28 января: какой сегодня праздник в России и в мире
28 января отмечается День архива Военно-Морского Флота России, Международный день конструктора Лего и Павлов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День архива Военно-Морского Флота России
28 января в России отмечается День архива Военно-Морского Флота. Дата выбрана не случайно. Именно 28 января 1724 года, по устному указу Петра I при Адмиралтейств-коллегии для сбора и хранения документов, бумаг об ее экспедициях и контор образовали архив.
Международные праздники
Международный день конструктора Лего
28 января отмечается Международный день конструктора Лего. Это праздник, который объединяет уже много поколений детей и взрослых, увлеченных сборкой конструкторов.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 января
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Международный день защиты персональных данных.
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День рождения дизельного двигателя.
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Всемирный день безработных.
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День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ.
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День поп-арта.
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День благодарности разработчикам плагинов.
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День пробуждения внутреннего ребенка.
Церковные праздники
День памяти преподобного Павла Фивейского
День памяти преподобного Павла Фивейского отмечается 28 января. Праздник связан с одним из выдающихся подвижников монашества, жившим в IV веке. Павел Фивейский известен своей глубокою духовной жизнью и стремлением к абсолютному самоотречению, что привлекло внимание других монахов и искателей духовного пути. По преданию, он был одним из первых, кто избрал жизнь в уединении, отвечая на вызовы своего времени, когда христианство становилось все более популярным и мирским.
Какие еще церковные праздники отмечаются 28 января
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День памяти преподобного Иоанна Кущника.
Традиции и приметы на 28 января
28 января православные вспоминают преподобного Павла Фивейского, в народе — Павлов день, или День колдунов. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Проводить уборку всей семьей, чтобы в доме царили благополучие и мир.
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Праздник считали отличным днем для свадьбы и венчания. Брак, заключенный 28 января, должен быть крепким и счастливым.
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Надевали одежду из льна для крепкого здоровья.
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День проводили в кругу друзей — для отпугивания злых сил.
Что нельзя делать:
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Злиться и ссориться — можно разозлить домового.
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Оставлять дом в беспорядке — к тоске и унынию.
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Общаться с колдунами, гадалками.
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Носить грязную одежду — к привлечению внимания нечисти.
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Быть рассеянным и легкомысленным — к потерям в материальном и духовном плане.
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Хвастаться достижениями — к неудачам.
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Выходить из дома голодным — к болезни.
Погодные приметы:
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Тучи плывут с севера — будет похолодание.
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Ясный день — к жаркому и сухому лету.
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Синицы расшумелись — будут морозы и метели.
Что произошло 28 января
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1724 год — указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.
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1725 год — в России наступила «эпоха дворцовых переворотов».
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1762 год — российский император Петр III помиловал фельдмаршала Миниха.
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1820 год — русской кругосветной экспедицией шлюпов «Восток» и «Мирный» была открыта Антарктида.
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1906 год — в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
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1918 год — В.И. Ленин подписал декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).
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1945 год — советские войска освободили Клайпеду и Катовице.
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1945 год — советские войска заняли Мемель.
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1949 год — Газета «Правда» начала кампанию против «безродных космополитов».
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1986 год — катастрофа американского космического корабля «Челленджер».
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1991 год — Куйбышев переименован в Самару.
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1992 год — Борис Ельцин издал указ «О свободе торговли».
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1999 год — в Москве прошел финал первого международного конкурса красоты «Мисс Содружество».
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2009 год — в Москву прибыл Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР.