекон и различные блюда с ним.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 31 августа

  • День борьбы с провалами в памяти;

  • День ветеринарного работника;

  • День шепота травы;

  • Международная ночь летучих мышей;

  • Всемирный день дистанционного обучения;

  • День «Мы любим мемуары»;

  • День блога;

  • Международный день лиц африканского происхождения;

  • Международный день осведомленности о передозировке;

  • День традиционной африканской медицины;

  • День гепарда в Иране;

  • День учителя в Сингапуре.

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Церковные праздники

День памяти святых Флора и Лавра

Святые братья-камнетесы Флор и Лавр были искусными мастерами. Однажды правитель Иллирика направил их на строительство языческого храма. Однако будучи христианами, они раздали плату бедным и начали проповедовать свою веру. В построенном храме братья совершили молитву, а языческих идолов уничтожили. За это деяние все его участники были преданы мученической смерти на костре, а Флор и Лавр отосланы в Илллирик, где их бросили в колодец, засыпав его землей. Позже их мощи были перенесены в Константинополь.

Церковь
Фото Radionphotoistockphoto.com

Кроме того, есть легенда, что сразу после обретения мощей святых братьев, в области прекратился падеж скота. Именно поэтому на Руси Флора и Лавра считали покровителями лошадей.

Какие еще церковные праздники отмечают 31 августа

  • Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица»;

  • Праздник иконы Божией Матери Одигитрия Трапезундская.

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Традиции и приметы на 31 августа

По народному календарю 31 августа отмечается Лошадиный праздник. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Лошадей с самого утра чистили, мыли, заплетали им гривы, а после окропляли святой водой.

  • Хозяйки на Руси пекли печенье в форме лошадиного копыта.

  • 31 августа считалось последним днем полевых работ. Земледельцы вырывали полынь с корнем и рассматривали ее. Если корень был толстым, то в следующем году будет хороший урожай.

  • Собирали полынь и сушили, затем делали из нее веник и прятали в укромный уголок дома, чтобы защититься от нечисти и сглаза.

  • Предки в этот день носили светлые вещи, темная одежда могла навлечь неудачи.

  • Женщины собирались в доме у какой-нибудь вдовы и проводили вечер за разговорами и рукоделием.

Девушка ухаживает за лошадью
Фото LordHenriVoton/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Допускать лошадей к работе, бить их, не кормить и не поить.

  • Ругаться с близкими и родственниками — к затяжному конфликту.

Погодные приметы

  • Воздух свежий — к ненастью.

  • Низкие облака — к дождю.

  • Коровье молоко быстро скисает — будет гроза.

  • Диск солнца искаженный — будет сырой день.

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