29 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
29 декабря отмечается Международный день виолончели, День рождения белого медведя и Агеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День рождения белого медведя
29 декабря в России отмечается День рождения белого медведя. Праздник учредили в 2008 году, чтобы напомнить о необходимости защиты этого вида животных.
Международные праздники
Международный день виолончели
29 декабря ежегодно отмечается Международный день виолончели. Это неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 декабря
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День пушистой елки.
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День службы профессионально-психологического отбора МВД РФ.
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День Конституции в Ирландии.
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День «Тик-так» в США.
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День восстановления независимости в Монголии.
Церковные праздники
День памяти святого пророка Аггея
День памяти святого пророка Аггея отмечается в христианской традиции 29 декабря. Аггей — один из ветхозаветных пророков, его имя означает «праздничный» или «радостный». Пророк Аггей жил в VI веке до нашей эры, в период возвращения из вавилонского плена. Он был свидетелем того, как еврейский народ, вернувшийся в Иерусалим, столкнулся с трудностями в восстановлении своего храма и города после разрушения. Он призывал израильтян к обновлению их духовной жизни и восстановлению храма Господа.
Какие еще церковные праздники отмечаются 29 декабря
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День памяти преподобной Софии Суздальской.
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День памяти блаженной царицы Феофании Византийской.
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День памяти святого мученика Марина Римского.
Традиции и приметы на 29 декабря
29 декабря православными верующими отмечается День памяти святого пророка Аггея, в народе — Агеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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В праздник не возбраняется труд, святой приветствует работу, но негативно относится к празднеству.
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Предки вставали рано утром и начинали работу, чтобы следующий год был благоприятным.
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Люди пили сладкий чай в этот день, чтобы в будущем было крепкое здоровье.
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Мужчины ходили на рыбалку и охоту.
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Вечер проводили в кругу семьи или отправлялись в гости.
В Агеев день просили прощения у того, с кем были в ссоре, чтобы наладить отношения.
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Предки посещали церковь и молились пророку о душах умерших родственников, а также о здоровье детей.
Что нельзя делать:
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Убираться и забивать гвозди — к проблемам.
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Проводить время вдали от семьи — к одиночеству в скором времени.
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Передавать деньги из рук в руки и оставлять их, например, на столе — бумажные купюры и монеты могут стать проводником негативной энергии.
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Лгать или утаивать правду — к ссорам.
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Заниматься ремонтом обуви, пересчитывать деньги, подметать, мыть полы, наводить дома порядок — к несчастью и нищете.
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Держать пустым кошелек — к безденежью.
Погодные приметы:
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Много инея — на Святки будет теплая погода.
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Утренний сильный мороз сулит такую же погоду до Крещения.