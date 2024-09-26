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Какой сегодня праздник: что за день 26 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

26 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Всемирный день моря
Фото gradyreese/istockphoto.com
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26 сентября отмечается Всемирный день моря, День рождения граммофона и Корнилов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

Всемирный день моря

Всемирный день моря отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации. Цель праздника — привлечь внимание общественности к тому, какой ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и пр.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 сентября

  • День встречи со старыми друзьями.

  • Всемирный день контрацепции.

  • Всемирный день окружающей среды.

  • День рождения Байкальского заповедника.

  • Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

  • Европейский день языков.

  • Международный день бестраншейных технологий.

  • День осведомленности о мезотелиоме.

Церковные праздники

День памяти священномученика Корнилия Сотника

26 сентября православные верующие вспоминают святого Корнилия Сотника, жившего в I веке. Перед тем, как встретить своего наставника — апостола Петра, мужчина увидел ангела, который велел ему разыскать ученика Иисуса Христа. Позже апостол Петр крестил Корнилия и тот стал первым язычником, принявшим христианство.

Церковные праздники
Фото Anton Deev/istockphoto.com

По благословению апостола Корнилий стал епископом Кесарии Палестинской. Он прославился тем, что молитвами разрушил языческий храм в городе Скепсии. После этого многие идолопоклонники поверили в Бога и приняли христианство.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 сентября

  • Праздник иконы Божией Матери Дубовичская.

Традиции и приметы на 26 сентября

26 сентября православная церковь вспоминает Корнилия Сотника, в народном календаре — Корнилов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • На Руси в это время убирали последние корнеплоды — остатки свеклы, картофеля, репы, моркови — и отправляли их на хранение.

  • Молодые пары съедали одну репу с медом на двоих, чтобы их брак был долгим и счастливым.

  • Особенно почиталась в Корнилов день редька. Хозяйки натирали ее на терке, добавляли нарезанный лук и заправляли постным маслом.

  • В этот день провожали в теплые края грачей. Пролетающим птицам махали руками и просили, чтобы они забрали с собой все беды.

Репа
Фото meteo021/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Гадать с помощью зеркала — иначе нечистая сила придет в дом и принесет беды.

  • Замужним девушкам смотреть в зеркала, чтобы не лишить себя семейного счастья.

  • Одиноким людям спать на двух подушках, иначе они не найдут партнера.

  • Играть свадьбы — к несчастливому браку.

Погодные приметы

  • Идет дождь — будет хороший урожай в следующем году.

  • Куры линяют — к морозной зиме.

  • Красная луна предвещает ветреную погоду.

  • Грачи улетели на юг — к ранним снегопадам.

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