27 июня: какой сегодня праздник
27 июня отмечается День рождения банкомата, День записывания случайных мыслей и День Елисея Гречкосея. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Международные праздники
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Всемирный день рыболовства. Праздник учрежден Международной конференцией по регулированию и развитию рыболовства, которая состоялась в 1984 году в Риме.
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День микро-, малых и средних предприятий. Установлен Генеральной ассамблеей ООН, призван привлечь внимание к ключевой роли предприятий в мировой экономике.
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Всемирный день микробиома. Праздник должен помочь узнать о важности и потенциале микробиомов для устойчивого будущего.
Православные праздники
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Собор Дивеевских святых. Праздник посвящен памяти святых Русской православной церкви, чья жизнь была связана с Дивеевским монастырем.
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День памяти пророка Елисея. После смерти учителя Елисей открыл в себе дар пророчества. В течение 65 лет он делал предсказания израильским правителям, обличал нечестие и идолопоклонство.
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День памяти Мефодия, патриарха Константинопольского. Канонизирован в лике святых, участвовал в проведении «Торжества православия» — написал по этому случаю чинопоследование. Оно используется в Православной церкви в настоящее время.
Необычные праздники
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День рождения банкомата. 27 июня 1967 прошел испытание на практике первый банкомат.
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День записывания случайных мыслей. Если научиться записывать все мысли, приходящие в голову, то со временем мозг будет более дисциплинированным и начнет создавать креативные идеи.
Традиции и приметы
27 июня православные верующие чтят память еврейского пророка Элиша (в русской традиции — Елисея). В народе праздник получил название День Елисея Гречкосея. Такое название связано с тем, что в этот день на Руси продолжали сеять гречку.
Предки в этот день освящали новую и доставшуюся от других людей одежду. Они верили, что после обряда одежда не будет приносить новому хозяину неприятности. Кроме того, было принято молиться святому Елисею. Люди рано утром шли в церковь и просили у иконы удачи и везения.
Как и в День Акулины Гречишницы, в праздник Елисея Гречкосея было принято ставить на столы блюда из гречки. Считалось, что так можно привлечь богатство и счастье в дом.
27 июня запрещается ругаться, ссориться и распространять негатив на других людей, иначе начнется полоса неудач в жизни. Не стоит также громко разговаривать, спорить и кричать — это сулит проблемы. Если в день Елисея надеть красную одежду, можно привлечь в жизнь негатив, агрессию и даже проклятия.
Также предки верили, что на Елисея нельзя стричь волосы и совершать какие-то манипуляции с прической.
Что касается погодных примет в этот день: дождь в праздник Елисея Гречкосея сулил семь дней сырой погоды, северо-западный ветер — ненастье. Восточный ветер мог предвещать болезни, а много комаров и мошкары предсказывали богатый урожай грибов и ягод.