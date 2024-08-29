29 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
29 августа отмечается День рождения мотоцикла, День бархатных туфелек и Ореховый Спас. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День подразделений специального назначения ВВ МВД РФ
29 августа принято считать Днем подразделений специального назначения ВВ МВД. Именно в этот день, в 1977 году была создана учебная рота специального назначения (УРСН), на базе которой позже возник известный отряд спецназа «Витязь».
Международные праздники
День рождения мотоцикла
29 августа день рождения отмечает мотоцикл. Именно в этот день, в 1885 года немецкий инженер и конструктор Готтлиб Даймлер получил патент на мотоцикл, который тогда представлял собой велосипед с моторчиком.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 августа
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День бархатных туфелек;
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День гуляний по крышам;
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День «Больше трав, меньше соли»;
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Международный день действий против ядерных испытаний;
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День жареного мяса в Японии;
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День лимонного сока в США;
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День спорта в Индии.
Церковные праздники
Праздник перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа (Спас Нерукотворный)
29 августа православная церковь празднует перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
В основе торжества лежит предание о чудесном исцелении царя Авгаря, который болел тяжелой формой проказы. Ни один придворный лекарь не мог вылечить его, и властитель, прослышав о чудесах Христа, направил к Нему своего посланника. Узнав о цели визита, Иисус повелел поднести кувшин с водой и полотно, которым Он отер лицо. На полотне остался нерукотворный лик Спасителя. Приложившись к святыне, Авгарь тут же излечился от болезни. В благодарность царь поместил полотно в нише городских ворот и повелел проповедовать Евангелие всем жителям.
Какие еще церковные праздники отмечают 29 августа
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Праздник иконы Божией Матери Феодоровская;
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Праздник Порт-Артурской иконы Божией Матери «Торжество Пресвятой Богородицы».
Традиции и приметы на 29 августа
29 августа православные верующие отмечают Спас Нерукотворный, в народе — Ореховый Спас. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в этот день.
Традиции праздника
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В день празднования в храмах проходят богослужения, верующие приносят орехи и колосья пшеницы, которые освящают после службы.
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В праздник принято собираться за праздничным столом, на котором обязательно должны быть орехи, мед, фрукты и разные лакомства.
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Близкие дарят друг другу полотняные или холщовые изделия, в память об обретении Спаса Нерукотворного.
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Предки в этот день выпекали хлеб из муки нового урожая и парились в бане с вениками из веток орешника, чтобы защититься от сглаза и укрепить здоровье.
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Женщины с помощью орехов гадали. Если попался зеленый плод — к новостям, гнилой — к бедам, а спелый — к благополучию.
Что нельзя делать
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Убираться в доме и во дворе.
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Конфликтовать, ссориться и ругаться.
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Отказывать в помощи.
Погодные приметы
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Дождь предвещал раннюю осень.
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Теплая и солнечная погода — к скорому наступлению «бабьего лета».
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Журавли улетают — на Покров (14 октября) будут холода.