30 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
30 декабря отмечается День СССР, День елочных игрушек и Данилов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День СССР
30 декабря в России отмечается День Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Именно 30 декабря 1922 года на I-м Всесоюзном Съезде Советов утвердили Договор об образовании СССР. Его подписали главы делегаций РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.
День елочных игрушек
30 декабря в России отмечают День елочных игрушек. Праздник неофициальный и посвящен одному из главных атрибутов Нового года.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 декабря
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День закупки продуктов к Новому году.
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День пищевой соды в США.
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День республики в Мадагаскаре.
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День бекона в США.
Церковные праздники
День памяти преподобного Даниила Ниверсткого
День памяти преподобного Даниила Ниверсткого отмечается 30 декабря. Святой был известным русским монахом и подвижником, который жил в XIV-XV веках. Он основал Ниверсткий монастырь в России и прославился своей духовной жизнью, преданностью Богу и миру.
Какие еще церковные праздники отмечаются 30 декабря
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День памяти пророка Даниила и святых трех отроков.
Традиции и приметы на 30 декабря
30 декабря православные верующие чтят преподобного Даниила Нивертского, в народе — Данилов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Предки старались посетить церковь и помолиться святому.
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В праздник помещали монету в карман и ходили с ней весь день, чтобы привлечь финансовый достаток. Монета не должна быть грязной или потертой.
Что нельзя делать:
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Заниматься рукоделием — можно навлечь болезни и травмы.
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Целовать спящих детей — к недугам у малышей.
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Опаздывать — можно упустить удачу.
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Жаловаться на болезни и проблемы — к неудачам.
Погодные приметы:
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Иней на деревьях — к потеплению на следующей неделе.
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Затяжной снегопад — будет хороший урожай в следующем году.
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Сильный ветер — к морозу.