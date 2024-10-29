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Какой сегодня праздник: что за день 29 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

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29 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

29 октября отмечается День рождения Комсомола
Мария Задорожная
Автор
Комсомольский значок
Фото Замир Усманов, Global Look Press
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29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, День рождения Комсомола и Лонгин Сотник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День рождения Комсомола

29 октября в России отмечается День Комсомола. Дата торжества связана с историей государства. Именно 29 октября 1918 года на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение о создании РКСМ (Российского коммунистического союза молодежи).

Международные праздники

Всемирный день борьбы с инсультом

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Впервые его отпраздновали в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила инсульт глобальной эпидемией. Этот день призван привлечь внимание к распространению информации о таком опасном заболевании, как инсульт.

Всемирный день борьбы с инсультом
Фото megaflopp, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 октября

  • Всемирный день врача ультразвуковой диагностики (УЗИ);

  • Всемирный день борьбы с псориазом;

  • День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ;

  • День подушки;

  • День кошки в США;

  • День принятия Конституции в Сербии;

  • День овсянки в США.

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Церковные праздники

День памяти святого мученика Лонгина Сотника

Римский воин Гай Кассий Лонгин (сотник) был одним из стражей, которые охраняли место распятия Христа. В момент казни Христа в глаза Лонгина брызнула кровь Спасителя, и страдавший долгие годы от катаракты Гай тут же исцелился от своей болезни. Именно тогда Лонгин уверовал, что Иисус был сыном Божьим. Спустя 3 дня вместе с другими соратниками он стал свидетелем воскресения Христа. Тогда Лонгин с двумя другими воинами отправился к себе на родину в Каппадокию, чтобы рассказать людям о своей новой вере. Однако Понтий Пилат распорядился поймать подвижников и казнить.

День памяти святого мученика Лонгина Сотника
Фото saiko3p, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 29 октября

  • День памяти преподобного Лонгина Яренгского.

Традиции и приметы на 29 октября

29 октября православная церковь чтит святого мученика Лонгина Сотника, в народе — Лонгин Сотник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки считали, что Лонгин исцеляет глазные болезни, поэтому молились ему, просили излечить от слепоты и прочих глазных недугов.

  • Хозяйки доставали шубы и тулупы. Их нужно было проветрить на первом морозе и прогреть на последнем солнце, чтобы было здоровье.

  • На Руси в этот день у забора клали колючие растения, чтобы во двор не проникли злые духи.

  • Вечером люди собирались за одним столом, звали соседей и устраивали праздничный ужин, но перед ним молились святому.

Достать шубы и отправить их на мороз
Фото Ravitaliy, iStock

Что нельзя делать

  • Злиться, ругаться и конфликтовать с кем-то — весь негатив перерастет в крупные проблемы.

  • Проводить встречи, заключать сделки — они принесут финансовые потери и другие неудачи.

  • Брать чужие вещи — вместе с ними можно забрать чужие беды.

  • Совершать крупные покупки — к проблемам с деньгами.

  • Оставлять дома мусор и грязь — иначе нечистая сила проникнет в жилище и лишит домочадцев зрения.

  • Молодым девушкам гадать на любовь — в течение трех лет будет сопровождать одиночество.

Погодные приметы

  • Переменный ветер предвещает непостоянную зиму.

  • Кольцо вокруг Луны — к ветру.

  • Солнце перед закатом ярко сияет — будет затяжное ненастье.

  • Луна бледная и мутная — к морозу и снегу.

  • Яркое и звездное небо — к хорошей погоде, тусклое — к снегу и дождю.

  • Гусь на одной лапе стоит — будет похолодание.

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