27 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
27 ноября отмечается Международный день гитариста, День морской пехоты ВМФ РФ и Филиппов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День морской пехоты ВМФ РФ
27 ноября в России отмечается День морской пехоты Военно-морского флота Российской Федерации. Дата торжества связана с историческим событием. Именно 27 ноября 1705 года Петр I издал Указ о формировании первого в России «полка морских солдат» для несения службы на абордажно-десантных кораблях парусного и гребного флотов, в караульной службе адмиралтейств и береговых учреждениях флота российского.
Международные праздники
Международный день гитариста
27 ноября во многих странах отмечается Международный день гитариста. Торжество отмечается с 1924 года и связано с днем рождения легендарного гитариста Джими Хендрикса, который считается одним из самых великих и влиятельных гитаристов во всем мире.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 ноября
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День самозанятых.
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День поддержки черепах.
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День работников ветеринарной службы Кубани.
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День оценщика.
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День вяленого мяса в США.
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День учителя в Испании.
Церковные праздники
День памяти святого апостола Филиппа
День памяти святого апостола Филиппа отмечается 27 ноября в православной традиции. Святой Филипп был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа, он сыграл важную роль в распространении христианства. Согласно Евангелию от Иоанна, именно он призвал Нафанаила следовать за Христом.
Какие еще церковные праздники отмечаются 27 ноября
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Заговенье на Рождественский пост.
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День памяти святителя Григория Паламы.
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День памяти святых правоверного царя Иустиниана и царицы Феодоры.
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День памяти священномученика Василия Никольского.
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День памяти преподобного Филиппа Ирапского.
Традиции и приметы на 27 ноября
27 ноября отмечается день памяти святого апостола Филиппа, в народе — Филиппов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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По вечерам девушки собирались за работой — пряли лен и шерсть. Они пели песни и строили планы на Рождество.
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В Филиппов день отмечается Заговенье на Рождественский пост, поэтому устраивались щедрые застолья с мясными угощениями.
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27 ноября считался последним днем для венчания.
Что нельзя делать
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Лениться и отказываться от работы — к проблемам.
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Давать еду, даже гостям после застолья — к потерям.
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Ходить в лес в одиночку — можно встретить волка.
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Конфликтовать и ссориться — ссора затянется надолго.
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Лицемерить для достижения целей — к финансовым потерям.
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Давать ключи от квартиры — чужой человек может передать им негативную энергию.
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Стричь волосы и ногти — можно лишиться здоровья.
Погодные приметы
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Снегопад предвещает затяжные дожди.
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Облачность и осадки указывают на холодную весну и дождливый май.
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Вороны громко каркают — будет тепло.
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Воробьи чирикают — погода изменится.