28 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
28 августа отмечается День столяра, День надутых губ и Успение Пресвятой Богородицы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День столяра
28 августа профессиональный праздник отмечают столяры — мастера и ремесленники, которые работают с деревом. Сегодня столяры трудятся на мебельных производствах, строительных работах и даже задействованы в авиационной промышленности — создают фанерную обшивку для салонов.
День котлет в Костроме
День котлет в Костроме отмечается ежегодно 28 августа. Изначально праздник задумывался как рекламное мероприятие местного производителя полуфабрикатов. Впервые торжество отметили 28 августа 2007 года, однако День котлет так понравился жителям города и туристам, что его стали проводить ежегодно. С 2011 года празднику присвоили официальный статус народного фестиваля.
Международные праздники
День надутых губ
День надутых губ отмечается ежегодно 28 августа. Праздник носит неофициальный характер. В этот день разрешается надуть губки, чтобы показать недовольство или выразить разочарование даже по мелочам.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 августа
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День запрокидывания головы;
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День «Гоняйте мышкой вокруг значков»;
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Международный день публичного чтения комиксов;
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Славянский праздник сбора урожая «Спожинки»;
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День мечты в США;
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Битва томатов в Испании;
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День дедушек и бабушек в Мексике.
Церковные праздники
Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы — один из важнейших праздников для православных верующих. Он посвящен воспоминанию кончины (успению) Девы Марии, матери Иисуса Христа. В этот день верующие вспоминают земную жизнь Богоматери, ее праведность и благочестие.
Какие еще церковные праздники отмечают 28 августа
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Праздник иконы Божией Матери «Моздокской»;
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Праздник иконы Божией Матери «София — Премудрость Божия».
Традиции и приметы на 28 августа
28 августа православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. На Руси этот день совпадал с окончанием сезона летних полевых работ. Поэтому к церковному празднику относилось множество народных поверий. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Предки посещали церковь, ставили свечи и молились за благополучие семьи.
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Отмечать праздник, который совпадал с окончанием Успенского поста и жатвы, собирались всей деревней, приносили на общий стол освященные в церкви продукты. Сейчас Успение Пресвятой Богородицы можно отметить в семейном кругу.
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Люди старались помочь нуждающимся, делились с ними едой, вещами.
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В этот день принято свататься. Считалось, что за такими парами будет приглядывать сама Богородица.
Что нельзя делать
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Работать по дому, в огороде.
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Ходить босиком по росе. Считалось, что это земля плачет по Богородице, поэтому топтать ее «слезы» — это плохая примета.
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Конфликтовать и ссориться, особенно с близкими.
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Девушкам стричь волосы. Считалось, чем больше девушка сострижет волос, тем позднее выйдет замуж.
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Надевать неудобную обувь. Если в праздник натереть ноги, то в ближайшее время будут неудачи.
Погодные приметы
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Солнечная и теплая погода — бабье лето будет прохладным.
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Много паутины — к малоснежной зиме.
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Радуга — к теплой и солнечной осени.
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Дождь — значит ненастная погода будет до конца осени.
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Туман — к урожаю грибов.
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Гром и гроза — будет ранняя и дождливая осень.