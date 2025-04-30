30 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

30 апреля отмечается День пожарной охраны России, Международный день джаза и День Зосима Пчельника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День пожарной охраны России

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Праздник учрежден Указом президента России Бориса Ельцина №539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны». Он призван привлечь внимание к заслугам пожарной охраны, ее вкладу в обеспечение пожарной безопасности страны и ее граждан.

Международные праздники

Международный день джаза

30 апреля многие страны отмечают Международный день джаза. Впервые его отпраздновали в 2012 году по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО. Цель торжества — повысить информированность общества о педагогической роли джаза, который содействует общению и объединению людей.

Фото Николай Сиденков, Известия

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 апреля

Международный день свечника.

Международный день собак-поводырей.

Международный день защиты от шума.

День честности.

День стильной прически.

День овсяного печенья.

День изюма.

День кролика «Багз Банни».

Праздник каменной стены.

День веснушчатых созвездий.

Церковные праздники

День памяти преподобного Зосимы, игумена Соловецкого

День памяти преподобного Зосимы, игумена Соловецкого, отмечается 30 апреля. Зосима был одним из основателей Соловецкого монастыря, который стал важным духовным и культурным центром в России. Он известен своей аскетической жизнью, мудростью и благочестием.

Фото Bonerok, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 30 апреля

Праздник иконы Божией Матери «Избавительница».

День памяти преподобного Акакия, епископа Мелитинского.

Традиции и приметы на 30 апреля

30 апреля в народе отмечается День Зосима Пчельника. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки утром старались съесть ложку меда, чтобы весь год был удачным, а здоровье — крепким.

Пчеловоды выводили пчел с зимовки, переносили улья на пасеки.

В старину посреди пасеки размещали стол, укрывали его чистой скатертью и ставили хлеб, соль и воду, которую собрали на Богоявление. С пасхальной свечой обходили пасеку и окропляли ее святой водой, чтобы с пчелами было все хорошо.

Фото rvbox, iStock

Что нельзя делать:

Женщинам вести себя вызывающе, ругаться и ссориться — к беде и неудачам.

Мужчинам обижать женщин, девушек и девочек — к проблемам с деньгами.

Покупать новые вещи — к неприятностям со здоровьем.

Вредить пчелам и беспокоить их в ульях.

На видном месте оставлять веник или метлу — их может утащить ведьма.

Печь хлеб, иначе ждут 30 недель болезней.

Погодные приметы:

Солнце ярко утром светит — будет жаркое лето.

Утренние ливни предвещают хороший урожай.

Солнце с утра закрыто облаками — к летним дождям.

