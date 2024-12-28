28 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

28 декабря отмечается Международный день кино, День рождественского пряника и Трифонов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День рождественского пряника

28 декабря в России отмечается День рождественского пряника. Это кондитерское изделие, украшенное сахарной глазурью, считается прекрасным угощением для детей и взрослых, приятным подарком на Новый год и Рождество и оригинальной елочной игрушкой.

Фото Vadym Petrochenko, iStock

Международные праздники

Международный день кино

Международный день кино отмечается 28 декабря. Это праздник кинематографистов и любителей кино по всему миру. Дата выбрана неслучайно. Именно 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 декабря

День поиска северного оленя.

День шоколадных конфет в США.

День смеха в Испании.

День адвоката в Азербайджане.

День игра в карты в США.

Церковные праздники

День памяти преподобного Трифона Кольского

День памяти преподобного Трифона Кольского отмечается 28 декабря. Преподобный Трифон Кольский, известный также как Трифон Великий, жил в XIII веке и является одним из самых почитаемых святых в Русской Православной Церкви. Он был известен своей благочестивой жизнью и служением в монашестве на Кольском полуострове, где основал несколько монастырей. Преподобный Трифон прославился аскетизмом, молитвенной практикой и помощью местным жителям. Его житие полнится чудесами и подвигами, а также примерами помощи нуждающимся.

Фото Ekaterina Korzh, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 28 декабря

Собор Крымских святых.

Собор Кольских святых.

День памяти преподобного Павла Латрийского.

День памяти святителя Стефана Сурожского.

День памяти преподобного Парда Отшельника.

Традиции и приметы на 28 декабря

28 декабря православными верующими отмечается День памяти преподобного Трифона Кольского, в народе — Трифонов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Этот день подходит для учебы, познания чего-то нового, в том числе новой профессии.

Люди старались помочь нуждающимся либо деньгами, либо вещами. Это приносило не только моральное удовлетворение, но избавляло от рязличных тягот в будущем.

Если на рассвете небо окрашивалось в красный цвет, предки выходили на улицу и загадывали желание. Сначала они жаловались заре на все невзгоды, затем просили о чем-то, крестились и шли домой. По дороге запрещалось с кем-либо разговаривать.

Фото Olezzo, iStock

Что нельзя делать:

Ругать погоду — к тяжелым болезням.

Ходить в лес — зима рассердится и напустит стужу, метель, ураган.

Ходить в гости, начинать новые дела и продолжать старые.

Молодым девушкам много смеяться, иначе попадется муж, с которым придется много плакать.

Супругам, у которых нет детей, дарить чужим детям подарки — не будет детей.

Погодные приметы: