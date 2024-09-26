26 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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26 сентября отмечается Всемирный день моря, День рождения граммофона и Корнилов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

Всемирный день моря

Всемирный день моря отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации. Цель праздника — привлечь внимание общественности к тому, какой ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и пр.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 сентября

День встречи со старыми друзьями.

Всемирный день контрацепции.

Всемирный день окружающей среды.

День рождения Байкальского заповедника.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Европейский день языков.

Международный день бестраншейных технологий.

День осведомленности о мезотелиоме.

Церковные праздники

День памяти священномученика Корнилия Сотника

26 сентября православные верующие вспоминают святого Корнилия Сотника, жившего в I веке. Перед тем, как встретить своего наставника — апостола Петра, мужчина увидел ангела, который велел ему разыскать ученика Иисуса Христа. Позже апостол Петр крестил Корнилия и тот стал первым язычником, принявшим христианство.

Фото Anton Deev/istockphoto.com

По благословению апостола Корнилий стал епископом Кесарии Палестинской. Он прославился тем, что молитвами разрушил языческий храм в городе Скепсии. После этого многие идолопоклонники поверили в Бога и приняли христианство.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 сентября

Праздник иконы Божией Матери Дубовичская.

Традиции и приметы на 26 сентября

26 сентября православная церковь вспоминает Корнилия Сотника, в народном календаре — Корнилов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

На Руси в это время убирали последние корнеплоды — остатки свеклы, картофеля, репы, моркови — и отправляли их на хранение.

Молодые пары съедали одну репу с медом на двоих, чтобы их брак был долгим и счастливым.

Особенно почиталась в Корнилов день редька. Хозяйки натирали ее на терке, добавляли нарезанный лук и заправляли постным маслом.

В этот день провожали в теплые края грачей. Пролетающим птицам махали руками и просили, чтобы они забрали с собой все беды.

Фото meteo021/istockphoto.com

Что нельзя делать

Гадать с помощью зеркала — иначе нечистая сила придет в дом и принесет беды.

Замужним девушкам смотреть в зеркала, чтобы не лишить себя семейного счастья.

Одиноким людям спать на двух подушках, иначе они не найдут партнера.

Играть свадьбы — к несчастливому браку.

Погодные приметы