26 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
26 сентября отмечается Всемирный день моря, День рождения граммофона и Корнилов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Международные праздники
Всемирный день моря
Всемирный день моря отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации. Цель праздника — привлечь внимание общественности к тому, какой ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и пр.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 сентября
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День встречи со старыми друзьями.
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Всемирный день контрацепции.
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Всемирный день окружающей среды.
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День рождения Байкальского заповедника.
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Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
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Европейский день языков.
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Международный день бестраншейных технологий.
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День осведомленности о мезотелиоме.
Церковные праздники
День памяти священномученика Корнилия Сотника
26 сентября православные верующие вспоминают святого Корнилия Сотника, жившего в I веке. Перед тем, как встретить своего наставника — апостола Петра, мужчина увидел ангела, который велел ему разыскать ученика Иисуса Христа. Позже апостол Петр крестил Корнилия и тот стал первым язычником, принявшим христианство.
По благословению апостола Корнилий стал епископом Кесарии Палестинской. Он прославился тем, что молитвами разрушил языческий храм в городе Скепсии. После этого многие идолопоклонники поверили в Бога и приняли христианство.
Какие еще церковные праздники отмечают 26 сентября
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Праздник иконы Божией Матери Дубовичская.
Традиции и приметы на 26 сентября
26 сентября православная церковь вспоминает Корнилия Сотника, в народном календаре — Корнилов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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На Руси в это время убирали последние корнеплоды — остатки свеклы, картофеля, репы, моркови — и отправляли их на хранение.
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Молодые пары съедали одну репу с медом на двоих, чтобы их брак был долгим и счастливым.
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Особенно почиталась в Корнилов день редька. Хозяйки натирали ее на терке, добавляли нарезанный лук и заправляли постным маслом.
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В этот день провожали в теплые края грачей. Пролетающим птицам махали руками и просили, чтобы они забрали с собой все беды.
Что нельзя делать
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Гадать с помощью зеркала — иначе нечистая сила придет в дом и принесет беды.
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Замужним девушкам смотреть в зеркала, чтобы не лишить себя семейного счастья.
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Одиноким людям спать на двух подушках, иначе они не найдут партнера.
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Играть свадьбы — к несчастливому браку.
Погодные приметы
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Идет дождь — будет хороший урожай в следующем году.
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Куры линяют — к морозной зиме.
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Красная луна предвещает ветреную погоду.
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Грачи улетели на юг — к ранним снегопадам.