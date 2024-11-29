Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 29 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

29 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

29 ноября отмечается «Черная пятница»
Мария Задорожная
Автор
Черная пятница
Фото YakobchukOlena, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

29 ноября отмечается «Черная пятница», День буквы «Ё» и Матвеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Куда поехать на&nbsp;Новый год-2025: лучшие города и&nbsp;страны для новогоднего отдыха. Куда поехать на Новый год-2025: лучшие направления в России и за границей

Праздники в России

День буквы «Ё»

29 ноября отмечается день рождения буквы «Ё». Появилась она в русском языке только в конце XVIII века благодаря княгине, близкой подруге Екатерины II — Екатерине Дашковой. В тот день в доме директора Петербургской академии наук состоялось одно из первых заседаний русских академиков, где Дашкова предложила заменить обозначение звука «io» одной новой буквой — «ё». Вскоре ее предложение было утверждено.

Международные праздники

«Черная пятница»

В 2024 году 29 ноября во многих странах мира начинается Черная пятница. Это период распродаж, выгодных акций и скидок в различных маркетплейсах и магазинах. Придумали праздник в США в середине ХХ века. Изначально в это время начинались предрождественские распродажи. В современном мире «Черная пятница» проводится на следующий после Дня благодарения (он отмечается в последний четверг ноября) и открывает сезон рождественских распродаж.

Черная пятница
Фото simpson33, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 ноября

  • Международный день системного инженера.

  • День счастливого человека.

  • День мостов.

  • Международный день ягуара.

  • Всемирный день отказа от покупок.

  • День электронных поздравлений.

  • Международный день системного инженера.

Как встречали Новый год в&nbsp;СССР: подарки и&nbsp;традиции. Как встречали Новый год в СССР: подарки и традиции

Церковные праздники

День памяти апостола и евангелиста Матфея

День памяти апостола и евангелиста Матфея отмечается в православной церкви 29 ноября. Матфей, также известный как Левий, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и автором одного из четырех Евангелий — Евангелия от Матфея. Святой родился в Галилее и был сборщиком налогов, что в то время считалось знатной и опасной профессией. Он оставил свою работу и последовал за Иисусом, став одним из его самых близких учеников.

День памяти апостола и евангелиста Матфея
Фото AlxeyPnferov, iStock

В своем Евангелии Матфей подчеркивает исполнение ветхозаветных пророчеств и обращается преимущественно к еврейской аудитории. После воскресения Христова Матфей проповедовал в различных странах, включая Эфиопию и Персию, и согласно традиции, принял мученическую кончину.

Какие еще церковные праздники отмечаются 29 ноября

  • День памяти священномученика Филумена.

  • День памяти святого Фулвиана епископа Эфиопского.

Традиции и приметы на 29 ноября

29 ноября отмечается День памяти апостола и евангелиста Матфея, в народе — Матвеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • У предков в праздник было принято ходить друг другу в гости, приносить угощения и устраивать семейные застолья.

  • В праздник старались избавиться от тяжелых мыслей и обид, ходили в церковь.

  • Чтобы привлечь в дом желанного гостя, девушки втыкали булавку в ручку веника и ставили его у входа в жилище.

Семейный ужин
Фото gpointstudio, iStock

Что нельзя делать

  • Совершать покупки — считалось, что любая вещь, купленная в Матвеев день, принесет беды и ссоры в дом.

  • Надевать одежду красного цвета — она навлечет беды.

  • Часто смотреться в зеркало и любоваться собой — темные силы могут завладеть телом.

  • Пребывать в негативных мыслях, ругаться и конфликтовать — любые злодеяния вернутся в двойном размере.

Погодные приметы

  • Дует сильный ветер — зима будет холодной.

  • Выпал снег — к теплому декабрю.

  • Облака низко плывут — в ближайшие дни выпадет снег.

  • Дождь предвещает теплую зиму с оттепелями.

Рождественский пост в&nbsp;2024-2025 году: сколько длится и&nbsp;как соблюдать. Рождественский пост в 2024-2025 году: сколько длится и как соблюдать
Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Двух штангистов обвиняют в изнасиловании девушки на первенстве России
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
ФИФА подтвердила, что сборной России не будет на ЧМ-2026

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
28 ноя 18:20
Камила Валиева стала лучшим спортивным блогером года
28 ноя 14:00
Большой театр впервые бесплатно покажет балет «Щелкунчик»
28 ноя 06:00
Зеленая деревянная змея: что нужно знать о символе 2025 года, приметы и традиции
28 ноя 01:05
Кто родился 28 ноября: список известных личностей
28 ноя 00:05
28 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире