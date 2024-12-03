3 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
3 декабря отмечается День юриста, День корицы и Проклов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День юриста
3 декабря в России отмечается День юриста. Именно в этот день в 1864 году были приняты судебные уставы, которые стали основой всей судебной реформы Александра II, полностью изменившей судоустройство в стране.
Международные праздники
День корицы
3 декабря во многих странах отмечается День корицы. Это праздник одной из самых популярных специй в мире, которая у многих людей ассоциируется с теплом, счастьем и сезоном зимних праздников.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 декабря
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День Неизвестного солдата.
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Международный день инвалидов.
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День положительных ответов.
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Всероссийский день пассажира.
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День атомного ледокольного флота РФ.
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День кавказской овчарки.
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День рождения SMS.
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Всемирный день трюков.
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Международный день компьютерной 3D-графики.
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Международный день борьбы с пестицидами.
Церковные праздники
День памяти святителя Прокла Константинопольского
День памяти святителя Прокла Константинопольского отмечается православной церковью 3 декабря. Прокл стал патриархом Константинопольским в V веке и был известен своей богословской мудростью и упорной борьбой с язычниками. Он сыграл важную роль на Эфесском соборе, защищая учение о двух природах Иисуса Христа. Прокл также вел активную пастырскую деятельность, заботился о духовном просвещении верующих и поддерживал нуждающихся.
Какие еще церковные праздники отмечаются 3 декабря
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День памяти преподобного Григория Декаполита.
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День памяти преподобного Дамиана Юрьегорского.
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День памяти святого мученика Дасия Доростольского.
Традиции и приметы на 3 декабря
3 декабря православные христиане чтят память святителя Прокла Константинопольского, в народе — Проклов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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В праздник было принято совершать крупные покупки. Считалось, что приобретения прослужат долго, а потраченные деньги быстро вернутся.
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Старались в этот день завершить ремонт или выбросить старую мебель, чтобы очистить жилище от негативной энергии.
Что нельзя делать
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Отправляться в дальние поездки — в пути могут случиться неприятности.
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Устраивать шумные посиделки — будут проблемы.
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Злиться и негативно мыслить — все отрицательное вернется бумерангом.
Погодные приметы
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Идет снег — к заморозкам.
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Домашние животные не хотят выходить на улицу — к сильным морозам.
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Солнце выглянуло — скоро будет оттепель.