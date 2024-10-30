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Какой сегодня праздник: что за день 30 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

30 октября: какой сегодня праздник в России и в мир

30 октября отмечается День тренера
Мария Задорожная
Автор
День тренера
Фото Nastasic, iStock
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30 октября отмечается День тренера, Всемирный день жизни и Осия Колесник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День тренера

30 октября в России отмечается День тренера. Этот праздник посвящен тем, кто вдохновляет и направляет спортсменов на пути к успеху. Учредили торжество, чтобы признать вклад тренеров в развитие спорта и физической культуры.

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Международные праздники

Всемирный день жизни

В 2008 году неправительственная организация «Друзья жизни» предложила отмечать Всемирный день жизни. Праздник призван напомнить жителям планеты, что жизнь — величайшая ценность, которую необходимо беречь.

Всемирный день жизни
Фото kieferpix, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 октября

  • День карих глаз;

  • День инженера-механика;

  • День рождения Российского военно-морского флота;

  • Всемирный день радиоспектакля;

  • День осведомленности о сахарной зависимости;

  • День тыквенного хлеба в США;

  • День бережливости в Индии.

Церковные праздники

День памяти святого пророка Осии

Святой Осия жил в Израильском царстве в годы, предшествующие гибели Израиля. Он выступал против поклонения идолам и помогал евреям обрести веру в Христа. После ухода жены к другому мужчине Осия посвятил себя призывам израильтян к покаянию и истинной вере. Он говорил, что Бог отвернется от евреев и призовет в царствие язычников, которые поверят в него.

День памяти святого пророка Осии
Фото Iuliia Zavalishina, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 30 октября

  • Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница»;

  • Праздник иконы Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева»;

  • День памяти преподобномученика Андрея Критского.

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Традиции и приметы на 30 октября

30 октября православная церковь чтит память пророка Осии, в народе — Осия Колесник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В народе Осию прозвали Колесником за то, что люди посвящали день починки и осмотру колес. Все недочеты ремонтировали, а колеса снимали с осей.

  • Считалось, что Осия любил тишину и порядок. Поэтому праздник полагалось провести тихо и в кругу родственников.

  • Женщины накануне торжества доделывали всю домашнюю работу, чтобы 30 октября отдохнуть.

  • Предки верили, что на Осию нужно сделать три добрых дела. Причем поступки могут быть разными, главное — от чистого сердца. Люди верили, что после этих дел не будет проблем с деньгами.

Чинить колеса
Фото ljubaphoto, iStock

Что нельзя делать

  • Смотреть на небо — можно было увидеть падающую звезду, которая считалась плохой приметой.

  • Посещать баню — вода могла смыть с человека защиту от болезней.

  • Давать деньги в долг — обратно они не вернутся.

  • Стричься — к потере энергии.

  • Ходить в одной и той же одежде весь день — не будет удачи.

  • Работать по дому или во дворе — к проблемам.

Погодные приметы

  • Кукушка села на сухое дерево и начала куковать — будет мороз.

  • Домашние животные крепко спят — скоро наступит тепло.

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