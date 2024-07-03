3 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
3 июля отмечается День ГАИ, День тайной дружбы, Мефодьев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День Госавтоинспекции МВД РФ (День ГАИ)
3 июля 1936 года было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР». Именно с этого дня в структуре центрального аппарата НКВД появился специальный отдел, ОГАИ, со штатом в 57 человек.
Международные праздники
Международный день отказа от использования полиэтиленовых пакетов
Праздник призывает всех неравнодушных людей выбирать бумажные упаковки и многоразовые сумки для переноски. Главная цель торжества — сохранение окружающей среды и предотвращение ее загрязнения пластиком.
Международный день бросания камня
Праздник придумал проект Word Rocks в 2015 году. Цель — объединить людей по всему миру с помощью искусства наскальной живописи.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 июля
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День тайной дружбы;
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День «Держитесь подальше от солнца»;
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День благодарности воздушному кондиционеру;
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День славления князя Святослава Игоревича;
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День республики Хакасия;
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День единения народов Карачаево-Черкесии.
Церковные праздники
Праздник иконы Божией Матери Моденская (Косинская)
В 1717 году икону Божией Матери привез в Россию граф Борис Шереметьев из итальянского города Модены (Северная Италия). В село Косино ее пожертвовал Петр I.
День памяти епископа Патарского, священномученика Мефодия
Мефодий жил в 3-4 веках в Малой Азии. Был мирным и смиренным человеком. Он учил христианству и считал, что свою веру нужно отстаивать твердо, бороться с ересью. В результате его казнили. После себя он оставил богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства, изложение православных догматов против ереси, нравственные поучения и толкования Священного Писания.
Традиции и приметы на 3 июля
3 июля православная церковь чтит память епископа Патарского, священномученика Мефодия. В народе этот день прозвали Мефодьев день или Мефодий Перепелятник.
Традиции праздника
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Считалось, что пойманный в этот день белый перепел принесет огромную удачу и счастье, поэтому предки шли на охоту.
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Люди старались обращаться в Мефодьев день к знахарям и травникам. Они верили, что растения обладают целебной силой.
Что нельзя делать
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Молодым девушкам и женщинам заплетать косы, чтобы в будущем не страдать головной болью.
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Трогать пауков, особенно в доме. Иначе уйдут благополучие и достаток.
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Выбрасывать остатки еды. Их следует отдать нищим и животным.
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Есть мясо птицы — к голоду и бедности.
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Отправляться в путешествия, ходить в лес — там ждет опасность.
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Выносить из дома мусор, ненужный хлам — выбросите удачу.
Погодные приметы
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Сова сидит на крыше дома — будет пожар.
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Дождь в этот день сулит плохую погоду еще на месяц.
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Лебеди вечером раскричались — к ненастью.
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Лягушки выползают на берег — к сильным осадкам.
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Паук сплел паутину — будет хорошая погода.
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Пчелы много жалят — к засухе.
- Перепелки подлетают к домам — к суровой зиме.
- Рыбы всплывают на поверхность воды — будет гроза.
Кто родился 3 июля
Том Круз
Американский актер Том Круз родился 3 июля 1962 года в городе Сиракузи штата Нью-Йорк. К 14 годам сменил 15 школ, затем стал обучаться в семинарии, заниматься борьбой, но из-за травмы бросил спорт.
Чтобы стать актером, он отправился в Нью-Йорк. В череде подработок (мытья посуды, разгрузки фур) случайно получил свою первую настоящую роль. В 1983 году на экраны вышел фильм «Рискованный бизнес», который принес Тому настоящую популярность. Потом актер снялся еще в нескольких известных фильмах — «Миссия невыполнима» (2, 3 части фильма), «Джерри Магуайер», «С широко закрытыми глазами», «Ванильное небо», «Остин Пауэрс», «Война миров», «Операция «Валькирия» и другие.
Франц Кафка
Родился Франц Кафка 3 июля 1883 года в Чехии. Сначала закончил начальную школу, затем гимназию, а уже после поступил в Карлов университет в Праге, после чего стал доктором права.
Всю свою карьеру Франц работал на небольших чиновничьих должностях. Однако недолюбливал официальную работу и питал страсть к литературе. Он писал прозу, но при жизни не публиковался, получил известность посмертно и стал одной из ключевых фигур литературы ХХ века. Среди произведений Кафки можно найти известные романы «Процесс», «Замок», «Америка», а также множество новелл, например, «Превращение». Скончался Франц в июне 1924 года от туберкулеза.
Кто еще родился 3 июля
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Алексей Серебряков (1964) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РФ.
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Геннадий Корольков (1941 — 2007) — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
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Том Стоппард (1937) — английский драматург, режиссер, сценарист и критик.
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Карлос Клайбер (1930 — 2004) — австрийский дирижер.
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Анатолий Эфрос (1925 — 1987) — советский режиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств России.
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Зинаида Райх (1894 — 1939) — русская актриса, жена Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда.
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Митрофан Пятницкий (1864 — 1927) — русский и советский музыкант, певец, фольклорист.