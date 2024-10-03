3 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
3 октября отмечается Всемирный день трезвости, День брусники и Астафий Ветряк. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День ОМОНа
Ежегодно 3 октября в России отмечается День отрядов мобильных особого назначения МВД России, или День ОМОНа. В 1988 году именно в этот день в СССР впервые создали отряды милиции особого назначения.
Международные праздники
Всемирный день смузи
С 2015 года во многих странах 3 октября отмечается Всемирный день смузи. Его инициатором стал молекулярный токсиколог и доктор наук из Канады Рея Мехта. Цель торжества — повысить осведомленность населения о здоровом питании и заболеваниях, связанных с питанием.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 октября
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Всемирный день грибника;
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День поиска каштанов;
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День «Посмотрите на листья»;
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Международный день войлока;
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День осведомленности о вирусах;
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День бойфренда в США;
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День основания государства в Южной Корее;
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День карамели с заварным кремом в США.
Церковные праздники
День памяти великомученика Евстафия Плакиды
Святой великомученик Евстафий был военачальником при императорах Тите и Траяне. Еще до своего крещения, он творил добрые дела, помогал всем бедствующим. Но однажды во время охоты в лесу с ним произошло чудо: олень повернулся к Евстафию и спросил, зачем тот преследует его. Вернувшись домой, военачальник крестился вместе со всей семьей. Однажды Евстафия, его жену и детей пригласили на пир и предложили им принести жертву языческим богам, но они отказались. За это семья приняла мученическую смерть.
Какие еще церковные праздники отмечают 3 октября
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Собор Брянских святых;
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День памяти благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Федора, чудотворцев.
Традиции и приметы на 3 октября
3 октября православная церковь чтит память великомученика Евстафия Плакиды, в народе — Астафий Ветряк. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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По традиции в этот день проветривали одежду. Считалось, что так в будущем можно избежать бед и несчастий.
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3 октября на Руси свой праздник отмечали мельники. Крестьяне думали, что мельники тесно общаются с нечистой силой, потому с ними не ссорились. В праздник им несли гостинцы.
Что нельзя делать
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Стряхивать воду с вымытых рук. По легендам, брызги на полу могли превратиться в чертей, поэтому крестьяне обязательно насухо вытирали руки полотенцем.
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Ревновать, злиться и ссориться — все сказанное вернется.
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Возвращать чужую посуду пустой, в нее обязательно клали что-то съедобное. Иначе человека ждали голод и нищета.
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Дарить подарки и принимать их в ответ — отношения с этим человеком испортятся.
Погодные приметы
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Сырая и туманная погода — к теплой осени и поздней зиме.
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Шишки низко растут — будут ранние морозы, высоко — позднее похолодание.
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Сухая погода сулит малоснежную зиму.
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Западный ветер — к дождю, восточный — к ясным дням.