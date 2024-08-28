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Какой сегодня праздник: что за день 28 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

28 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День столяра
Фото FabrikaCr/istockphoto.com
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28 августа отмечается День столяра, День надутых губ и Успение Пресвятой Богородицы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День столяра

28 августа профессиональный праздник отмечают столяры — мастера и ремесленники, которые работают с деревом. Сегодня столяры трудятся на мебельных производствах, строительных работах и даже задействованы в авиационной промышленности — создают фанерную обшивку для салонов.

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День котлет в Костроме

День котлет в Костроме отмечается ежегодно 28 августа. Изначально праздник задумывался как рекламное мероприятие местного производителя полуфабрикатов. Впервые торжество отметили 28 августа 2007 года, однако День котлет так понравился жителям города и туристам, что его стали проводить ежегодно. С 2011 года празднику присвоили официальный статус народного фестиваля.

День котлет в Костроме
Фото Tatiana Volgutova/istockphoto.com

Международные праздники

День надутых губ

День надутых губ отмечается ежегодно 28 августа. Праздник носит неофициальный характер. В этот день разрешается надуть губки, чтобы показать недовольство или выразить разочарование даже по мелочам.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 августа

  • День запрокидывания головы;

  • День «Гоняйте мышкой вокруг значков»;

  • Международный день публичного чтения комиксов;

  • Славянский праздник сбора урожая «Спожинки»;

  • День мечты в США;

  • Битва томатов в Испании;

  • День дедушек и бабушек в Мексике.

Церковные праздники

Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы — один из важнейших праздников для православных верующих. Он посвящен воспоминанию кончины (успению) Девы Марии, матери Иисуса Христа. В этот день верующие вспоминают земную жизнь Богоматери, ее праведность и благочестие.

Церковные праздники
Фото Sergei Dolgov/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 28 августа

  • Праздник иконы Божией Матери «Моздокской»;

  • Праздник иконы Божией Матери «София — Премудрость Божия».

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Традиции и приметы на 28 августа

28 августа православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. На Руси этот день совпадал с окончанием сезона летних полевых работ. Поэтому к церковному празднику относилось множество народных поверий. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки посещали церковь, ставили свечи и молились за благополучие семьи.

  • Отмечать праздник, который совпадал с окончанием Успенского поста и жатвы, собирались всей деревней, приносили на общий стол освященные в церкви продукты. Сейчас Успение Пресвятой Богородицы можно отметить в семейном кругу.

  • Люди старались помочь нуждающимся, делились с ними едой, вещами.

  • В этот день принято свататься. Считалось, что за такими парами будет приглядывать сама Богородица.

Семейный ужин
Фото Choreograph/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Работать по дому, в огороде.

  • Ходить босиком по росе. Считалось, что это земля плачет по Богородице, поэтому топтать ее «слезы» — это плохая примета.

  • Конфликтовать и ссориться, особенно с близкими.

  • Девушкам стричь волосы. Считалось, чем больше девушка сострижет волос, тем позднее выйдет замуж.

  • Надевать неудобную обувь. Если в праздник натереть ноги, то в ближайшее время будут неудачи.

Погодные приметы

  • Солнечная и теплая погода — бабье лето будет прохладным.

  • Много паутины — к малоснежной зиме.

  • Радуга — к теплой и солнечной осени.

  • Дождь — значит ненастная погода будет до конца осени.

  • Туман — к урожаю грибов.

  • Гром и гроза — будет ранняя и дождливая осень.

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