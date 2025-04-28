28 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
28 апреля отмечается День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда и Пудов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День работников скорой медицинской помощи
28 апреля в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. Дата торжества связана с историческим событием. 28 апреля 1898 года был издан указ, который закреплял за двумя полицейскими участками столицы по карете «Скорой помощи». Для врачей выделили отдельные помещения, где круглосуточно дежурил один из медиков.
Международные праздники
Всемирный день охраны труда
Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Праздник проводится с 2003 года по инициативе Международной организации труда. Цель — привлечь внимание к мерам по предотвращению аварий и травматизма на рабочем месте.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 апреля
-
День химической безопасности.
-
День космического туриста.
-
День шифровальной службы МВД РФ.
-
День обнаружения гена биологических часов.
-
День рождения воздушного кондиционера.
-
День «Заплати вперед».
-
День супергероев.
-
День чтения великих поэтов.
-
День черничного пирога.
Церковные праздники
День памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима
День памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима отмечается 28 апреля. Эти ученики Христовы были выдающимися проповедниками в раннем христианстве. Аристарх, который стал спутником апостола Павла, упоминается в книге Деяний как свидетель о распространении христианской веры. Пуд и Трофим также служили вместе с Павлом и помогали в его миссионерской деятельности. Они стали символом преданности и усердия в служении Христу.
Какие еще церковные праздники отмечаются 28 апреля
-
День памяти мучениц Василиссы и Анастасии Римских.
Традиции и приметы на 28 апреля
28 апреля в народе отмечается Пудов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Чтобы привлечь в дом счастье, предки ставили в доме новое комнатное растение.
-
Принято менять постельное белье, чтобы все беды миновали дом, а в семье царила гармония.
Что нельзя делать:
-
Есть яйца, которые снесла черная курица, — к проблемам со зрением.
-
Давать деньги в долг — их не вернут.
-
Перетряхивать подушки и матрасы — к проблемам в семье.
-
Нагружать себя работой — к неудачам в личной жизни, проблемам со здоровьем и на работе.
-
Делиться тайнами — их расскажут посторонним.
Погодные приметы:
-
Пчелиный рой залетел во двор — будет счастье.
-
Яркое солнце — к скорому дождю.
-
Красная заря — к ветреной погоде.
Что произошло 28 апреля
-
1566 год — начало строительства Вологодского кремля по приказу Ивана Грозного.
-
1799 год — взятие Милана русскими войсками.
-
1848 год — писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин сослан в Вятскую губернию.
-
1852 год — арест И. С. Тургенева за статью о Н. В. Гоголе в «Московских ведомостях».
-
1925 год — на экраны вышел первый фильм Сергея Эйзенштейна «Стачка».
-
1937 год — в СССР Совнарком принял решение о 3-м пятилетнем плане.
-
1945 год — части Красной Армии начали штурм Рейхстага.
-
1956 год — Указом Президиума ВС СССР с депортированных народов снят режим спецпоселения.
-
1963 год — вступил в строй аэровокзал «Внуково-2».
-
1990 год — в последний раз было присвоено звание Маршал Советского Союза: его был удостоен Дмитрий Язов.
-
1991 год — в СССР прошло первое заседание масонской ложи («Северная звезда»).
-
2001 год — полет первого космического туриста — американца Денниса Тито.
-
2016 год — с космодрома Восточный был осуществлен первый пуск ракеты.