28 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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28 августа отмечается День столяра, День надутых губ и Успение Пресвятой Богородицы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День столяра

28 августа профессиональный праздник отмечают столяры — мастера и ремесленники, которые работают с деревом. Сегодня столяры трудятся на мебельных производствах, строительных работах и даже задействованы в авиационной промышленности — создают фанерную обшивку для салонов.

День котлет в Костроме

День котлет в Костроме отмечается ежегодно 28 августа. Изначально праздник задумывался как рекламное мероприятие местного производителя полуфабрикатов. Впервые торжество отметили 28 августа 2007 года, однако День котлет так понравился жителям города и туристам, что его стали проводить ежегодно. С 2011 года празднику присвоили официальный статус народного фестиваля.

Фото Tatiana Volgutova/istockphoto.com

Международные праздники

День надутых губ

День надутых губ отмечается ежегодно 28 августа. Праздник носит неофициальный характер. В этот день разрешается надуть губки, чтобы показать недовольство или выразить разочарование даже по мелочам.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 августа

День запрокидывания головы;

День «Гоняйте мышкой вокруг значков»;

Международный день публичного чтения комиксов;

Славянский праздник сбора урожая «Спожинки»;

День мечты в США;

Битва томатов в Испании;

День дедушек и бабушек в Мексике.

Церковные праздники

Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы — один из важнейших праздников для православных верующих. Он посвящен воспоминанию кончины (успению) Девы Марии, матери Иисуса Христа. В этот день верующие вспоминают земную жизнь Богоматери, ее праведность и благочестие.

Фото Sergei Dolgov/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 28 августа

Праздник иконы Божией Матери «Моздокской»;

Праздник иконы Божией Матери «София — Премудрость Божия».

Традиции и приметы на 28 августа

28 августа православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. На Руси этот день совпадал с окончанием сезона летних полевых работ. Поэтому к церковному празднику относилось множество народных поверий. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки посещали церковь, ставили свечи и молились за благополучие семьи.

Отмечать праздник, который совпадал с окончанием Успенского поста и жатвы, собирались всей деревней, приносили на общий стол освященные в церкви продукты. Сейчас Успение Пресвятой Богородицы можно отметить в семейном кругу.

Люди старались помочь нуждающимся, делились с ними едой, вещами.

В этот день принято свататься. Считалось, что за такими парами будет приглядывать сама Богородица.

Фото Choreograph/istockphoto.com

Что нельзя делать

Работать по дому, в огороде.

Ходить босиком по росе. Считалось, что это земля плачет по Богородице, поэтому топтать ее «слезы» — это плохая примета.

Конфликтовать и ссориться, особенно с близкими.

Девушкам стричь волосы. Считалось, чем больше девушка сострижет волос, тем позднее выйдет замуж.

Надевать неудобную обувь. Если в праздник натереть ноги, то в ближайшее время будут неудачи.

Погодные приметы