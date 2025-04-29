29 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

29 апреля отмечается Международный день танца, Радоница и День Арины Рассадницы. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Радоница (Радуница)

29 апреля в России справляется Радоница (Радуница). В русской православной церкви отмечается во вторник на второй неделе после Пасхи. Праздник установлен для того, чтобы верующие после светлой Пасхи могли разделить с усопшими великую радость воскресения Христова.

Фото YorVen, iStock

Международные праздники

Международный день танца

Ежегодно 29 апреля отмечается Международный день танца. Он стал праздноваться с 1982 года по инициативе Международного совета танца в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра. Это торжество посвящено всем стилям танца.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 апреля

Всемирный день желаний.

День кошачьей ласки.

День рождения застежки-молнии.

День загадочных чердаков.

День жареных креветок скампи.

Международный день иммунологии.

Церковные праздники

День памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии

День памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии отмечается 29 апреля. Эти святые мученицы стали символами христианской веры и стойкости перед лицом мучений. Согласно преданиям, Агапия, Ирина и Хиония были убиены за свою веру в Христа в смутное время гонений на христиан.

Фото Ekaterina Korzh, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 29 апреля

Праздник иконы Божией Матери Тамбовской.

Праздник иконы Божией Матери Ильинская Черниговская.

Традиции и приметы на 29 апреля

29 апреля в народе отмечается День Арины Рассадницы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Чтобы привлечь деньги в дом, предки на рассвете брали воду из колодца и бросали в нее серебро. Ведро с водой оставляли постоять на улице сутки, после этой водой умывались, а серебряную вещь прятали на кухне, чтобы никто не нашел.

Также в этот день принято заниматься домашними делами и работой в саду.

Фото eclipse_images, iStock

Что нельзя делать:

Хвастаться — можно лишиться всего нажитого.

Делиться с окружающими планами — могут сглазить.

Отчитывать детей — ребенка будут мучить ночные кошмары.

Брать деньги в долг — ухудшится финансовое состояние. Ходить к врачу — к неприятностям.

Мужчинам ходить на рыбалку и охоту.

Устраивать шумные застолья.

Погодные приметы:

Ветер подул с запада — к сырости.

Яркая радуга — погода испортится.

Лед на реке еще не растаял — год будет неудачный.

