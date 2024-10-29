29 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, День рождения Комсомола и Лонгин Сотник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День рождения Комсомола
29 октября в России отмечается День Комсомола. Дата торжества связана с историей государства. Именно 29 октября 1918 года на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение о создании РКСМ (Российского коммунистического союза молодежи).
Международные праздники
Всемирный день борьбы с инсультом
29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Впервые его отпраздновали в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила инсульт глобальной эпидемией. Этот день призван привлечь внимание к распространению информации о таком опасном заболевании, как инсульт.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 октября
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Всемирный день врача ультразвуковой диагностики (УЗИ);
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Всемирный день борьбы с псориазом;
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День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ;
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День подушки;
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День кошки в США;
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День принятия Конституции в Сербии;
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День овсянки в США.
Церковные праздники
День памяти святого мученика Лонгина Сотника
Римский воин Гай Кассий Лонгин (сотник) был одним из стражей, которые охраняли место распятия Христа. В момент казни Христа в глаза Лонгина брызнула кровь Спасителя, и страдавший долгие годы от катаракты Гай тут же исцелился от своей болезни. Именно тогда Лонгин уверовал, что Иисус был сыном Божьим. Спустя 3 дня вместе с другими соратниками он стал свидетелем воскресения Христа. Тогда Лонгин с двумя другими воинами отправился к себе на родину в Каппадокию, чтобы рассказать людям о своей новой вере. Однако Понтий Пилат распорядился поймать подвижников и казнить.
Какие еще церковные праздники отмечают 29 октября
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День памяти преподобного Лонгина Яренгского.
Традиции и приметы на 29 октября
29 октября православная церковь чтит святого мученика Лонгина Сотника, в народе — Лонгин Сотник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Предки считали, что Лонгин исцеляет глазные болезни, поэтому молились ему, просили излечить от слепоты и прочих глазных недугов.
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Хозяйки доставали шубы и тулупы. Их нужно было проветрить на первом морозе и прогреть на последнем солнце, чтобы было здоровье.
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На Руси в этот день у забора клали колючие растения, чтобы во двор не проникли злые духи.
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Вечером люди собирались за одним столом, звали соседей и устраивали праздничный ужин, но перед ним молились святому.
Что нельзя делать
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Злиться, ругаться и конфликтовать с кем-то — весь негатив перерастет в крупные проблемы.
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Проводить встречи, заключать сделки — они принесут финансовые потери и другие неудачи.
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Брать чужие вещи — вместе с ними можно забрать чужие беды.
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Совершать крупные покупки — к проблемам с деньгами.
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Оставлять дома мусор и грязь — иначе нечистая сила проникнет в жилище и лишит домочадцев зрения.
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Молодым девушкам гадать на любовь — в течение трех лет будет сопровождать одиночество.
Погодные приметы
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Переменный ветер предвещает непостоянную зиму.
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Кольцо вокруг Луны — к ветру.
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Солнце перед закатом ярко сияет — будет затяжное ненастье.
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Луна бледная и мутная — к морозу и снегу.
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Яркое и звездное небо — к хорошей погоде, тусклое — к снегу и дождю.
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Гусь на одной лапе стоит — будет похолодание.