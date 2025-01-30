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Какой сегодня праздник: что за день 30 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

30 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День круассана
Фото zoranm, iStock
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30 января отмечается День Деда Мороза и Снегурочки, День круассана и Антон Перезимник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День Деда Мороза и Снегурочки

30 января в России отмечает День Деда Мороза и Снегурочки. Праздник справлялся еще во времена Древней Руси. Считается, что именно 30 января Дед Мороз и Снегурочка отправляются на Северный полюс до следующего Нового года. Праздник знаменует собой скорейший приход весны.

День Деда Мороза и Снегурочки
Фото Eshma, iStock

Международные праздники

День круассана

30 января отмечают Всемирный день круассана. Выпечку придумали французы. Эта слоеная булочка в форме полумесяца молниеносно получила признание во всем мире благодаря универсальности теста и разнообразию начинок.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 января

  • День рождения киностудии «Мосфильм».

  • Всемирный день принцессы Анастасии.

  • День колокольного звона.

  • День красных стрелочек, показывающих на юг.

  • Школьный день ненасилия и мира.

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Церковные праздники

День памяти святого Антония Великого

День памяти святого Антония Великого отмечается 30 января в православной традиции. Святой Антоний Великий, родившийся около 251 года в Египте, считается одним из первых отцов монашества. Он ушел в пустыню, чтобы вести аскетический образ жизни, и своей духовной практикой и учениями оказал большое влияние на развитие монашества в христианстве.

День памяти святого Антония Великого
Фото Andrey Nikitin, iStock

Святого Антония почитают как покровителя животных и защитника от разных недугов, включая агонию и болезни.

Какие еще церковные праздники отмечаются 30 января

  • День памяти преподобного Антония Дымского.

  • День памяти преподобного Антония Чернозерского.

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Традиции и приметы на 30 января

30 января православные вспоминают святого Антония Великого, в народе — Антон Перезимник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • В праздник пекли колобки, которые символизировали солнце. Ими угощали домочадцев и соседей. Считалось, что выпечка защищает от болезней.

  • Чтобы избавиться от сглаза и порчи, люди выходили из дома спиной вперед, меняли свой привычный маршрут до жилища.

  • Проводили уборку и ремонт, чтобы привлечь удачу и счастье.

Печь колобок
Фото Ihar Halavach, iStock

Что нельзя делать:

  • Поднимать купюры и монеты с земли — на них может быть порча.

  • Разрезать хлеб на две половинки — потепления не будет.

  • Заниматься рукоделием, готовить бобы и чечевицу — к болезням.

  • Говорить о долгосрочных планах — они не сбудутся.

  • Отправляться в дальнюю дорогу — к потере денег и документов.
    Ругаться, ссориться и сквернословить — к неприятностям.

  • Пересчитывать деньги — к потере нажитого.

  • Небо заволокло тучами — будет метель.

  • Солнце вышло после полудня — к ранней весне.

  • Безветренная и ясная погода предвещает сильные морозы.

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Что произошло 30 января

  • 9 год до н.э. — освящение Алтаря Мира в Риме.

  • 1722 год — в Москве учреждена должность обер-полицмейстера — высшая полицейская должность города.

  • 1790 год — в Англии прошла испытания на открытой воде первая спасательная лодка «Ориджинал».

  • 1801 год — манифест Павла I о присоединении Грузии (Картли-Кахетии) к России.

  • 1868 год — в России опубликована книга Чарльза Дарвина об естественном отборе.

  • 1894 год — американец Чарльз Кинг получает патент на изобретенный им пневматический перфоратор (отбойный молоток).

  • 1924 год — на Втором съезде Советов СССР была утверждена первая Конституция СССР.

  • 1930 год — в Москве запретили колокольный звон.

  • 1930 год — осуществлен запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы, изобретенного советским метеорологом Павлом Александровичем Молчановым.

  • 1934 год — стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 22 км.

  • 1943 год — в Сталинграде капитулировала 6-я немецкая армия, условная точка перелома в Великой Отечественной войне.

  • 1945 год — экипаж подводной лодки С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Ивановича Маринеско потопил в районе Данцигской бухты германский пассажирский суперлайнер (используемый как военный корабль) «Вильгельм Густлофф».

  • 2007 год — вышла в продажу операционная система Windows Vista.

  • 2009 год — с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя «Циклон-3» запущен российский космический аппарат «Коронас-Фотон».

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