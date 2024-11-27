27 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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27 ноября отмечается Международный день гитариста, День морской пехоты ВМФ РФ и Филиппов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День морской пехоты ВМФ РФ

27 ноября в России отмечается День морской пехоты Военно-морского флота Российской Федерации. Дата торжества связана с историческим событием. Именно 27 ноября 1705 года Петр I издал Указ о формировании первого в России «полка морских солдат» для несения службы на абордажно-десантных кораблях парусного и гребного флотов, в караульной службе адмиралтейств и береговых учреждениях флота российского.

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Международные праздники

Международный день гитариста

27 ноября во многих странах отмечается Международный день гитариста. Торжество отмечается с 1924 года и связано с днем рождения легендарного гитариста Джими Хендрикса, который считается одним из самых великих и влиятельных гитаристов во всем мире.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 ноября

День самозанятых.

День поддержки черепах.

День работников ветеринарной службы Кубани.

День оценщика.

День вяленого мяса в США.

День учителя в Испании.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Филиппа

День памяти святого апостола Филиппа отмечается 27 ноября в православной традиции. Святой Филипп был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа, он сыграл важную роль в распространении христианства. Согласно Евангелию от Иоанна, именно он призвал Нафанаила следовать за Христом.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 27 ноября

Заговенье на Рождественский пост.

День памяти святителя Григория Паламы.

День памяти святых правоверного царя Иустиниана и царицы Феодоры.

День памяти священномученика Василия Никольского.

День памяти преподобного Филиппа Ирапского.

Традиции и приметы на 27 ноября

27 ноября отмечается день памяти святого апостола Филиппа, в народе — Филиппов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

По вечерам девушки собирались за работой — пряли лен и шерсть. Они пели песни и строили планы на Рождество.

В Филиппов день отмечается Заговенье на Рождественский пост, поэтому устраивались щедрые застолья с мясными угощениями.

27 ноября считался последним днем для венчания.

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Что нельзя делать

Лениться и отказываться от работы — к проблемам.

Давать еду, даже гостям после застолья — к потерям.

Ходить в лес в одиночку — можно встретить волка.

Конфликтовать и ссориться — ссора затянется надолго.

Лицемерить для достижения целей — к финансовым потерям.

Давать ключи от квартиры — чужой человек может передать им негативную энергию.

Стричь волосы и ногти — можно лишиться здоровья.

Погодные приметы