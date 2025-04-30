30 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
30 апреля отмечается День пожарной охраны России, Международный день джаза и День Зосима Пчельника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День пожарной охраны России
30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Праздник учрежден Указом президента России Бориса Ельцина №539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны». Он призван привлечь внимание к заслугам пожарной охраны, ее вкладу в обеспечение пожарной безопасности страны и ее граждан.
Международные праздники
Международный день джаза
30 апреля многие страны отмечают Международный день джаза. Впервые его отпраздновали в 2012 году по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО. Цель торжества — повысить информированность общества о педагогической роли джаза, который содействует общению и объединению людей.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 апреля
-
Международный день свечника.
-
Международный день собак-поводырей.
-
Международный день защиты от шума.
-
День честности.
-
День стильной прически.
-
День овсяного печенья.
-
День изюма.
-
День кролика «Багз Банни».
-
Праздник каменной стены.
-
День веснушчатых созвездий.
Церковные праздники
День памяти преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
День памяти преподобного Зосимы, игумена Соловецкого, отмечается 30 апреля. Зосима был одним из основателей Соловецкого монастыря, который стал важным духовным и культурным центром в России. Он известен своей аскетической жизнью, мудростью и благочестием.
Какие еще церковные праздники отмечаются 30 апреля
-
Праздник иконы Божией Матери «Избавительница».
-
День памяти преподобного Акакия, епископа Мелитинского.
Традиции и приметы на 30 апреля
30 апреля в народе отмечается День Зосима Пчельника. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Предки утром старались съесть ложку меда, чтобы весь год был удачным, а здоровье — крепким.
-
Пчеловоды выводили пчел с зимовки, переносили улья на пасеки.
-
В старину посреди пасеки размещали стол, укрывали его чистой скатертью и ставили хлеб, соль и воду, которую собрали на Богоявление. С пасхальной свечой обходили пасеку и окропляли ее святой водой, чтобы с пчелами было все хорошо.
Что нельзя делать:
-
Женщинам вести себя вызывающе, ругаться и ссориться — к беде и неудачам.
-
Мужчинам обижать женщин, девушек и девочек — к проблемам с деньгами.
-
Покупать новые вещи — к неприятностям со здоровьем.
-
Вредить пчелам и беспокоить их в ульях.
-
На видном месте оставлять веник или метлу — их может утащить ведьма.
-
Печь хлеб, иначе ждут 30 недель болезней.
Погодные приметы:
-
Солнце ярко утром светит — будет жаркое лето.
-
Утренние ливни предвещают хороший урожай.
-
Солнце с утра закрыто облаками — к летним дождям.
Что произошло 30 апреля
-
1472 год — в московском Кремле заложен Успенский собор.
-
1649 год — царь Алексей Михайлович утвердил «Наказ о гражданском благочинии», в котором говорится об установлении в Москве и других городах профессиональной противопожарной охраны.
-
1905 год — российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.
-
1907 год — открылся V (Лондонский) съезд РСДРП, который оказался последним совместным съездом большевиков и меньшевиков.
-
1909 год — в Санкт-Петербурге создана первая в России скаутская организация.
-
1918 год — при участии немцев провозглашено создание Крымской республики.
-
1927 год — первый паровоз М типа 2-4-0, построенный заводом «Красный путиловец», вышел на пути.
-
1944 год — в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодежи.
-
1945 год — в Берлине над рейхстагом советские войска водрузили красное Знамя Победы.
-
1968 год — в СССР вышел первый номер подпольной «Хроники текущих событий».
-
1971 год — в Москве открыт цирк на Ленинских горах.
-
1984 год — Афганская война (1979-1989): гибель 1-го батальона 682-го мотострелкового полка.
-
1990 год — началось вещание первой в России коммерческой радиостанции «Европа+».
-
2002 год — в городе Обнинске навсегда остановлен реактор первой в мире атомной электростанции.