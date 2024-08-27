27 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

27 августа отмечается День рождения российского кино, День первого поцелуя и День Михея Тиховея. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День рождения российского кино

27 августа в России отмечается День российского кино. Это профессиональный праздник кинематографистов и всех специалистов, которые поддерживают российское кино. Торжество учредили еще во времена СССР. Так в годы Октябрьской революции 1917 года руководство осознало всю важность развития кинематографа и считало его важным инструментом для распространения пропаганды. Поэтому 27 августа 1919 года издали Декрет Совета Народных комиссаров (Совнаркома) о национализации кинодела.

Международные праздники

День первого поцелуя

27 августа в мире отмечается День первого поцелуя. Это неофициальный праздник, который напоминает многим об одном из самых запоминающихся моментов в жизни — о первом поцелуе. Для некоторых этот день станет отличным поводом впервые решиться поцеловать вторую половину, а для других — вспомнить о первом поцелуе.

Международный день бокса

Международный день бокса появился в календаре благодаря одному событию в России. В 2017 году во время празднования Всероссийского дня бокса, который отмечается 22 июля, спортсмены организовали самую массовую тренировку. Она даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Присутствовавший на торжестве президент Международной ассоциации бокса Чинг-Куо Ву был настолько впечатлен грандиозным характером праздника, что предложил ежегодно 22 июля отмечать Международный день бокса. Однако в 2021 году Международная ассоциация бокса перенесла праздник на 27 августа. Именно в этот день в 1974 году в Гаване прошел первый чемпионат мира по боксу.

Фото thinkomatic/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 августа

Праздник пролетающих облаков;

Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага»;

День мемов;

День ленточек и бубенчиков;

Международный день лотереи;

День любителей бананов в США;

День фармацевта в Иране.

Церковные праздники

День памяти святого пророка Михея

Сегодня православная церковь чтит память святого пророка Михея. Он считается автором одноименной пророческой книги — Книги пророка Михея, шестой из двенадцати книг пророков, именуемых в библеистике «малыми». Именно он пред­ви­дел бед­ствия, гро­зив­шие Из­ра­иль­ско­му цар­ству при его раз­ру­ше­нии и Иудее при на­ше­ствии ца­ря Сен­нахе­ри­ма Ас­си­рий­ско­го. Кроме того, святому Михею при­над­ле­жит про­ро­че­ство о рож­де­нии Спа­си­те­ля ми­ра.

Фото Ivan Kocha/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 27 августа

Праздник иконы Божией Матери Нарвская;

Праздник иконы Божией Матери «Беседная».

Традиции и приметы на 27 августа

27 августа православная церковь чтит память святого пророка Михея, в народном календаре — День Михея Тиховея. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в этот праздник.

Традиции праздника

В этот день предки наблюдали за ветром, чтобы предположить, какая будет погода в конце августа и осенью.

Так как праздник приходится на последний день Успенского поста, на стол ставили только постную пищу.

Также с этого дня люди начинали готовить к осени и зиме теплые вещи и обувь.

Фото Kostikova/istockphoto.com

Что нельзя делать

Ругаться, повышать голос на родных и близких, петь песни и шуметь — к неудачам.

Есть блюда из мяса, яиц и молочных продуктов, пить алкоголь.

Ходить в рваной и грязной одежде, особенно молодым девушкам, иначе они могли остаться без жениха.

Ставить на стол выпечку, даже постную, иначе могут возникнуть финансовые трудности.

Погодные приметы