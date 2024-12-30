30 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

30 декабря в России отмечается День СССР

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30 декабря отмечается День СССР, День елочных игрушек и Данилов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День СССР

30 декабря в России отмечается День Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Именно 30 декабря 1922 года на I-м Всесоюзном Съезде Советов утвердили Договор об образовании СССР. Его подписали главы делегаций РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.

День елочных игрушек

30 декабря в России отмечают День елочных игрушек. Праздник неофициальный и посвящен одному из главных атрибутов Нового года.

Фото yulyao, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 декабря

День закупки продуктов к Новому году.

День пищевой соды в США.

День республики в Мадагаскаре.

День бекона в США.

Церковные праздники

День памяти преподобного Даниила Ниверсткого

День памяти преподобного Даниила Ниверсткого отмечается 30 декабря. Святой был известным русским монахом и подвижником, который жил в XIV-XV веках. Он основал Ниверсткий монастырь в России и прославился своей духовной жизнью, преданностью Богу и миру.

Фото supermatros, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 30 декабря

День памяти пророка Даниила и святых трех отроков.

Традиции и приметы на 30 декабря

30 декабря православные верующие чтят преподобного Даниила Нивертского, в народе — Данилов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки старались посетить церковь и помолиться святому.

В праздник помещали монету в карман и ходили с ней весь день, чтобы привлечь финансовый достаток. Монета не должна быть грязной или потертой.

Фото Marco Tulio, iStock

Что нельзя делать:

Заниматься рукоделием — можно навлечь болезни и травмы.

Целовать спящих детей — к недугам у малышей.

Опаздывать — можно упустить удачу.

Жаловаться на болезни и проблемы — к неудачам.

Погодные приметы: