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Какой сегодня праздник: что за день 30 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

30 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

30 сентября отмечается профессиональный праздник День ортодонта
Мария Задорожная
Автор
День ортодонта
Фото filadendron/istockphoto.com, iStock
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30 сентября отмечается День ортодонта, День интернета в России и Международный день переводчика. Какие еще праздники выпали на эту дату — рассказали в этом материале.

Праздники в России

День ортодонта

Ежегодно 30 сентября свой профессиональный праздник отмечают врачи-ортодонты. Они занимаются исправлением неправильно расположенных зубов, корректируют прикус, что делает зубы ровными.

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Международные праздники

Международный день переводчика

Профессиональный праздник устных и письменных переводчиков отмечается ежегодно 30 сентября. Дата торжества связана со смертью в 419 или 420 году святого Иеронима Стридонского, который осуществил полный перевод Библии на латинский язык.

Международный день переводчика
Фото fizkes/istockphoto.com, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 сентября

  • День кей-поперов;

  • День сил специального назначения Росгвардии;

  • Международный день подкастов;

  • День специальных моторизованных воинских частей МВД РФ;

  • День любви к людям в США;

  • День выздоровления в Канаде;

  • День жевательной резинки в США.

Церковные праздники

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

30 сентября православная церковь отмечает День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — мучениц, живших в Риме во II веке, во времена гонений на первых христиан. Святая София и ее дочери показали непреклонную стойкость и приняли смерть за отказ поклоняться идолам.

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Фото AWelshLad/istockphoto.com, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 30 сентября

  • Праздник иконы Божией Матери Макарьевская;

  • Праздник иконы Божией Матери Цареградская.

Традиции и приметы на 30 сентября

30 сентября православные верующие чтят память Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в народе — Вселенские бабьи именины. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Девушки готовили разные блюда из овощей нового урожая, пекли караваи и пироги и угощали других, празднования длились три дня.

  • Женщины 30 сентября плакали, а девушки подрезали волосы. Они верили, что дальнейшая жизнь будет счастливой и благополучной, без слез.

  • В этот день Верам, Надеждам и Любовям дарили подарки. В ответ девушки давали монеты. Предки верили, что так можно привлечь удачу.

  • Женщины стирали постельное белье в родниковой воде, потом обязательно сушили его на солнце, чтобы в семье не было ссор.

Вселенские бабьи именины
Фото GMVozd/istockphoto.com, iStock

Что нельзя делать

  • Девушкам убираться и делать любую другую работу по дому.

  • Начинать важные дела — они будут провальными.

  • Ругаться — иначе в ссорах пройдет весь следующий год.

  • Девушкам проводить время в одиночестве — не будет второй половины еще целый год.

Погодные приметы

  • Журавли летят на юг — к Покрову ударят лютые морозы.

  • Две радуги на небе — будет урожай грибов.

  • Кот свернулся клубком — нагрянут похолодания.

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