29 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
29 апреля отмечается Международный день танца, Радоница и День Арины Рассадницы. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
Радоница (Радуница)
29 апреля в России справляется Радоница (Радуница). В русской православной церкви отмечается во вторник на второй неделе после Пасхи. Праздник установлен для того, чтобы верующие после светлой Пасхи могли разделить с усопшими великую радость воскресения Христова.
Международные праздники
Международный день танца
Ежегодно 29 апреля отмечается Международный день танца. Он стал праздноваться с 1982 года по инициативе Международного совета танца в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра. Это торжество посвящено всем стилям танца.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 апреля
-
Всемирный день желаний.
-
День кошачьей ласки.
-
День рождения застежки-молнии.
-
День загадочных чердаков.
-
День жареных креветок скампи.
-
Международный день иммунологии.
Церковные праздники
День памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии
День памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии отмечается 29 апреля. Эти святые мученицы стали символами христианской веры и стойкости перед лицом мучений. Согласно преданиям, Агапия, Ирина и Хиония были убиены за свою веру в Христа в смутное время гонений на христиан.
Какие еще церковные праздники отмечаются 29 апреля
-
Праздник иконы Божией Матери Тамбовской.
-
Праздник иконы Божией Матери Ильинская Черниговская.
Традиции и приметы на 29 апреля
29 апреля в народе отмечается День Арины Рассадницы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Чтобы привлечь деньги в дом, предки на рассвете брали воду из колодца и бросали в нее серебро. Ведро с водой оставляли постоять на улице сутки, после этой водой умывались, а серебряную вещь прятали на кухне, чтобы никто не нашел.
-
Также в этот день принято заниматься домашними делами и работой в саду.
Что нельзя делать:
-
Хвастаться — можно лишиться всего нажитого.
-
Делиться с окружающими планами — могут сглазить.
-
Отчитывать детей — ребенка будут мучить ночные кошмары.
-
Брать деньги в долг — ухудшится финансовое состояние. Ходить к врачу — к неприятностям.
-
Мужчинам ходить на рыбалку и охоту.
-
Устраивать шумные застолья.
Погодные приметы:
-
Ветер подул с запада — к сырости.
-
Яркая радуга — погода испортится.
-
Лед на реке еще не растаял — год будет неудачный.
Что произошло 29 апреля
-
1800 год — в Петербурге торжественно открылась Мальтийская капелла при здании Мальтийского ордена (ныне в здании ордена размещается Суворовское училище).
-
1863 год — частичная отмена телесных наказаний в России.
-
1918 год — в Петрограде создана киностудия «Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун» (позднее «Ленфильм»).
-
1925 год — в докладе на XIV партконференции Бухарин впервые пустил в оборот фразу «генеральная линия партии».
-
1927 год — в Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории создан первый прибор, фотографирующий разного рода звуки: речь человека, биение сердца.
-
1929 год — обращение XVI конференции ВКП(б) к рабочему классу СССР о развертывании социалистического соревнования.
-
1931 год — в СССР проведена первая опытная телепередача.
-
1932 год — Совнарком СССР принял постановление о строительстве железнодорожной магистрали Донбасс-Москва.
-
1932 год — в СССР созданы бригады содействия милиции (Бригадмил).
-
1939 год — завершился (начало 28 апреля) беспосадочный перелет на самолете ЦКБ-30 «Москва» по трансатлантическому маршруту Москва — остров Мискоу (США) летчиков В. К. Коккинаки и М. X. Гордиенко.
-
1961 год — хирург Леонид Рогозов успешно выполнил на себе операцию аппендэктомии.
-
1968 год — на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым в главных ролях.
-
2001 год — Госдума России приняла во втором чтении законопроект, разрешающий ввоз в Россию облученного ядерного топлива.
-
2009 год — в 20.58 (мск) с космодрома Плесецк осуществлен успешный пуск ракеты «Союз-У» с КА в интересах МО РФ.