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Какой сегодня праздник: что за день 27 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

27 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День рождения российского кино
Фото bernardbodo/istockphoto.com
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27 августа отмечается День рождения российского кино, День первого поцелуя и День Михея Тиховея. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День рождения российского кино

27 августа в России отмечается День российского кино. Это профессиональный праздник кинематографистов и всех специалистов, которые поддерживают российское кино. Торжество учредили еще во времена СССР. Так в годы Октябрьской революции 1917 года руководство осознало всю важность развития кинематографа и считало его важным инструментом для распространения пропаганды. Поэтому 27 августа 1919 года издали Декрет Совета Народных комиссаров (Совнаркома) о национализации кинодела.

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Международные праздники

День первого поцелуя

27 августа в мире отмечается День первого поцелуя. Это неофициальный праздник, который напоминает многим об одном из самых запоминающихся моментов в жизни — о первом поцелуе. Для некоторых этот день станет отличным поводом впервые решиться поцеловать вторую половину, а для других — вспомнить о первом поцелуе.

Международный день бокса

Международный день бокса появился в календаре благодаря одному событию в России. В 2017 году во время празднования Всероссийского дня бокса, который отмечается 22 июля, спортсмены организовали самую массовую тренировку. Она даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Присутствовавший на торжестве президент Международной ассоциации бокса Чинг-Куо Ву был настолько впечатлен грандиозным характером праздника, что предложил ежегодно 22 июля отмечать Международный день бокса. Однако в 2021 году Международная ассоциация бокса перенесла праздник на 27 августа. Именно в этот день в 1974 году в Гаване прошел первый чемпионат мира по боксу.

Боксеры на ринге.
Фото thinkomatic/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 августа

  • Праздник пролетающих облаков;

  • Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага»;

  • День мемов;

  • День ленточек и бубенчиков;

  • Международный день лотереи;

  • День любителей бананов в США;

  • День фармацевта в Иране.

Церковные праздники

День памяти святого пророка Михея

Сегодня православная церковь чтит память святого пророка Михея. Он считается автором одноименной пророческой книги — Книги пророка Михея, шестой из двенадцати книг пророков, именуемых в библеистике «малыми». Именно он пред­ви­дел бед­ствия, гро­зив­шие Из­ра­иль­ско­му цар­ству при его раз­ру­ше­нии и Иудее при на­ше­ствии ца­ря Сен­нахе­ри­ма Ас­си­рий­ско­го. Кроме того, святому Михею при­над­ле­жит про­ро­че­ство о рож­де­нии Спа­си­те­ля ми­ра.

Церковные свечи
Фото Ivan Kocha/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 27 августа

  • Праздник иконы Божией Матери Нарвская;

  • Праздник иконы Божией Матери «Беседная».

Традиции и приметы на 27 августа

27 августа православная церковь чтит память святого пророка Михея, в народном календаре — День Михея Тиховея. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в этот праздник.

Традиции праздника

  • В этот день предки наблюдали за ветром, чтобы предположить, какая будет погода в конце августа и осенью.

  • Так как праздник приходится на последний день Успенского поста, на стол ставили только постную пищу.

  • Также с этого дня люди начинали готовить к осени и зиме теплые вещи и обувь.

Свитера на вешалке
Фото Kostikova/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Ругаться, повышать голос на родных и близких, петь песни и шуметь — к неудачам.

  • Есть блюда из мяса, яиц и молочных продуктов, пить алкоголь.

  • Ходить в рваной и грязной одежде, особенно молодым девушкам, иначе они могли остаться без жениха.

  • Ставить на стол выпечку, даже постную, иначе могут возникнуть финансовые трудности.

Погодные приметы

  • Слабый ветер — к сухой и теплой осени.

  • Сильный и холодный ветер — будет дождливая осень.

  • Безветренная погода сулит сухой сентябрь.

  • Если журавли летят на юг, то в октябре ударят первые морозы.

  • Утренний алый рассвет — к усилению ветра.

Календарь самых необычных праздников в&nbsp;России и&nbsp;мире: самые необычные праздники. Календарь самых необычных праздников в России и мире
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