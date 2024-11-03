3 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

3 ноября отмечается День оладушек, Всемирный день косплея и Илларионов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День оладушек

День оладушек в России отмечается 3 ноября по довольно интересной причине, связанной с традициями, культурой и историей. Ноябрь — это время, когда заканчивались осенние работы, и люди готовились к зиме. Хозяйки использовали оставшиеся запасы муки и других продуктов, чтобы приготовить вкусные блюда, например, оладьи.

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Международные праздники

Всемирный день косплея

3 ноября отмечается Всемирный день косплея. Он связан с популяризацией косплея как культурного явления. Дата торжества выбрана не случайно — она совпадает с японским праздником «Набэ», который посвящен культуре аниме, манги и игр.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 ноября

Международный день калькулятора;

Всемирный день медузы;

День клише;

День сэндвича в США;

День флага в ОАЭ.

Церковные праздники

День памяти преподобного Илариона Великого

Преподобный Иларион Великий (около 291-371 гг.) — выдающийся христианский монах и подвижник, который считается одним из основателей монашества в Палестине. Он известен своей аскетической жизнью, мудростью и духовными наставлениями. Иларион ушел в пустыню, где провел многие годы, служа Богу и помогая людям, ищущим духовной поддержки. Православная церковь чтит его память 3 ноября, поскольку этот день установлен в честь его воспоминания в календаре святых.

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Какие еще церковные праздники отмечают 3 ноября

День памяти преподобного Илариона Псковоезерского;

День памяти святых мучеников Дасия, Гаия и Зотика.

Традиции и приметы на 3 ноября

3 ноября православная церковь чтит память преподобного Илариона Великого и Илариона Псковоезерского, в народе — Илларионов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки старались не покидать дом, наводили уют. Девушки собирались за столом и занимались рукоделием, готовили ужин.

Люди посещали кладбища, поминали усопших родственников.

На перекрестке рассыпали хлебные крошки, чтобы задобрить умерших родственников, которые могли явиться в образе птиц.

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Что нельзя делать

Отправляться в путешествия и долгие поездки — они будут неудачными.

Поднимать с пола чужие вещи, особенно деньги — так можно навлечь на себя беды и невзгоды того, кто их потерял.

Рассказывать о планах — они не осуществляться.

Конфликтовать и ссориться с близкими — раздор надолго поселится в доме.

Погодные приметы