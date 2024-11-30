30 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных, День читателя и Григорьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День читателя
30 ноября в России отмечается День читателя. Это неофициальный праздник всех любителей книг. Отмечают его в библиотеках: там устраиваются различные конкурсы, квесты и квизы для книголюбов.
Международные праздники
Всемирный день домашних животных
30 ноября во многих странах мира отмечается Всемирный день домашних животных. Праздник берет свое начало еще в далеком в 1840 году. В те годы королева Виктория организовала Королевское общество для сбора пожертвований на содержание животных и надзор за теми, кто жестоко с ними обращался. Чтобы защитить домашних питомцев в 1931 году во Флоренции утвердили праздник — День домашних животных. В России он стал праздноваться лишь в 2000 году, благодаря поддержке Международного фонда защиты животных.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 ноября
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Международный день секса.
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День вечной молодости.
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Международный день юбки.
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Международный день защиты информации.
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День ликвидатора.
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День личного пространства в США.
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День Тосканы в Италии.
Церковные праздники
День памяти святителя Григория Чудотворца
День памяти святителя Григория Чудотворца отмечается в православной церкви 30 ноября. Святитель Григорий Чудотворец, живший в IV веке, был епископом города Никеи (современная Турция) и известен своей благочестивой жизнью, глубокими знаниями и чудесами. Он прославился благодаря своей способности исцелять больных и помогать страждущим. Святой активно защищал христианскую веру от ересей и способствовал распространению христианства в своем регионе. Его труды и учения о Боге и церкви стали основой для многих христианских традиций.
Какие еще церковные праздники отмечаются 30 ноября
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Праздник иконы Божией Матери «Елеоточивая».
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День памяти преподобного Никона Радонежского.
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День памяти преподобного Лазаря Константинопольского.
Традиции и приметы на 30 ноября
30 ноября православные верующие чтят память святителя Григория Чудотворца, в народе — Григорьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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На Руси устраивали народные гулянья: катались на санках с горки и валялись в снегу. Считалось, кто дольше всех проедет на санках, тот будет счастливым весь следующий год.
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Предки ходили в церковь, молились святому, чтобы он помог им в решении трудных вопросов.
Что нельзя делать
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Ссориться мужу и жене — это может привести к расставанию.
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Примерять чужое обручальное кольцо — к одиночеству.
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Много разговаривать, сплетничать и хвастаться — будут неприятности.
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Ходить в грязной и мятой одежде, неопрятным — к болезням.
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Отказывать в помощи нуждающимся и родственникам.
Погодные приметы
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Лед на реке потемнел — будет богатый урожай.
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Не видно месяца в небе — к морозам.
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Мыши обустроили гнездо в сарае — будет снежная зима.