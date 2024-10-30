30 октября: какой сегодня праздник в России и в мир

30 октября отмечается День тренера, Всемирный день жизни и Осия Колесник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День тренера

30 октября в России отмечается День тренера. Этот праздник посвящен тем, кто вдохновляет и направляет спортсменов на пути к успеху. Учредили торжество, чтобы признать вклад тренеров в развитие спорта и физической культуры.

Международные праздники

Всемирный день жизни

В 2008 году неправительственная организация «Друзья жизни» предложила отмечать Всемирный день жизни. Праздник призван напомнить жителям планеты, что жизнь — величайшая ценность, которую необходимо беречь.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 октября

День карих глаз;

День инженера-механика;

День рождения Российского военно-морского флота;

Всемирный день радиоспектакля;

День осведомленности о сахарной зависимости;

День тыквенного хлеба в США;

День бережливости в Индии.

Церковные праздники

День памяти святого пророка Осии

Святой Осия жил в Израильском царстве в годы, предшествующие гибели Израиля. Он выступал против поклонения идолам и помогал евреям обрести веру в Христа. После ухода жены к другому мужчине Осия посвятил себя призывам израильтян к покаянию и истинной вере. Он говорил, что Бог отвернется от евреев и призовет в царствие язычников, которые поверят в него.

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Какие еще церковные праздники отмечают 30 октября

Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница»;

Праздник иконы Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева»;

День памяти преподобномученика Андрея Критского.

Традиции и приметы на 30 октября

30 октября православная церковь чтит память пророка Осии, в народе — Осия Колесник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В народе Осию прозвали Колесником за то, что люди посвящали день починки и осмотру колес. Все недочеты ремонтировали, а колеса снимали с осей.

Считалось, что Осия любил тишину и порядок. Поэтому праздник полагалось провести тихо и в кругу родственников.

Женщины накануне торжества доделывали всю домашнюю работу, чтобы 30 октября отдохнуть.

Предки верили, что на Осию нужно сделать три добрых дела. Причем поступки могут быть разными, главное — от чистого сердца. Люди верили, что после этих дел не будет проблем с деньгами.

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Что нельзя делать

Смотреть на небо — можно было увидеть падающую звезду, которая считалась плохой приметой.

Посещать баню — вода могла смыть с человека защиту от болезней.

Давать деньги в долг — обратно они не вернутся.

Стричься — к потере энергии.

Ходить в одной и той же одежде весь день — не будет удачи.

Работать по дому или во дворе — к проблемам.

Погодные приметы