27 января: какой сегодня праздник в России и в мире
27 января отмечается День снятия блокады Ленинграда, Международный день памяти жертв Холокоста и Нинин день. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на этот день.
Праздники в России
День снятия блокады Ленинграда
27 января в России отмечается один из дней воинской славы — День снятия блокады Ленинграда. Блокада города-героя началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Она стала самой кровопролитной в истории человечества. 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советские войска окончательно разгромили немецко-фашистские войска под Ленинградом. Блокада города была снята.
Международные праздники
Международный день памяти жертв Холокоста
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Он связан с датой освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим» (Польша) советскими войсками. Памятный день установили в 2005 году.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 января
-
День танца со своей тенью.
-
День шоколадного торта.
-
День печати МВД РФ.
-
День жизнелюба.
-
День солнечного кофе.
-
День комьюнити-менеджера.
Церковные праздники
День памяти святой равноапостольной Нины
День памяти святой равноапостольной Нины отмечается 27 января в православном календаре. Ее жизненный путь связан с чудесами и благовестием, которое она несла, преодолевая множество трудностей. По преданию, Нина, будучи рядом со святыми апостолами, получила благодарность от Бога за свои труды и способности. Она проповедовала христианство, исцеляла больных и учила людей вере и любви.
Какие еще церковные праздники отмечаются 27 января
-
День памяти Синайских и раифских преподобных.
Традиции и приметы на 27 января
27 января православные вспоминают святую равноапостольную Нину, в народе — Нинин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Крестьяне наводили порядки — убирались, обходили домашний скот, чистили его, хлева, настилали солому, обращались к животным только по ласковым именам. В особом почете были коровы.
-
Вставали как можно раньше, переделывали все домашние дела, а после готовили завтрак из молочных продуктов. Во время еды благодарили коров за сытный завтрак.
-
Высаживали семена на рассаду.
-
Праздник считался благоприятным днем для начала бизнеса.
-
В особом почете была умственная работа, поэтому предки старались проводить время за чтением и изучением чего-то нового.
Что нельзя делать:
-
Бездельничать и спать до обеда — можно лишиться счастья.
-
Лениться весь день — святая накажет горестями и неприятностями.
-
Кричать — нечисть прилетит на крики и принесет в дом беды.
Погодные приметы:
-
Белые облака — будет мороз.
-
На деревьях иней — к теплу.
-
Мороз и начал идти снег — скоро потеплеет.
-
Сильный ветер — год будет сырым и дождливым.
-
Туман вокруг луны — к снегу.
Что произошло 27 января
-
1820 год — русская антарктическая экспедиция под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева стала первой, кто добрался до берегов Антарктиды.
-
1902 год — гахам Таврический и Одесский Самуил Пампулов, верховный светский и духовный глава караимов, совершил торжественное освящение кенассы в г. Киеве. Всех восхищала красота постройки и роскошь отделки в мавританско-арабском стиле.
-
1924 год — похороны В. И. Ленина.
-
1924 год — на Красной площади в Москве состоялось открытие мавзолея Ленина.
-
1943 год — восстановлено железнодорожное сообщение между Москвой и Ленинградом.
-
1944 год — в результате операции «Январский гром» было завершено полное снятие блокады Ленинграда.
-
1945 год — освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша).
-
1959 год — в Москве открылся XXI съезд КПСС.
-
1962 год — решением Совета Министров СССР имена членов антипартийной группы Молотова, Кагановича и Маленкова ликвидированы во всех названиях населенных пунктов, учреждений и организаций.
-
1987 год — на пленуме ЦК КПСС М. Горбачев впервые назвал время правления Л. Брежнева «эпохой застоя» и объявил наступление нового этапа перестройки — «эру гласности».
-
2009 год — митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI Патриархом Московским и Всея Руси.