27 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
27 августа отмечается День рождения российского кино, День первого поцелуя и День Михея Тиховея. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День рождения российского кино
27 августа в России отмечается День российского кино. Это профессиональный праздник кинематографистов и всех специалистов, которые поддерживают российское кино. Торжество учредили еще во времена СССР. Так в годы Октябрьской революции 1917 года руководство осознало всю важность развития кинематографа и считало его важным инструментом для распространения пропаганды. Поэтому 27 августа 1919 года издали Декрет Совета Народных комиссаров (Совнаркома) о национализации кинодела.
Международные праздники
День первого поцелуя
27 августа в мире отмечается День первого поцелуя. Это неофициальный праздник, который напоминает многим об одном из самых запоминающихся моментов в жизни — о первом поцелуе. Для некоторых этот день станет отличным поводом впервые решиться поцеловать вторую половину, а для других — вспомнить о первом поцелуе.
Международный день бокса
Международный день бокса появился в календаре благодаря одному событию в России. В 2017 году во время празднования Всероссийского дня бокса, который отмечается 22 июля, спортсмены организовали самую массовую тренировку. Она даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Присутствовавший на торжестве президент Международной ассоциации бокса Чинг-Куо Ву был настолько впечатлен грандиозным характером праздника, что предложил ежегодно 22 июля отмечать Международный день бокса. Однако в 2021 году Международная ассоциация бокса перенесла праздник на 27 августа. Именно в этот день в 1974 году в Гаване прошел первый чемпионат мира по боксу.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 августа
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Праздник пролетающих облаков;
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Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага»;
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День мемов;
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День ленточек и бубенчиков;
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Международный день лотереи;
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День любителей бананов в США;
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День фармацевта в Иране.
Церковные праздники
День памяти святого пророка Михея
Сегодня православная церковь чтит память святого пророка Михея. Он считается автором одноименной пророческой книги — Книги пророка Михея, шестой из двенадцати книг пророков, именуемых в библеистике «малыми». Именно он предвидел бедствия, грозившие Израильскому царству при его разрушении и Иудее при нашествии царя Сеннахерима Ассирийского. Кроме того, святому Михею принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира.
Какие еще церковные праздники отмечают 27 августа
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Праздник иконы Божией Матери Нарвская;
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Праздник иконы Божией Матери «Беседная».
Традиции и приметы на 27 августа
27 августа православная церковь чтит память святого пророка Михея, в народном календаре — День Михея Тиховея. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в этот праздник.
Традиции праздника
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В этот день предки наблюдали за ветром, чтобы предположить, какая будет погода в конце августа и осенью.
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Так как праздник приходится на последний день Успенского поста, на стол ставили только постную пищу.
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Также с этого дня люди начинали готовить к осени и зиме теплые вещи и обувь.
Что нельзя делать
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Ругаться, повышать голос на родных и близких, петь песни и шуметь — к неудачам.
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Есть блюда из мяса, яиц и молочных продуктов, пить алкоголь.
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Ходить в рваной и грязной одежде, особенно молодым девушкам, иначе они могли остаться без жениха.
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Ставить на стол выпечку, даже постную, иначе могут возникнуть финансовые трудности.
Погодные приметы
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Слабый ветер — к сухой и теплой осени.
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Сильный и холодный ветер — будет дождливая осень.
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Безветренная погода сулит сухой сентябрь.
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Если журавли летят на юг, то в октябре ударят первые морозы.
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Утренний алый рассвет — к усилению ветра.