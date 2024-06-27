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Какой сегодня праздник: что за день 27 июня — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

3 мин.

27 июня: какой сегодня праздник

Мария Маковей
Автор
День рыболовства.
Фото BraunS/istockphoto.com
День рождения банкомата
Фото Drazen Zigic/istockphoto.com
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27 июня отмечается День рождения банкомата, День записывания случайных мыслей и День Елисея Гречкосея. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

  • Всемирный день рыболовства. Праздник учрежден Международной конференцией по регулированию и развитию рыболовства, которая состоялась в 1984 году в Риме.

Всемирный день рыболовства.
Фото Laura Ragsdale/istockphoto.com

  • День микро-, малых и средних предприятий. Установлен Генеральной ассамблеей ООН, призван привлечь внимание к ключевой роли предприятий в мировой экономике.

  • Всемирный день микробиома. Праздник должен помочь узнать о важности и потенциале микробиомов для устойчивого будущего.

Православные праздники

  • Собор Дивеевских святых. Праздник посвящен памяти святых Русской православной церкви, чья жизнь была связана с Дивеевским монастырем.

  • День памяти пророка Елисея. После смерти учителя Елисей открыл в себе дар пророчества. В течение 65 лет он делал предсказания израильским правителям, обличал нечестие и идолопоклонство.

  • День памяти Мефодия, патриарха Константинопольского. Канонизирован в лике святых, участвовал в проведении «Торжества православия» — написал по этому случаю чинопоследование. Оно используется в Православной церкви в настоящее время.

Необычные праздники

  • День рождения банкомата. 27 июня 1967 прошел испытание на практике первый банкомат.

День рождения банкомата
Фото Drazen Zigic/istockphoto.com

  • День записывания случайных мыслей. Если научиться записывать все мысли, приходящие в голову, то со временем мозг будет более дисциплинированным и начнет создавать креативные идеи.

Традиции и приметы

27 июня православные верующие чтят память еврейского пророка Элиша (в русской традиции — Елисея). В народе праздник получил название День Елисея Гречкосея. Такое название связано с тем, что в этот день на Руси продолжали сеять гречку.

Предки в этот день освящали новую и доставшуюся от других людей одежду. Они верили, что после обряда одежда не будет приносить новому хозяину неприятности. Кроме того, было принято молиться святому Елисею. Люди рано утром шли в церковь и просили у иконы удачи и везения.

День Елисея Гречкосея
Фото rezkrr/istockphoto.com

Как и в День Акулины Гречишницы, в праздник Елисея Гречкосея было принято ставить на столы блюда из гречки. Считалось, что так можно привлечь богатство и счастье в дом.

27 июня запрещается ругаться, ссориться и распространять негатив на других людей, иначе начнется полоса неудач в жизни. Не стоит также громко разговаривать, спорить и кричать — это сулит проблемы. Если в день Елисея надеть красную одежду, можно привлечь в жизнь негатив, агрессию и даже проклятия.

Также предки верили, что на Елисея нельзя стричь волосы и совершать какие-то манипуляции с прической.

Что касается погодных примет в этот день: дождь в праздник Елисея Гречкосея сулил семь дней сырой погоды, северо-западный ветер — ненастье. Восточный ветер мог предвещать болезни, а много комаров и мошкары предсказывали богатый урожай грибов и ягод.

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