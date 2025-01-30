30 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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30 января отмечается День Деда Мороза и Снегурочки, День круассана и Антон Перезимник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День Деда Мороза и Снегурочки

30 января в России отмечает День Деда Мороза и Снегурочки. Праздник справлялся еще во времена Древней Руси. Считается, что именно 30 января Дед Мороз и Снегурочка отправляются на Северный полюс до следующего Нового года. Праздник знаменует собой скорейший приход весны.

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Международные праздники

День круассана

30 января отмечают Всемирный день круассана. Выпечку придумали французы. Эта слоеная булочка в форме полумесяца молниеносно получила признание во всем мире благодаря универсальности теста и разнообразию начинок.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 января

День рождения киностудии «Мосфильм».

Всемирный день принцессы Анастасии.

День колокольного звона.

День красных стрелочек, показывающих на юг.

Школьный день ненасилия и мира.

Церковные праздники

День памяти святого Антония Великого

День памяти святого Антония Великого отмечается 30 января в православной традиции. Святой Антоний Великий, родившийся около 251 года в Египте, считается одним из первых отцов монашества. Он ушел в пустыню, чтобы вести аскетический образ жизни, и своей духовной практикой и учениями оказал большое влияние на развитие монашества в христианстве.

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Святого Антония почитают как покровителя животных и защитника от разных недугов, включая агонию и болезни.

Какие еще церковные праздники отмечаются 30 января

День памяти преподобного Антония Дымского.

День памяти преподобного Антония Чернозерского.

Традиции и приметы на 30 января

30 января православные вспоминают святого Антония Великого, в народе — Антон Перезимник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В праздник пекли колобки, которые символизировали солнце. Ими угощали домочадцев и соседей. Считалось, что выпечка защищает от болезней.

Чтобы избавиться от сглаза и порчи, люди выходили из дома спиной вперед, меняли свой привычный маршрут до жилища.

Проводили уборку и ремонт, чтобы привлечь удачу и счастье.

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Что нельзя делать:

Поднимать купюры и монеты с земли — на них может быть порча.

Разрезать хлеб на две половинки — потепления не будет.

Заниматься рукоделием, готовить бобы и чечевицу — к болезням.

Говорить о долгосрочных планах — они не сбудутся.

Отправляться в дальнюю дорогу — к потере денег и документов.

Ругаться, ссориться и сквернословить — к неприятностям.

Пересчитывать деньги — к потере нажитого.

Погодные приметы:

Небо заволокло тучами — будет метель.

Солнце вышло после полудня — к ранней весне.

Безветренная и ясная погода предвещает сильные морозы.

Что произошло 30 января