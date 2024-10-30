30 октября: какой сегодня праздник в России и в мир
30 октября отмечается День тренера, Всемирный день жизни и Осия Колесник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День тренера
30 октября в России отмечается День тренера. Этот праздник посвящен тем, кто вдохновляет и направляет спортсменов на пути к успеху. Учредили торжество, чтобы признать вклад тренеров в развитие спорта и физической культуры.
Международные праздники
Всемирный день жизни
В 2008 году неправительственная организация «Друзья жизни» предложила отмечать Всемирный день жизни. Праздник призван напомнить жителям планеты, что жизнь — величайшая ценность, которую необходимо беречь.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 октября
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День карих глаз;
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День инженера-механика;
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День рождения Российского военно-морского флота;
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Всемирный день радиоспектакля;
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День осведомленности о сахарной зависимости;
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День тыквенного хлеба в США;
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День бережливости в Индии.
Церковные праздники
День памяти святого пророка Осии
Святой Осия жил в Израильском царстве в годы, предшествующие гибели Израиля. Он выступал против поклонения идолам и помогал евреям обрести веру в Христа. После ухода жены к другому мужчине Осия посвятил себя призывам израильтян к покаянию и истинной вере. Он говорил, что Бог отвернется от евреев и призовет в царствие язычников, которые поверят в него.
Какие еще церковные праздники отмечают 30 октября
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Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница»;
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Праздник иконы Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева»;
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День памяти преподобномученика Андрея Критского.
Традиции и приметы на 30 октября
30 октября православная церковь чтит память пророка Осии, в народе — Осия Колесник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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В народе Осию прозвали Колесником за то, что люди посвящали день починки и осмотру колес. Все недочеты ремонтировали, а колеса снимали с осей.
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Считалось, что Осия любил тишину и порядок. Поэтому праздник полагалось провести тихо и в кругу родственников.
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Женщины накануне торжества доделывали всю домашнюю работу, чтобы 30 октября отдохнуть.
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Предки верили, что на Осию нужно сделать три добрых дела. Причем поступки могут быть разными, главное — от чистого сердца. Люди верили, что после этих дел не будет проблем с деньгами.
Что нельзя делать
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Смотреть на небо — можно было увидеть падающую звезду, которая считалась плохой приметой.
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Посещать баню — вода могла смыть с человека защиту от болезней.
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Давать деньги в долг — обратно они не вернутся.
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Стричься — к потере энергии.
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Ходить в одной и той же одежде весь день — не будет удачи.
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Работать по дому или во дворе — к проблемам.
Погодные приметы
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Кукушка села на сухое дерево и начала куковать — будет мороз.
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Домашние животные крепко спят — скоро наступит тепло.