29 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
29 ноября отмечается «Черная пятница», День буквы «Ё» и Матвеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День буквы «Ё»
29 ноября отмечается день рождения буквы «Ё». Появилась она в русском языке только в конце XVIII века благодаря княгине, близкой подруге Екатерины II — Екатерине Дашковой. В тот день в доме директора Петербургской академии наук состоялось одно из первых заседаний русских академиков, где Дашкова предложила заменить обозначение звука «io» одной новой буквой — «ё». Вскоре ее предложение было утверждено.
Международные праздники
«Черная пятница»
В 2024 году 29 ноября во многих странах мира начинается Черная пятница. Это период распродаж, выгодных акций и скидок в различных маркетплейсах и магазинах. Придумали праздник в США в середине ХХ века. Изначально в это время начинались предрождественские распродажи. В современном мире «Черная пятница» проводится на следующий после Дня благодарения (он отмечается в последний четверг ноября) и открывает сезон рождественских распродаж.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 ноября
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Международный день системного инженера.
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День счастливого человека.
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День мостов.
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Международный день ягуара.
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Всемирный день отказа от покупок.
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День электронных поздравлений.
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Международный день системного инженера.
Церковные праздники
День памяти апостола и евангелиста Матфея
День памяти апостола и евангелиста Матфея отмечается в православной церкви 29 ноября. Матфей, также известный как Левий, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и автором одного из четырех Евангелий — Евангелия от Матфея. Святой родился в Галилее и был сборщиком налогов, что в то время считалось знатной и опасной профессией. Он оставил свою работу и последовал за Иисусом, став одним из его самых близких учеников.
В своем Евангелии Матфей подчеркивает исполнение ветхозаветных пророчеств и обращается преимущественно к еврейской аудитории. После воскресения Христова Матфей проповедовал в различных странах, включая Эфиопию и Персию, и согласно традиции, принял мученическую кончину.
Какие еще церковные праздники отмечаются 29 ноября
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День памяти священномученика Филумена.
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День памяти святого Фулвиана епископа Эфиопского.
Традиции и приметы на 29 ноября
29 ноября отмечается День памяти апостола и евангелиста Матфея, в народе — Матвеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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У предков в праздник было принято ходить друг другу в гости, приносить угощения и устраивать семейные застолья.
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В праздник старались избавиться от тяжелых мыслей и обид, ходили в церковь.
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Чтобы привлечь в дом желанного гостя, девушки втыкали булавку в ручку веника и ставили его у входа в жилище.
Что нельзя делать
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Совершать покупки — считалось, что любая вещь, купленная в Матвеев день, принесет беды и ссоры в дом.
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Надевать одежду красного цвета — она навлечет беды.
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Часто смотреться в зеркало и любоваться собой — темные силы могут завладеть телом.
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Пребывать в негативных мыслях, ругаться и конфликтовать — любые злодеяния вернутся в двойном размере.
Погодные приметы
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Дует сильный ветер — зима будет холодной.
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Выпал снег — к теплому декабрю.
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Облака низко плывут — в ближайшие дни выпадет снег.
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Дождь предвещает теплую зиму с оттепелями.