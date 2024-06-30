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Какой сегодня праздник: что за день 30 июня — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

7 мин.

30 июня: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
Международный день астероида
Фото MARHARYTA MARKO/istockphoto.com
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30 июня отмечается Международный день парламентаризма, День разбрасывания монеток и Петровское Заговенье. Рассказали, какие еще праздники и дни рождения известных личностей выпали на эту дату.

Праздники в России

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России

30 июня 1994 года на основании приказа МВД России №222 функции охраны исполнительных учреждений были переданы органам уголовно-исполнительной системы. В этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники данных подразделении по всей России. Организовываются различные торжественные мероприятия.

Международные праздники

Международный день парламентаризма

30 июня 1889 года в Париже состоялась первая международная конференция Межпарламентского союза, который считается крупнейшим и старейшим объединением парламентариев в мире.

Международный день парламентаризма.
Фото mediaphotos/istockphoto.com

В Межпарламентский союз входит 180 национальных парламентов. Они связывают международные и национальные повестки дня, гарантируют исполнение правительствами подписанных ими международных договоров и соглашений.

Всемирный день социальных сетей

В 2010 году известный сайт Mashable объявил 30 июня Всемирным днем социальных сетей. Цель праздника — объединить людей вокруг общего интереса к социальным сетям и показать их положительную сторону.

Отметим, что сегодня соцсетями пользуется 53% населения планеты, в среднем человек проводит по 2,5 часа в день за просмотром контента на онлайн-платформах.

Международный день астероида

30 июня в 1908 году в Сибири случился взрыв небывалой мощности. Планета столкнулась с космическим объектом неопознанной природы, позже это событие получило название «Тунгусский феномен над Сибирью»

В целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день астероида именно в день космической катастрофы.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 июня

  • День разбрасывания монеток;

  • Международный день Сейлор Мун;

  • День дополнительной секунды координации;

  • День прикида в США;

  • День отца на Гаити;

  • День влюбленных в Азербайджане.
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Церковные праздники

Собор всех Святых (Петровское заговенье)

30 июня православная церковь отмечает праздник под названием Собор всех Святых, а в народе торжество называют Петровское заговенье. Именно этот день считается подготовительным днем перед началом Петрова поста, который следует после Троицы.

Собор всех Святых.
Фото A.Greeg/istockphoto.com

Дата посвящена памяти всех святых, как канонизированных, так и тех, кто посвятил свою жизнь вере, но не был официально признан святым. В этот день верующие собираются в церкви для праздничных служб и поминальных молитв.

День памяти святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Согласно житию, Мануил, Савел и Исмаил были родными братьями. Они происходили из семьи перса-язычника. Однако их мать была христианкой и воспитала сыновей в своей вере, они были крещены.

В зрелом возрасте братьев зачислили в войско гиренского царя Адамундара и направили к императору Юлиану для переговоров. Тот принял их с почетом, но во время языческого праздника в Халкидоне Мануил, Савел и Исмаил отказались принять в нем участие. Их отказ отречься от христианской веры вызвал гнев императора. Он мучительно пытал их, а потом обезглавил.

Какие еще церковные праздники отмечаются 30 июня

  • Праздник иконы Божией Матери «Избавление от бед cтpaждущих»;

  • Праздник иконы Божией Матери «Нерушимая стена»;

  • День памяти священномученика Аверкия Северовостокова.

Традиции и приметы на 30 июня

30 июня отмечается Петровское заговенье — время подготовки к началу поста, который начинается 1 июля и заканчивается в праздник Петра и Павла 12 июля. Рассказываем, какие традиции нужно соблюдать в этот день, что нельзя делать, какие погодные приметы существуют.

Традиции Петровского Заговенья

  • Принято есть мясные и молочные продукты, потому что во время поста они исключаются из рациона.

  • Устраиваются застолья с разнообразными блюдами.

  • Люди готовятся к предстоящему посту, планируют свою духовную жизнь, походы на церковные службы.

  • Верующие посещают храмы, чтобы получить благословение на предстоящий пост.

Традиции и приметы: 30 июня
Фото gorodenkoff/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Заниматься тяжелым физическим трудом.

  • Ссориться с близкими.

  • Пренебрегать духовной подготовкой к посту.

  • Работать.

  • Ходить на рыбалку и в лес, могут утащить духи.

Погодные приметы

  • Если идет дождь — к урожаю.

  • Туман стелется утром по земле — к хорошей погоде.

  • Рожь начала колоситься — будет богатый урожай грибов.

  • Жаркая безветренная погода сулит грозу.

Кто родился 30 июня

Майкл Фелпс

30 июня 1985 года родился Майкл Фелпс — известный американский пловец, единственный в истории 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира, многократный рекордсмен мира.

Родилась будущая звезда мирового спорта в городе Балтимор в семье директора школы и футболиста. Еще в школе Фелпсу поставили диагноз «гиперактивность и дефицит внимания».

Пловец Майкл Фелпс
Фото Global Look Press

Пристрастился олимпийский чемпион к плаванию благодаря своим сестрам, которые посещали секцию. Через 3 года после начала занятий десятилетний Майкл побил национальный рекорд в своей возрастной группе. В 15 лет принял участие в Олимпийских играх в Сиднее, где занял 5 место на дистанции 200 метров баттерфляем. Менее чем через год Фелпс установил мировой рекорд на этой дистанции, став самым молодым обладателем мирового рекорда в истории.

В 2003 году уже семнадцатилетний спортсмен установил 5 мировых рекордов на Олимпийских играх в Афинах: он завоевал 8 медалей, в том числе 6 золотых.

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Майк Тайсон

Один из величайших боксеров-тяжеловесов в истории Майк Тайсон родился 30 июня 1966 года в Нью-Йорке. Он рос в бруклинском районе Браунсвилль. В детстве его обижали старший брат, сверстники и другие ребята из местной молодежной банды. Они отбирали у мальчика деньги и оставляли синяки на его теле.

Однажды в исправительную школу в Бронксе, где Майк часто бывал, приехал Мохаммед Али. Юноша настолько впечатлился от встречи с великим спортсменом, что решил стать боксером.

Вскоре Тайсона отправили в спецшколу для несовершеннолетних преступников, там он усердно тренировался и подтягивал учебу. Во время нахождения в спецучреждении он познакомился с известным тренером Касу Д'Амато.

Боксер Майк Тайсон
Фото Global Look Press

Майк Тайсон дебютировал в 15-летнем возрасте в нью-йоркском клубе Holyoke, где получил прозвище Танк. В марте 1985 года он дебютировал на профессиональном ринге и нокаутировал своего соперника в первом раунде. В 1986 года Тайсон вышел на ринг против чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Тревора Бербика и завоевал свой первый чемпионский титул.

Кто еще родился 30 июня

  • Инна Ульянова (1934 — 2005) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР.

  • Николай Некрасов (1932 — 2012) — советский и российский дирижер, педагог, Народный артист СССР.

  • Борис Ромашов (1895 — 1958) — советский драматург, актер, режиссер и театральный критик.

  • Стенли Спенсер (1891 — 1959) — британский художник.

  • Владимир Михельсон (1860 — 1927) — российский физик и геофизик, метеоролог, академик.

  • Джозеф Гукер (1817 — 1911) — английский ботаник и путешественник.

  • Орас Верне (1789 — 1863) — французский художник и дипломат.

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