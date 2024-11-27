Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 27 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

27 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

27 ноября отмечается Международный день гитариста
Мария Задорожная
Автор
Международный день гитариста
Фото eclipse_images, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

27 ноября отмечается Международный день гитариста, День морской пехоты ВМФ РФ и Филиппов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Производственный календарь-2025 по&nbsp;месяцам с&nbsp;праздниками и&nbsp;выходными. Производственный календарь-2025: какие выходные будут у россиян в следующем году

Праздники в России

День морской пехоты ВМФ РФ

27 ноября в России отмечается День морской пехоты Военно-морского флота Российской Федерации. Дата торжества связана с историческим событием. Именно 27 ноября 1705 года Петр I издал Указ о формировании первого в России «полка морских солдат» для несения службы на абордажно-десантных кораблях парусного и гребного флотов, в караульной службе адмиралтейств и береговых учреждениях флота российского.

День морской пехоты ВМФ РФ
Фото -lvinst-, iStock

Международные праздники

Международный день гитариста

27 ноября во многих странах отмечается Международный день гитариста. Торжество отмечается с 1924 года и связано с днем рождения легендарного гитариста Джими Хендрикса, который считается одним из самых великих и влиятельных гитаристов во всем мире.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 ноября

  • День самозанятых.

  • День поддержки черепах.

  • День работников ветеринарной службы Кубани.

  • День оценщика.

  • День вяленого мяса в США.

  • День учителя в Испании.

Календарь семейных праздников на&nbsp;2024 год: какие семейные праздники будут в&nbsp;2024. Календарь семейных праздников на 2024 год

Церковные праздники

День памяти святого апостола Филиппа

День памяти святого апостола Филиппа отмечается 27 ноября в православной традиции. Святой Филипп был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа, он сыграл важную роль в распространении христианства. Согласно Евангелию от Иоанна, именно он призвал Нафанаила следовать за Христом.

День памяти святого апостола Филиппа
Фото A.Greeg, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 27 ноября

  • Заговенье на Рождественский пост.

  • День памяти святителя Григория Паламы.

  • День памяти святых правоверного царя Иустиниана и царицы Феодоры.

  • День памяти священномученика Василия Никольского.

  • День памяти преподобного Филиппа Ирапского.

Традиции и приметы на 27 ноября

27 ноября отмечается день памяти святого апостола Филиппа, в народе — Филиппов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • По вечерам девушки собирались за работой — пряли лен и шерсть. Они пели песни и строили планы на Рождество.

  • В Филиппов день отмечается Заговенье на Рождественский пост, поэтому устраивались щедрые застолья с мясными угощениями.

  • 27 ноября считался последним днем для венчания.

Заниматься рукоделием
Фото mith67, iStock

Что нельзя делать

  • Лениться и отказываться от работы — к проблемам.

  • Давать еду, даже гостям после застолья — к потерям.

  • Ходить в лес в одиночку — можно встретить волка.

  • Конфликтовать и ссориться — ссора затянется надолго.

  • Лицемерить для достижения целей — к финансовым потерям.

  • Давать ключи от квартиры — чужой человек может передать им негативную энергию.

  • Стричь волосы и ногти — можно лишиться здоровья.

Погодные приметы

  • Снегопад предвещает затяжные дожди.

  • Облачность и осадки указывают на холодную весну и дождливый май.

  • Вороны громко каркают — будет тепло.

  • Воробьи чирикают — погода изменится.

Советские артисты, которых любили за&nbsp;рубежом. Знай наших: советские артисты, которых знали и любили за рубежом
Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Читайте далее
Кто родился 27 ноября: список известных личностей
Следующий материал
Кто родился 27 ноября: список известных личностей

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
01:05
Кто родился 27 ноября: список известных личностей
26 ноя 16:35
На ВДНХ открылся самый большой каток в Москве
26 ноя 15:30
«Вайб» стал словом года по версии «Грамоты.ру»
26 ноя 13:30
Исследование: у блондинок самый высокий показатель IQ
26 ноя 08:00
Как встречали Новый год в СССР: подарки и традиции