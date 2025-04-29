Стиль жизни
Какой сегодня праздник: что за день 29 апреля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

29 апреля, 00:05

4 мин.

29 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

29 апреля отмечается Международный день танца
Мария Задорожная
Автор
Международный день танца
Фото DragonImages, iStock

29 апреля отмечается Международный день танца, Радоница и День Арины Рассадницы. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Радоница (Радуница)

29 апреля в России справляется Радоница (Радуница). В русской православной церкви отмечается во вторник на второй неделе после Пасхи. Праздник установлен для того, чтобы верующие после светлой Пасхи могли разделить с усопшими великую радость воскресения Христова.

Радоница
Фото YorVen, iStock
Православный календарь на&nbsp;май 2025 года: основные праздники и&nbsp;церковные обычаи.Православный календарь на май 2025 года: основные праздники и церковные обычаи

Международные праздники

Международный день танца

Ежегодно 29 апреля отмечается Международный день танца. Он стал праздноваться с 1982 года по инициативе Международного совета танца в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра. Это торжество посвящено всем стилям танца.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 апреля

  • Всемирный день желаний.

  • День кошачьей ласки.

  • День рождения застежки-молнии.

  • День загадочных чердаков.

  • День жареных креветок скампи.

  • Международный день иммунологии.

Церковные праздники

День памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии

День памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии отмечается 29 апреля. Эти святые мученицы стали символами христианской веры и стойкости перед лицом мучений. Согласно преданиям, Агапия, Ирина и Хиония были убиены за свою веру в Христа в смутное время гонений на христиан.

День памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии
Фото Ekaterina Korzh, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 29 апреля

  • Праздник иконы Божией Матери Тамбовской.

  • Праздник иконы Божией Матери Ильинская Черниговская.

29 апреля в народе отмечается День Арины Рассадницы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Чтобы привлечь деньги в дом, предки на рассвете брали воду из колодца и бросали в нее серебро. Ведро с водой оставляли постоять на улице сутки, после этой водой умывались, а серебряную вещь прятали на кухне, чтобы никто не нашел.

  • Также в этот день принято заниматься домашними делами и работой в саду.

Работа в саду
Фото eclipse_images, iStock

Что нельзя делать:

  • Хвастаться — можно лишиться всего нажитого.

  • Делиться с окружающими планами — могут сглазить.

  • Отчитывать детей — ребенка будут мучить ночные кошмары.

  • Брать деньги в долг — ухудшится финансовое состояние. Ходить к врачу — к неприятностям.

  • Мужчинам ходить на рыбалку и охоту.

  • Устраивать шумные застолья.

Погодные приметы:

  • Ветер подул с запада — к сырости.

  • Яркая радуга — погода испортится.

  • Лед на реке еще не растаял — год будет неудачный.

Лунный календарь стрижек на&nbsp;май 2025: советы астролога.Лунный календарь стрижек на май 2025: советы астролога

Что произошло 29 апреля

  • 1800 год — в Петербурге торжественно открылась Мальтийская капелла при здании Мальтийского ордена (ныне в здании ордена размещается Суворовское училище).

  • 1863 год — частичная отмена телесных наказаний в России.

  • 1918 год — в Петрограде создана киностудия «Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун» (позднее «Ленфильм»).

  • 1925 год — в докладе на XIV партконференции Бухарин впервые пустил в оборот фразу «генеральная линия партии».

  • 1927 год — в Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории создан первый прибор, фотографирующий разного рода звуки: речь человека, биение сердца.

  • 1929 год — обращение XVI конференции ВКП(б) к рабочему классу СССР о развертывании социалистического соревнования.

  • 1931 год — в СССР проведена первая опытная телепередача.

  • 1932 год — Совнарком СССР принял постановление о строительстве железнодорожной магистрали Донбасс-Москва.

  • 1932 год — в СССР созданы бригады содействия милиции (Бригадмил).

  • 1939 год — завершился (начало 28 апреля) беспосадочный перелет на самолете ЦКБ-30 «Москва» по трансатлантическому маршруту Москва — остров Мискоу (США) летчиков В. К. Коккинаки и М. X. Гордиенко.

  • 1961 год — хирург Леонид Рогозов успешно выполнил на себе операцию аппендэктомии.

  • 1968 год — на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым в главных ролях.

  • 2001 год — Госдума России приняла во втором чтении законопроект, разрешающий ввоз в Россию облученного ядерного топлива.

  • 2009 год — в 20.58 (мск) с космодрома Плесецк осуществлен успешный пуск ракеты «Союз-У» с КА в интересах МО РФ.

Календарь необычных праздников на&nbsp;2025 год.Календарь самых необычных праздников на 2025 год
Развлечения
Увлечения
