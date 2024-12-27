27 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

27 декабря отмечается День спасателя РФ, День вырезания снежинки из бумаги и Филимонов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День спасателя РФ (День МЧС)

27 декабря в России отмечается День спасателя. Дата праздника выбрана не случайно — именно 27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия документа считается датой образования МЧС России и профессиональным праздником спасателей.

Международные праздники

День вырезания снежинки из бумаги

День вырезания снежинок из бумаги отмечается по всему миру ежегодно 27 декабря. Вырезание узоров из бумаги — очень древнее искусство, которое встречается у разных народов. В России торжество — это повод собраться за одним столом и подготовить украшения к Новому году.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 декабря

День соблазнения.

День паспортно-визовой службы МВД РФ.

День шиворот-навыворот.

День фруктового пирога в США.

День социалистической Конституции КНДР.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

День памяти святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха отмечается 27 декабря. Эти святые являются примером веры и подлинного мужества, проявленных в тяжелое время гонений на христиан. Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих — это мученики, которые приняли смерть за свою веру. Они были известны решимостью и стойкостью перед лицом страданий. Святые не только отказывались отвергать религию, но и вдохновляли других людей следовать за Христом.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 27 декабря

День памяти святых мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.

Традиции и приметы на 27 декабря

27 декабря православные христиане вспоминают святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, в народе — Филимонов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

У предков праздник ассоциировался с разгулом нечисти. Поэтому хозяйки с утра наводили порядки в доме, чтобы злые духи не смогли пробраться в жилище.

Считалось, что чистоплотных женщин в этот день сопровождала удача. Люди ходили в бани, очищали тело и тщательно мыли руки, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Для укрепления отношений с супругом жены пекли пироги и ставили их на стол.

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Что нельзя делать:

Оставлять маленьких детей без присмотра — злые духи навредят им.

Кормить мужа острой пищей — он будет злой.

Отправляться в путешествия, начинать новые дела и совершать крупные покупки — все пойдет крахом.

Погодные приметы: