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Какой сегодня праздник: что за день 28 июня — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

3 мин.

28 июня: какой сегодня праздник

Мария Маковей
Автор
Фестиваль «Алые паруса»
Фото David_Bokuchava/istockphoto.com
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28 июня отмечается Международный день социального бизнеса, День российского букмекера и День Фита. Рассказываем, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

  • Международный день пирсинга. Дату символически приурочили ко дню рождения Джима Уорда, открывшего первый в мире салон для пирсинга в 1978 году.

Международный день пирсинга.
Фото Peopleimages/istockphoto.com

  • Международный день социального бизнеса. Призван объединить социальных предпринимателей, представителей власти, общественных организаций, а также других людей, неравнодушных к насущным проблемам общества.

Российские праздники

  • Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Впервые праздник состоялся в 1968 году. Названием послужило одноименное произведение писателя Александра Грина.

Фестиваль &laquo;Алые Паруса&raquo;. «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2024 году: дата, программа и место проведения

  • День российского букмекера. Праздник учредили по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов.

  • День Декларации о государственном суверенитете Рecпублики Адыгея. В этот день 30 лет назад была подписана Декларация о государственном суверенитете Советской Социалистической Республики Адыгея.

Православные праздники

  • День памяти святого пророка Амоса. Амос выступал в защиту строгого монотеизма, против распространения идолопоклонства.

  • Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Воронинская. В этот день произошло явление Воронинской иконы Божией Матери в 12 км к югу от Череповца на месте нынешнего погоста близ деревни Воронино.

  • Дeнь пaмяти cвятитeля Иoны, митpoпoлитa Мocкoвcкoгo. В этот день родился Святитель Иона, митрополит Московский и всея России.

Необычные праздники

  • Счастливый день сердечных объятий. Доказано, что тактильный контакт очень важен для достижения людьми чувства безопасности.

  • День карусельной лошадки. История карусели начинается в Средневековье, тогда это слово имело мужской род и обозначало рыцарский турнир.

День карусельной лошадки.
Фото mzajac/istockphoto.com

  • День числа Тау. Предложил отмечать этот день американский математик Майкл Харт, так как эту дату можно записать в виде 6,28 — именно так выглядят первые знаки Тау.

Традиции и приметы

28 июня проходит церковный праздник — День памяти пророка Амоса. В народе его называют День Фита. Считается, что к этой дате созревает овес.

Праздник отлично подходит для сбора трав и приготовления целительных отваров, но делать это нужно рано утром. Сегодня следует уделить больше внимания близким людям, в особенности детям и старикам. Предки считали, что любая оказанная кому-то помощь в этот день вернется сполна. Кроме того, на Руси было принято просить у Фита защиты для животных, иначе есть риск их потерять.

28 июня традиции и приметы
Фото Peopleimages/istockphoto.com

Нельзя сегодня ругаться, скандалить, вступать в конфликт, повышать на кого-то голос. Не рекомендуется выбрасывать остатки завтрака, обеда и ужина. Лучше раздать их домашним или диким животным, птицам. Также нельзя ходить к реке, лугу или в лес, так как, согласно поверью, нечистая сила может унести к себе. Особенно опасны русалки, они могут завести на самое дно.

Что касается народных примет. Если в этот день идет дождь — будет плохой урожай. Цветы ноготков закрылись днем, а фиалки согнули стебли — к дождю. Кузнечики стрекочут громко и долго — ждать осадков. Коровы и овцы прячутся в укрытии — к грозе. Овцы дерутся и прыгают — к сырой погоде. Если перистые облака плывут с запада, то будет затяжная непогода.

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