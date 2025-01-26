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Какой сегодня праздник: что за день 26 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

26 января: какой сегодня праздник в России и в мире

26 января отмечается Международный день таможенника
Мария Задорожная
Автор
Международный день таможенника
Фото EvgeniyShkolenko, iStock
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26 января отмечается Международный день таможенника, День зеленого сока и Ермилов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Международные праздники

Международный день таможенника

26 января отмечается Международный день таможенника. Это профессиональный праздник персонала таможенных служб. Торжество учредили для проявления международной солидарности таможенных служб и привлечения внимания общественности к роли таможни в развитии общества.

День зеленого сока

26 января отмечается День зеленого сока. Его празднуют сторонники здорового питания. Стали популярными зеленые соки в 90-е годы XX века, когда многие голливудские звезды выбирали их для поддержания стройности и хорошего самочувствия.

День зеленого сока
Фото vaaseenaa, iStock
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Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 января

  • Международный день Без интернета.

  • Всемирный день помощи больным проказой.

  • День случайных направлений.

  • День карамельных конфет с арахисом.

  • День Австралии.

  • День супругов.

  • Всемирный день экологического образования.

Церковные праздники

День памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских

День памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских отмечается 26 января. Эти святые были христианскими мучениками, которые пострадали за свою веру в III веке. Ермил и Стратоник жили в Сингидоне, древнем городе, расположенном на территории современного Белграда, Сербия. По преданию, они были схвачены римскими властями за свои религиозные убеждения и подвергнуты жестоким пыткам.

День памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских
Фото Popescu Marius, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 26 января

  • День памяти преподобного Иринарха Ростовского.

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Традиции и приметы на 26 января

26 января православные вспоминают мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских, в народе — Ермилов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Главным символом праздника на Руси считалась кошка. Поэтому в этот день ставили кровать или стол на то место, где любит спать питомец.

  • Кошку укладывали рядом с младенцем, который плохо спал, чтобы изгнать всю нечистую силу.

  • Если в жилище заходил бездомный кот, его оставляли в доме. Предки считали, что он убережет жильцов от нечисти.

Кошка в доме
Фото JazzIRT, iStock

Что нельзя делать:

  • Убивать кошку — несчастья продлятся семь лет.

  • Отпугивать от себя животное пинком — настигнет болезнь.

  • Переходить дорогу после черной кошки, петуха и собаки — в доме будет пожар или воровство.

  • Взрослому ложиться спать возле кошки — можно сойти с ума.

  • Лес трещит — мороз продержится долго.

  • Кот вверх животом лежит и тянется — будет тепло.

  • Кошка скребет когтями пол — к метели.

  • Кошка села на подоконник и уставилась в окно — к оттепели.

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  • 1525 год — появилась первая печатная карта Руси — карта Московских земель.

  • 1914 год — поднялся в воздух первый российский четырехмоторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец» — первый русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика-авиаконструктора И. И. Сикорского на русско-балтийском вагонном заводе.

  • 1918 год — В.И. Ленин подписал принятый Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы в России.

  • 1924 год — постановлением 2-го съезда Советов Петроград переименован в Ленинград.

  • 1924 год — приказом начальника Московского гарнизона учрежден Пост № 1, пост Почетного караула у Мавзолея В. И. Ленина.

  • 1934 год — в Москве открылся XVII съезд ВКП(б).

  • 1943 год — образована Кемеровская область.

  • 1943 год — умер Николай Иванович Вавилов, советский ученый-генетик, селекционер.

  • 1992 год — президент России Б. Ельцин заявляет, что Россия перестает нацеливать ядерное оружие на города США.

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