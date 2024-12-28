28 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
28 декабря отмечается Международный день кино, День рождественского пряника и Трифонов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День рождественского пряника
28 декабря в России отмечается День рождественского пряника. Это кондитерское изделие, украшенное сахарной глазурью, считается прекрасным угощением для детей и взрослых, приятным подарком на Новый год и Рождество и оригинальной елочной игрушкой.
Международные праздники
Международный день кино
Международный день кино отмечается 28 декабря. Это праздник кинематографистов и любителей кино по всему миру. Дата выбрана неслучайно. Именно 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 декабря
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День поиска северного оленя.
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День шоколадных конфет в США.
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День смеха в Испании.
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День адвоката в Азербайджане.
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День игра в карты в США.
Церковные праздники
День памяти преподобного Трифона Кольского
День памяти преподобного Трифона Кольского отмечается 28 декабря. Преподобный Трифон Кольский, известный также как Трифон Великий, жил в XIII веке и является одним из самых почитаемых святых в Русской Православной Церкви. Он был известен своей благочестивой жизнью и служением в монашестве на Кольском полуострове, где основал несколько монастырей. Преподобный Трифон прославился аскетизмом, молитвенной практикой и помощью местным жителям. Его житие полнится чудесами и подвигами, а также примерами помощи нуждающимся.
Какие еще церковные праздники отмечаются 28 декабря
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Собор Крымских святых.
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Собор Кольских святых.
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День памяти преподобного Павла Латрийского.
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День памяти святителя Стефана Сурожского.
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День памяти преподобного Парда Отшельника.
Традиции и приметы на 28 декабря
28 декабря православными верующими отмечается День памяти преподобного Трифона Кольского, в народе — Трифонов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Этот день подходит для учебы, познания чего-то нового, в том числе новой профессии.
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Люди старались помочь нуждающимся либо деньгами, либо вещами. Это приносило не только моральное удовлетворение, но избавляло от рязличных тягот в будущем.
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Если на рассвете небо окрашивалось в красный цвет, предки выходили на улицу и загадывали желание. Сначала они жаловались заре на все невзгоды, затем просили о чем-то, крестились и шли домой. По дороге запрещалось с кем-либо разговаривать.
Что нельзя делать:
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Ругать погоду — к тяжелым болезням.
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Ходить в лес — зима рассердится и напустит стужу, метель, ураган.
Ходить в гости, начинать новые дела и продолжать старые.
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Молодым девушкам много смеяться, иначе попадется муж, с которым придется много плакать.
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Супругам, у которых нет детей, дарить чужим детям подарки — не будет детей.
Погодные приметы:
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Какая погода на Трифонов день, такая будет в марте.
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Сухой снег — к засушливому лету.
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Красная заря утром сулит мороз.
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Морозный и малоснежный день — к урожаю хлеба.